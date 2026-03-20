বৰছলাত নিৰ্বাচন একপক্ষীয় হ'ব; মনোনয়ন দাখিল কৰি আত্মবিশ্বাসী ৰিপুণ বৰা

বৰছলা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰিপুণ বৰাৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল ।

বৰছলা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰিপুণ বৰাৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 20, 2026 at 7:40 PM IST

তেজপুৰ : ৰাজ্যৰ সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ প্ৰতিটো দল ব্যস্ত হৈ পৰিছে । শুকুৰবাৰৰ দিনটোত একাংশ প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে । বৰছলা সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা ৰিপুণ বৰাও মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে ।

মনোনয়ন দাখিল কৰি ৰিপুণ বৰাৰ ঘোষণা যে এইবাৰ বৰছলাত নিৰ্বাচন একপক্ষীয় হ'ব । ৰিপুণ বৰাই কয়, "মই নাভাবো ইয়াত কাৰোবাৰ লগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব বুলি । ইয়াত একপক্ষীয় হ'ব । ৰাইজে সকলো ঠাইতে কংগ্ৰেছক বিচাৰিছে । একপক্ষীয়ভাৱে ৰাইজে ইয়াত কংগ্ৰেছক ভোট দিব ।"

ইফালে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈকে ধৰি একাংশ নেতাৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগ সন্দৰ্ভত ৰিপুণ বৰাই কয়, "ইমান এটা ডাঙৰ পাৰ্টী । ইয়াত সকলোকে সন্তুষ্ট কৰিব নোৱাৰি । বৃহৎ স্বাৰ্থৰ খাতিৰত কেতিয়াবা আমি কিছুমান ত্যাগ কৰিবলগীয়া হয় । দুই এজনো হয়তো সেই ত্যাগ কৰিব বিচৰা নাই, নিজৰ স্বাৰ্থত আঘাত হৈছে । ৰাজনীতিত আমি নিজৰ স্বাৰ্থ উৰ্ধত থাকি ভাবিব লাগে । কিছুমান ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ অসন্তুষ্টি হৈছে সেইকাৰণে পদত্যাগ কৰিছে । এইটো সাময়িক । কংগ্ৰেছ দলত এনেকুৱা ঘটনা আগতেও বহুত হৈছে । বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ নেতা... কংগ্ৰেছৰ পৰা আঁতৰি গৈছে । কিন্তু কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছ হৈয়ে আছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "মই জন্ম হৈছো এজন কংগ্ৰেছ মেন হিচাপে আৰু মই কংগ্ৰেছ সদস্য হিচাপেই মৰিম । মোৰ এইটো স্পষ্ট কথা । যিসকলে বিজেপিত গৈছে তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ আদৰ্শক বিশ্বাসঘাটকতা কৰিছে । কাৰণ আমাৰ আদৰ্শ আছিল ধৰ্মনিৰপেক্ষতা, গণতন্ত্ৰ আৰু সংবিধান ।"

ইফালে মিত্ৰদলৰ সৈতে হোৱা সাম্প্ৰতিক চুক্তিয়ে সমগ্ৰ অসমৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ সলনি কৰিছে বুলিও দাবী কৰে ৰিপুণ বৰাই । বিশেষকৈ ৰাইজৰ দলৰ সৈতে হোৱা মিত্ৰতাই কংগ্ৰেছক অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছে বুলি তেওঁ দাবী কৰে । শেষত তেওঁ দাবী কৰে যে সমগ্ৰ অসমতে ৰাইজে নীৰৱে কংগ্ৰেছক সমৰ্থন আগবঢ়াই আছে আৰু এইবাৰ কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটে চৰকাৰ গঠন কৰিব ।

লগতে পঢ়ক :

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ঃ সভাপতিক কাষত লৈ নাজিৰাত মনোনয়ন দাখিল দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ

