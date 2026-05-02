এগজিট প'লক বিশ্বাস নকৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীয়ে

এগজিট প'লক বিশ্বাস নকৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীয়ে
এগজিট প'লক সমালোচনা মানকাচৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী মহিবুৰ ৰহমানৰ ।
Published : May 2, 2026 at 3:45 PM IST
দক্ষিণ শালমৰা: সোমবাৰে ঘোষণা হ'ব অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ ৰ ফলাফল । ইতিমধ্যে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্ৰকাশ কৰিছে এগজিট প'ল । পিছে বিৰোধীয়ে এই এগজিট প'লক পোনচাটেই নস্যাৎ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । একেদৰে মানকাচৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী মহিবুৰ ৰহমানেও এই এগজিট প'লক সমালোচনা কৰি ইয়াক স্কেম বুলি অভিহিত কৰে ।
কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে অসমৰ এগজিট প'লৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, "এগজিট প'ল সাধাৰণতে এটা স্কেম । বিভিন্ন কাৰণত এগজিট প'লৰ যিটো সমীক্ষা চলোৱা হয়, এইটো বেলেগ ধৰণে কৰা হয় । শেহতীয়াকৈ আপোনালোকে দেখিলে ২০২৪ ত 'অৱকি বাৰ চাৰ চৌ পাৰ', বিভিন্নজনে বিভিন্ন কথা ক'লে, কিন্তু ৰিজাল্ট কি ওলাল সকলোৱে আমি দেখিছোঁ ।"
তেওঁ কয়- "এইবাৰৰ গ্ৰাউণ্ড ৰিপ'ৰ্টত ৰাইজে কংগ্ৰেছৰ পক্ষত ভোটদান কৰিছে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ভোট দিছে । গতিকে ৪ তাৰিখে আমি দেখিম কি ৰিজাল্ট হয় । ভোটগণনাৰ সময়ত প্ৰশাসনক নিজৰ পক্ষত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু আপোনালোকে জানে যে, বিজেপিয়ে সকলোবিলাক মিডিয়া কিনি ৰাখিছে, গতিকে সেইটো এটা কাৰণ হয় । নিৰ্বাচনৰ ৰিজাল্টৰ পিছত শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট বহুত উঠা নমা হয় । এইটো লৈ ভয় খোৱাৰ কাৰণ নাই ।"
চৰকাৰ কংগ্ৰেছৰে হ'ব বুলি দাবী কৰি ৰহমানে কয়,"এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ পক্ষত, গৌৰৱ গগৈৰ পক্ষত আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে, বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে ভোট দিছে । এইবাৰ যিটো এগজিট প'ল হৈছে তাতকৈ ৰিজাল্ট ভাল হ'ব । এইবাৰ অসমত কংগ্ৰেছৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠ চৰকাৰ হ'ব ।
আনহাতে নিজৰ সমষ্টিত কি ফলাফল হ'ব বুলি সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কয়,"মানকাচৰ সমষ্টিত এইবাৰ নিৰ্বাচন কংগ্ৰেছ দলে খেলা নাই ৰাইজে খেলিছে, ৰাইজৰ পৰা আমি সঁহাৰি পাইছোঁ । কনটেষ্ট আমাৰ অগপ আৰু বিজেপিৰ লগতে হ'ব । কিন্তু কনটেষ্ট হ'ব নালাগে । শেষলৈকে যিটো ঢৌ আহিছে, এটা ভাল মাৰ্জিন হ'ব লাগে । মাৰ্জিনৰ কথা এতিয়া মই ক'ব বিচৰা নাই বিভিন্নজনে বিভিন্ন অংক কৰি আছে । অংক চলি থাকক ।"
লক্ষ্যণীয় যে, ১১ নং মানকাচৰ বিধানসভা সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ৩,১১,১৫২ আৰু এইবেলি মানকাচৰত ৯৫.৬১ শতাংশ ভোটদান হৈছে । অহা ৪ মে'ত মানকাচৰ বিধানসভা সমষ্টিত ৬ গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব । সমষ্টিটোত অগপৰ প্ৰাৰ্থী জাবেদ ইছলাম আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী মহিবুৰ ৰহমানৰ মাজত মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ।