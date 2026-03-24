ইভিএম টেম্পাৰিং কৰিব পৰা বীৰা ৰাখি থৈছে: মুখ্যমন্ত্ৰী সন্দৰ্ভত বিস্ফোৰক মন্তব্য গোলাঘাটৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ
২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ইভিএম টেম্পাৰিং কৰাৰ বাবে পৰাজিত হোৱাৰ দাবী গোলাঘাট সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী বিতোপন শইকীয়াৰ ।
Published : March 24, 2026 at 12:46 PM IST
গোলাঘাট : "তেখেতে বীৰা পোহে, আমাৰ অসমীয়া মানুহে বীৰা পোহা বুলি কয় যে তেখেতৰ হাতত কেইটামান বীৰা আছে । সেইবিলাক হায়দৰাবাদৰ ফালৰ পৰা ই ভি এম টেম্পাৰিং কৰিব পৰা বীৰা ৰাখি থৈছে । ২০২১ত মই ই ভি এম টেম্পাৰিঙৰ কাৰণে হাৰিছোঁ । জনসাধাৰণে মোক জিকাইছিল, মোৰ তাত প্ৰমাণ আছে । গতিকে এইবাৰ সেই বীৰা পোহাৰ কাৰণে তেখেতে গম পায় । হায়দৰাবাদ, বেংগালুৰুৰ ফালৰ পৰা কেইজনমান মানুহ লৈ আহে, ইঞ্জিনীয়াৰ । এই চৰকাৰ লগত থকাৰ সুবাদতে তেখেতসকলে এই কামটো কৰে । সেই কাৰণে গম পায় কোন সমষ্টিত কিমানটা ই ভি এম হেক কৰিব লাগে । সেই কাৰণে আজি ক'ব পাৰিছে ।" মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচনত কিমানখন আসন লাভ কৰিব তাৰ ওপৰত কৰা মন্তব্য প্ৰসংগত এই প্ৰতিক্ৰিয়া গোলাঘাটৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বিতোপন শইকীয়াৰ ।
উল্লেখ্য যে সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন-পত্ৰ দাখিলৰ সোমবাৰে অন্তিম দিন আছিল । অন্তিমদিনা গোলাঘাট সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী বিতোপন শইকীয়াই মনোনয়ন-পত্ৰ দাখিল কৰি এই মন্তব্য কৰে ।
আনহাতে, নিজৰ সমষ্টি সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "আজি হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজে ওলাই আহিছে মোৰ মনোনয়ন-পত্ৰ দাখিল কৰাৰ সময়ত । গোলাঘাট সমষ্টিত এইবাৰ পৰিত্ৰাণৰ বাবে ভোট দিব । ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী এটা অনিশ্চয়তাৰ ভবিষ্যত । বিগত ২৫ বছৰ এগৰাকী পৰিচয়বিহীন মানুহক আমি পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ পাছত তেখেতে নিজৰ মুনাফাৰ বাবে গোলাঘাটৰ ৰাইজক বিপদৰ মুখলৈ ঠেলি দিছে । গোলাঘাট সমষ্টিৰ বহু সমস্যা আছে । অসম নাগালেণ্ড সীমা সমস্যা, দৈয়াং অঞ্চলৰ ১১ পঞ্চায়তত মাটিৰ পট্টা প্ৰদান কৰা নাই বিগত ২৫ বছৰে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "গোলাঘাটৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা একবাৰ নিম্ন । লগতে শিক্ষকসকলৰ দুৰৱস্থাৰ বিষয়ে বিধানসভাত কোনো দিনে মাত মতা নাই । জুবিন গাৰ্গক তেখেতসকলে যেতিয়া হত্যা কৰিলে সেই হত্যাৰ ন্যায়ৰ কথা আজিলৈকে ভবা নাই । যাৰবাবে বাইদেউক এইবাৰ গোলাঘাট সমষ্টিৰ ৰাইজে বিদায় দিব । গোলাঘাটৰ ৰাইজে কোনোবা বৰা বা ৰাজখোৱা সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰিলোঁ, ২৫ বছৰে একেটা সোৱাদ লৈ থাকিলোঁ । নিৰ্বাচনৰ আগত ভোটাৰৰ মূল্য দহ গুণ বেছি দিয়ে ।"
ইফালে গৌৰৱ গগৈক অসমৰ সু-সন্তান বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ লোকসভাত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে দপদপাই থাকে বুলি উল্লেখ কৰে ।
এখন উন্নত দেৰগাঁৱৰ কল্পনা কৰিছোঁ: দেৰগাঁৱৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী সাগৰিকা বৰা
আনহাতে, দেৰগাঁও সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী সাগৰিকা বৰাই মনোনয়ন-পত্ৰ দাখিল কৰাৰ আগমুহূৰ্তত কয়, "বিগত ১৬ বছৰ ৰাইজৰ বাবে কাম কৰি আছিলোঁ । এইবাৰ দেৰগাঁওবাসী ৰাইজৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে যুঁজ দিবলৈ সাজু হৈছোঁ । মই দেখা এখন দেৰগাঁও, য'ত ভাল পথেৰে ৰাইজে খোজকাঢ়ি যাব, দেৰগাঁৱৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত উন্নতি হ'ব, কৃষকসকলৰ সমস্যা সমাধান হ'ব, বানপানীৰ সমস্যা নোহোৱা হ'ব, তেনে এখন দেৰগাঁও কল্পনা কৰিছোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "বিগত সময়ছোৱাত দেৰগাঁও সমষ্টিক অগপ আৰু বিজেপিয়ে যি প্ৰতাৰণা কৰিলে, এই দেৰগাঁৱক বহু আগবঢ়াই নিয়াৰ বহু থল আছিল, কিন্তু পিছপৰি গ'ল । দেৰগাঁও সমষ্টি পিছপৰি যোৱাৰ মূলতে বিজেপি দল । কাৰণ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত বিজেপিৰ মহাপ্ৰতাপী মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ গোলাঘাট সমষ্টিৰ পৰা চাৰিটা পঞ্চায়ত, খুমটাই সমষ্টিৰ পৰা অধিকাংশ অঞ্চল আৰু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে শাসন কৰা মাজুলী সমষ্টিৰ পৰা দক্ষিণ আঁহতগুৰি পঞ্চায়ত দেৰগাঁও সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে । এই সমষ্টি পিছপৰি থকাৰ বাবে বিজেপি আৰু অগপয়ে জগৰীয়া ।"