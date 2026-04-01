ETV Bharat / politics

প্ৰাৰ্থীক জানো আহক : কোন দিশে বলিছে ৰঙিয়াৰ বতাহ ?

কি ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰাণজিৎ চৌধুৰী ?

কেনেকুৱা প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰাণজিৎ চৌধুৰী ? (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 1, 2026 at 3:28 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ৰঙিয়া: ভোটযুদ্ধলৈ মাজত মাত্ৰ আঠ দিন ৷ তেনেস্থলত প্ৰতিটো দল ব্যস্ত হৈ পৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ৷ নেতাসকলৰ মাজত তুংগত উঠিছে বাকযুদ্ধ ৷ ইয়াৰ মাজতে চৰ্চালৈ আহিছে ৰঙিয়া সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰাণজিৎ চৌধুৰীৰ নাম ।

২০১৬ৰ পৰা বিজেপিৰ দখলত থকা সমষ্টিটোক লৈ কি কি পৰিকল্পনাৰ কথাৰে সমষ্টিবাসীৰ কাষ চাপিছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী চৌধুৰীয়ে ? উল্লেখ্য যে,সমষ্টিটোত কলিতাৰ আছে বিশেষ জনপ্ৰিয়তা ৷ তাৰ মাজতে '২৬ত প্ৰাণজিৎ চৌধুৰীৰ নাম চৰ্চাত !

বিৰোধী উমৈহতীয়া তথা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰাণজিৎ চৌধুৰী সম্পৰ্কে কিছু তথ্য

কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰাণজিৎ চৌধুৰীৰ জন্ম হৈছিল ১৯৭৭ চনত, বৰ্তমান ৰঙিয়াৰ পুঠিমাৰী পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত আজাৰাত ৷ তেওঁৰ পিতৃৰ নাম নৰেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী আৰু মাতৃৰ নাম ভাৰতী চৌধুৰী । চাৰিজন সন্তানৰ ভিতৰত তৃতীয় সন্তান প্ৰাণজিৎ চৌধুৰী ৷ তেওঁ প্ৰাথমিক শিক্ষা আজাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা লাভ কৰে আৰু ১৯৯৩ চনত সোণেশ্বৰৰ পুঠিমাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয় ।

স্কুলীয়া শিক্ষা সমাপ্ত কৰি তেওঁ গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজত বাণিজ্য শাখাত নাম ভৰ্তি কৰে । মহাবিদ্যালয়ত থকাৰ সময়ছোৱাত তেওঁ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সৈতে জড়িত হয় । ১৯৯৫ চনত তেওঁ কমাৰ্চ কলেজৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ আলোচনী সম্পাদক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় ।

কণ-কণ শিশুৰ সৈতে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰাণজিৎ চৌধুৰী (ETV Bharat Assam)
প্ৰাণজিৎ চৌধুৰীৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ

২০০১ চনত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক হয় প্ৰাণজিৎ চৌধুৰী ৷ সেই সময়ৰ ভাৰতৰ প্ৰাক্তন তথা প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিঙৰ ওচৰত কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে ৷ তাৰ পিছত তেওঁ ২০০২-০৬ চনলৈ সৰ্বভাৰতীয় ছাত্ৰ ইউনিয়ন এন এছ ইউ আইৰ অসমৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব লাভ কৰে চৌধুৰীয়ে ৷ ২০০৬-১২ চনলৈ তেওঁ যুৱ কংগ্ৰেছৰ অসমৰ সাধাৰণ সম্পাদক, ২০১২ চনত যুৱ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচিত উপ-সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল । তেওঁ ২০১২-১৬ চনলৈ তেওঁ যুৱ কংগ্ৰেছৰ উপ-সভাপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে ।

কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ সৈতে প্ৰাণজিৎ চৌধুৰী (ETV Bharat Assam)

২০১৬-২৫ চনলৈ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সম্পাদক হয় । ২০২৫ চনৰ জুনত তেওঁ কামৰূপ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হয় । উল্লেখ্য যে, ২০১৬ চনত তেওঁ তেতিয়াৰ কমলপুৰৰ পৰা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল । কিন্তু তেওঁ সেইবাৰ ৩৬,৯০৯ টা ভোটত অগপ দলৰ সত্যব্ৰত কলিতাৰ হাতত পৰাজয় বৰণ কৰে । তাৰ পিছত তেওঁ ২০২৫ চনত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কামৰূপৰ জিলাৰ সভাপতি হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে । এই বছৰ অৰ্থাৎ ২০২৬ চনত তেওঁ পুনৰ ৩১ নং ৰঙিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে ।

২০২৬ৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰাণজিৎ চৌধুৰী

ৰঙিয়া সমষ্টিৰ ২০২৬ৰ কংগ্ৰেছ তথা বিৰোধী উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী হৈছে প্ৰাণজিৎ চৌধুৰী ৷ সমষ্টিটোৰ চুক-কোণ সামৰি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী চৌধুৰী ৷ তেওঁ সাংবাদিকৰ আগত কয়,"ৰঙিয়াত ভাল চিকিৎসালয় নাই, আই চি ইউ নাই, ব্লাড বেংক নাই । ৰোগীক তেজ লাগিলে নলবাৰী নহ'লে গুৱাহাটীলৈ যাব লাগে । ইফালে এজাক বৰষুণতে ৰঙিয়া টাউনখন কৃত্ৰিম বানত ডুব যায় ।"

তেওঁ লগতে কয়, "ৰঙিয়াৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ পয়ালগা অৱস্থা ৷ এপ'ল মিলৰ পুনৰুদ্ধাৰ কৰিব নোৱৰা, সমস্যাসূহৰ সন্দৰ্ভত বিধানসভাৰ মজিয়াত ৰঙিয়াৰ হৈ এবাৰো মাত নামাতিলে বিজেপি বিধায়ক ভৱেশ কলিতাই ।"

নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ প্ৰাণজিৎ চৌধুৰীৰ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত কংগ্ৰেছৰ কেইবাজনো জেষ্ঠ নেতাৰ লগতে জিলা পৰ্যায়ৰ নেতা তথা কৰ্মীয়ে দলত্যাগ কৰাটো দলটোৰ সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়,"আমি এতিয়া মুক্ত হৈছো । আগতে কিছুমান মানুহে কংগ্ৰেছত থাকি বিজেপিক খবৰ দি আছিল । তেওঁলোক বিজেপিলৈ গৈ কি অৱস্থা হয় সময়ত গম পাব । ভুৱনেশ্বৰ কলিতাই আমাৰ দলৰ পৰা আঁতৰি গৈ বিজেপিত যোগদান কৰিলে । এতিয়া তেওঁৰ স্থান সেই দলত ক'ত ?"

তেওঁ পুৰণি বিজেপি কৰ্মীসকলৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি কয় যে, কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰি আঁতৰি যোৱা লোকসকলৰ বাবে পুৰণি বিজেপিৰ এতিয়া দুখলগা অৱস্থা হৈছে । ন বিজেপিৰ উৎপাতত পুৰণি বিজেপিয়ে উশাহ ল'ব নোৱাৰা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি কটাক্ষ কৰে তেওঁ ৷

চৌধুৰীয়ে লগতে কয়,"আমি এতিয়া মুকলিভাৱে উশাহ ল'ব পাৰিছো । গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত অসমত পুনৰ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ গঠন হ'ব । গৌৰৱ গগৈ ব্যক্তিগত লাভালাভৰ বাবে কাম কৰা ব্যক্তি নহয় । তেওঁ ৰাইজৰ মাজত থাক ৰাইজৰ বাবে কাম কৰা লোক । বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত তেওঁক যথেষ্ট বিধিপথালি দিছিল যদিও যোৰহাটবাসীয়ে তেওঁকেই নিৰ্বাচিত কৰিলে ।"

ব্যৱসায়ীৰ পৰা সক্ৰিয় ৰাজনীতিলৈ কিয়

ব্যৱসায়ী হোৱাৰ পিছতো ৰাজনীতিলৈ কিয় আহিল বুলি প্ৰশ্ন কৰাত তেওঁ কয় যে, পঢ়ি থকাৰ সময় পৰাই তেওঁ ৰাজনীতিৰ প্ৰতি আগ্ৰহী আছিল ৷ তেওঁ এই সন্দৰ্ভত লগতে কয় , " ঘৰ চলাবলৈ মই ব্যৱসায় কৰো যদিও মোৰ প্ৰথম পচন্দ ৰাজনীতিহে । মই ৰাইজৰ সেৱা কৰিব বিচাৰো । ৰাজনীতিত থাকিলে ৰাইজৰ সেৱা কৰিব পাৰি । মই মানুহৰ লগত থাকি কাম কৰিব বিচাৰো ।"

পিছে ২০২৬ত কাৰ দখললৈ যাব ৰঙিয়া সমষ্টি সেয়া সময়ত লক্ষণীয় হ'ব ৷

TAGGED:

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
ভৱেশ কলিতা
প্ৰাণজিৎ চৌধুৰী
ৰঙিয়া সমষ্টি
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.