অসমত বসবাস কৰা প্ৰতিটো জাতি-জনগোষ্ঠীয়ে এই চৰকাৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰে: কংগ্ৰেছ

অসমত বসবাস কৰা প্ৰতিটো জাতি-জনগোষ্ঠীয়ে এই চৰকাৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰে: কংগ্ৰেছ
মাণিকপুৰত কেইবাটাও নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় মুকলি কৰি বিজেপিক তীব্ৰ সমালোচনা কংগ্ৰেছৰ ।
Published : March 31, 2026 at 3:35 PM IST
মাণিকপুৰ: অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন । শাসক-বিৰোধী প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাই চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ । ভোটাৰৰ মন জয় কৰাৰ বাবে বোৱাইছে প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বন্যা । সমান্তৰালভাৱে তীব্ৰতৰ হৈ উঠিছে নেতা-পালিনেতাৰ বাকযুদ্ধ । বিৰোধী দল কংগ্ৰেছেও তুংগত তুলিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ । ভোটাৰক আকৃষ্ট কৰাৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ১৬ নং অভয়াপুৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী প্ৰদীপ সৰকাৰেও ।
তাৰেই অংশস্বৰূপে সোমবাৰে মাণিকপুৰ অঞ্চলত কেইবাটাও নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় মুকলি কৰি প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে । মাণিকপুৰ ৰাজীৱ ভৱনত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ অস্থায়ী নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় মুকলি কৰাৰ লগতে আলুখুন্দা, সোনাইকোলা, পালেংবাৰী, পাতিলদহা আৰু ঝাউবাৰীত কাৰ্যালয় মুকলি কৰে প্ৰদীপ সৰকাৰে ।
কাৰ্যালয় মুকলি কৰি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কয় যে বিজেপি চৰকাৰৰ দুৰ্নীতি, অগাধ সম্পত্তি আহৰণ, দেশৰ উন্নয়ন স্থবিৰ ইত্যাদিৰ বাবে বিৰোধী ঐক্যক ভোট দিব । প্ৰদীপ সৰকাৰে কয়,"ৰাইজে বিচাৰে একতা, ভাতৃত্ববোধ । ৰাইজে কেতিয়াও সাম্প্ৰদায়িকতা নিবিচাৰে । বৰ্তমান অসমৰ যি চৰকাৰ, এই চৰকাৰখনে উন্নয়নৰ পৰা আঁতৰি গৈ কেৱল ধৰ্মৰ ভিত্তিত, জাত-পাতৰ ভিত্তিত ৰাজনীতি কৰি আছে । অসমত বসবাস কৰা প্ৰতিটো জাতি-জনগোষ্ঠীয়ে এই চৰকাৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰে । সেইকাৰণেই ৰাইজে এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ বনাব আৰু ৰাইজে বিচাৰে যে অসমখন এখন প্ৰগতিশীল ৰাজ্য হওক ।"
তেওঁৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ সৈতে প্ৰত্যাহ্বান কেনে হ'ব বুলি সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত প্ৰদীপ সৰকাৰে কয়,"প্ৰতিদ্বন্দ্বীক কেতিয়াও দুৰ্বল বুলি ভাবিব নালাগে । আমাৰ লগত ব্যক্তিগত কোনো সংঘৰ্ষ নাই । আমি ব্যক্তিক প্ৰাধান্য নিদিও, আমাৰ হ'ল দল । ইয়াত যুঁজ কংগ্ৰেছ বনাম বিজেপিৰ হৈ আছে আৰু সকলো ক্ষেত্ৰত ৰাইজে মোক সঁহাৰি জনাইছে ।"