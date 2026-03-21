অভিমন্যুৰ দৰে কোনে কাক বেৰি ধৰিছিল ? এতিয়া অৰ্জুন হ'ব কোন ?

অভিমন্যুৰ দৰে কোনে কাক বেৰি ধৰিছিল ? এতিয়া অৰ্জুন হ'ব কোন ?
"২০২৪ চনৰ বিহালীৰ উপ-নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে মোক অভিমন্যুৰ দৰে বেৰি ধৰিছিল ৷" ক'লে জয়ন্ত বৰাই ৷
Published : March 21, 2026 at 7:04 PM IST
বিশ্বনাথ: বিগত উপ-নিৰ্বাচনত বিহালী বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপি চৰকাৰে চক্ৰবেহু ৰচনা কৰি কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বৰাক চাৰিওফালৰ পৰা বেৰি ধৰিছিল । সেইবাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকী পৰাজিত হৈছিল যদিও এইবাৰ বিশ্বনাথবাসীক অৰ্জুনৰ ভুমিকা পালন কৰিবলৈ আহ্বান জনালে জয়ন্ত বৰাই ।
বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলে ৭০ নং বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়োৱা যুৱ নেতা জয়ন্ত বৰা শনিবাৰে বিশ্বনাথত উপস্থিত হয় । ইয়াৰ পিছতে দলীয় কৰ্মীসকলে ৰেলীৰে আদৰি নিয়ে নেতাগৰাকীক । প্ৰথমে সাধাৰু মন্দিৰত আশিস লৈ পৰৱৰ্তী সময়ত সমগ্ৰ নগৰ পৰিভ্ৰমণ কৰে জয়ন্ত বৰাই ।
দলীয় টিকট লাভ কৰাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিত উপস্থিত হৈ জয়ন্ত বৰাই বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰে । সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ কয়, "২০২৪ চনৰ বিহালীৰ উপ-নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে মোক অভিমন্যুৰ দৰে বেৰি ধৰিছিল । সেই সময়ত বাহিৰলৈ ওলাই আহিবলৈ সুযোগ নাপালো । এইবাৰ বিশ্বনাথবাসীৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো । মোক অভিমন্য়ুৰ দৰে আকৌ জালত পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিব । অৰ্জুনৰ দৰে আপোনালোকে ভূমিকা পালন কৰি মোক সেই মেৰপেচৰ পৰা উলিয়াই আনিব ।"
জয়ন্ত বৰাই কয়, "মোক সুযোগ দিবলৈ ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছো । মোৰ মা-দেউতা নাই । বিশ্বনাথবাসীয়েই মোৰ মা-বাই ,ভনী । মোক সকলোৱে এবাৰ সেৱা কৰিবলৈ সুযোগ দিয়ক । কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে পুনৰ কয়," ইয়াৰ আগতে মই দুবাৰ নিৰ্বাচন হাৰিছো । এইবাৰে খেলিছো, জিকিলেও ইয়াতেই থাকিম আৰু হাৰিলেও থাকিম । ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিলে কোনোবা প্ৰাক্তন হয়, কোনোবা নতুনো হয় ।"
"বিহালীৰ ৰাইজে উপ-নিৰ্বাচনত মোক ৪১,৮৯৬ টা দিলে । গোটেই চৰকাৰখন মোৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰাৰ পাছতো ইমান ভোট লাভ কৰিলো । বিজেপি চৰকাৰখনৰ ৩২ জনৰ ওপৰত বিধায়ক, ৫ জন মন্ত্ৰী দিন-ৰাতি বিহালীত থকাৰ পিছতো বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীজনে ভোট লাভ কৰিছিল ৫০,৯৪৭ টা । যদি মোক অভিমন্যুৰ দৰে বেৰি নধৰিলেহেঁতেন মই আৰু ৯,০৫১ টা ভোট আনিবলৈ বেছি সময় নালাগিলহেতেন ।" এইদৰে কয় কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
