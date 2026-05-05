ৰতন ইংতিৰ বাসগৃহলৈ পেট্র'ল বোমা নিক্ষেপ
বোকাজান বিধানসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্রার্থী ৰতন ইংতিৰ বাসগৃহলৈ পেট্র'ল বোমা নিক্ষেপ । আতংকিত প্ৰাৰ্থীগৰাকী ।
Published : May 5, 2026 at 8:58 PM IST
হাফলং: সোমবাৰে ঘোষিত হোৱা অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পাছতেই ডিফুত পৰিলক্ষিত হয় এক অপ্রীতিকৰ পৰিস্থিতি । কাৰ্বি আংলং জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা ১০৮নং বোকাজান বিধানসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্রার্থী ৰতন ইংতিৰ বাসগৃহত নিশাৰভাগত অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই নিক্ষেপ কৰে পেট্র'ল বোমা ।
পুৱা প্রায় ৫:৩০ বজাত ৰতন ইংতিয়ে প্রাতঃভ্রমণলৈ ওলোৱাৰ সময়তে পত্নীয়ে তেওঁৰ ডিফুস্থিত বাসগৃহৰ ল'নত কিবা এটা জ্বলি থকা প্রত্যক্ষ কৰি চাবলৈ আহি দেখে যে এটা পেট্র'ল বোমা বিস্ফোৰিত নহৈ জ্বলি আছে । পতি-পত্নী দুয়ো নামি আহি পৰীক্ষা কৰাত কাষতে বিস্ফোৰিত নোহোৱা আন পাঁচটা পেট্র'ল বোমা প্রত্যক্ষ কৰি লগে লগে জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকক ঘটনা সম্পর্কে অৱগত কৰে ।
ইয়াৰ পিছতেই ডিফু থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আৰু জিলা উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ বোমাকেইটা উদ্ধাৰ কৰি নিয়ে । পেট্র'ল বোমাৰ সৈতে বোমা জ্বলাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা দুডাল লোহাৰ জোঁৰো আততায়ীয়ে ইংতিৰ বাসগৃহলৈ বুলি নিক্ষেপ কৰিছিল ।
আনহাতে, ৰতন ইংতিয়ে সংবাদমাধ্যমৰ আগত জানিবলৈ দিয়ে যে নিশা ফলাফল ঘোষণাৰ পাছত ভাগৰত ক্লান্ত হৈ তেওঁ নিশা প্রায় ১০টা বজাত শোৱা কোঠালৈ যায় । আনহাতে, পুৱাৰ ভাগত প্রতিদিনৰ দৰে প্রাতঃভ্রমণলৈ ওলোৱাৰ সময়ত তেওঁ পেট্র'ল বোমাকেইটা প্রত্যক্ষ কৰে । বিজেপি দলে নির্বাচনত বৃহৎ বিজয় সাব্যস্ত কৰাৰ পাছত তেওঁৰ বাসগৃহলৈ বুলি লক্ষ্য কৰি এনেদৰে পেট্র'ল বোমা নিক্ষেপ কৰা ঘটনা অতি গৰিহণা যোগ্য আখ্যা দিয়ে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
ইংতিয়ে কয়,"গণতান্ত্রিক পদ্ধতিত এনে হিংসাৰ কোনো স্থান থাকিব নালাগে । আমি নির্বাচনত পৰাস্ত হৈ পৰাজয় স্বীকাৰ কৰি আমাৰ বিৰোধী দলৰ প্রার্থীসমূহক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ । ইয়াৰ পিছতো মোৰ বাসগৃহলৈ এইদৰে পেট্র'ল বোমা নিক্ষেপ কৰি আমাক আতংকিত কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে । এই ঘটনাক মই কঠোৰ ভাষাৰে নিন্দা কৰাৰ লগতে আৰক্ষীক অতিশীঘ্নে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ কৰি আততায়ীক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ দাবী জনাইছোঁ ।"