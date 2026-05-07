ধুবুৰী সমষ্টি উদ্ধাৰ কৰি ৰাইজক ধন্যবাদ জনালে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বেবী বেগমে
ধুবুৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ প্ৰতি চিৰকৃতজ্ঞ নৱ-নিৰ্বাচিত বিধায়িকা বেবী বেগম । ধুবুৰী সমষ্টিবাসীক আন্তৰিক ধন্যবাদ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ ।
Published : May 7, 2026 at 1:30 PM IST
ধুবুৰী: "২০ টা বছৰ ধৰি এআইউডিএফৰ দখলত থকা ধুবুৰী সমষ্টিটো মই উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ।" এই মন্তব্য ধুবুৰীৰ নৱনিৰ্বাচিত বিধায়িকা বেবী বেগমৰ । ধুবুৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাইজে তেওঁক ভোট দি বহু ভোটত জয়ী কৰালে তাৰ বাবে তেওঁ গৌৰৱান্বিত আৰু সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ প্ৰতি তেওঁ চিৰ কৃতজ্ঞ হৈ থাকিব বুলি কয় বিধায়িকাগৰাকীয়ে । পূৰ্বৰ বিধায়কে নকৰা সকলো কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বহুদিনীয়া সপোন পূৰণ কৰাৰ সংকল্প লয় বেবী বেগমে ।
এআইইউডিএফৰ দখলত থকাৰ বাবে ইমানদিনে ধুবুৰী বিধান সভা সমষ্টিৰ উন্নয়ন হোৱা নাছিল বুলি নৱনিৰ্বাচিত বিধায়িকাগৰাকীয়ে আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰে । এগৰাকী মহিলা বিধায়ক হিচাপে তেওঁ প্ৰথম অগ্ৰাধিকাৰ মহিলাৰ সৱলীকৰন বা উন্নয়নৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখিব বুলি কয় । তাৰ পিচত যুৱচাম, পুৰুষ, বৃদ্ধ লোকৰ উন্নয়নৰ বাবেও তেওঁ কাম কৰি যাব বুলি উল্লেখ কৰে ।
এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত এআইইউডিএফৰ সৈতে তেওঁৰ কোনো যুঁজ হোৱা নাছিল । এআইইউডিএফৰ যুঁজ বিজেপিৰ সৈতেহে হৈছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে । গণতান্ত্ৰিক দেশত নিৰ্বাচনত হৰা-জিকা আছেই । ধুবুৰী সমষ্টিত ২০ টা বছৰে কোনো উন্নয়ন হোৱা নাছিল । যাৰ বাবেই ধুবুৰী সমষ্টিৰ ৰাইজে এইবাৰ কংগ্ৰেছ দলক সমৰ্থন কৰি তেওঁক জয়যুক্ত কৰাইছে বুলি মন্তব্য কৰে বিধায়িকাগৰাকীয়ে ।
কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি বেবী বেগমে কয়,"আজি হাইকমাণ্ডে মোৰ ওপৰত যিটো বিশ্বাস ৰাখি টিকট দিছিল, সেই বিশ্বাস অটুত ৰাখি ধুবুৰীবাসী ৰাইজ তথা ভোটাৰে মোক ইমান ভোটত জয়ী কৰালে তাৰ বাবে মই গৌৰৱান্বিত । মই ভবাতকৈয়ো বেছি ভোট পাইছোঁ । মই ২০ বছৰত চাৰিবাৰকৈ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন খেলিছোঁ । কিন্তু মোৰো এটা সপোন আছিল, যদি মই কেতিয়াবা বিধায়িকা হও, যিবোৰ কাম বেলেগে কৰা নাই সেইবোৰ কাম মই কৰিম । এআইউডিএফৰ দখলত থকাৰ বাবে আমাৰ ধুবুৰী সমষ্টিৰ কোনো উন্নয়ন হোৱা নাই । কৰিবলগীয়া বহুত আছে ।"