সভাপতিক কাষত লৈ নাজিৰাত মনোনয়ন দাখিল দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ

সভাপতিক কাষত লৈ নাজিৰাত মনোনয়ন দাখিল দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ
শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ নাজিৰাত দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল । মনোনয়ন দাখিল কৰিয়ে বিজেপিক আক্ৰমণ শইকীয়াৰ ।
Published : March 20, 2026 at 4:11 PM IST
শিৱসাগৰ : ৰাইজৰ দলৰ সৈতে বিৰোধী মিত্ৰতা নিশ্চিত হোৱাৰ পিছতে নাজিৰা সমষ্টিত জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা তথা অসম বিধানসভাৰ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে । দেৱব্ৰত শইকীয়াই শিৱসাগৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত মনোনয়ন দাখিল কৰে ।
অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ, ডিমৌ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী অজয় গগৈৰ লগতে শতাধিক দলীয় নেতা-কৰ্মীয়ে দেৱব্ৰত শইকীয়াক সংগ দিয়ে । একেদৰে বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী অখিল গগৈয়েও শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ পৰা মনোনয়ন দাখিল কৰে ।
মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত দেৱব্ৰত শইকীয়াই কয়, "বহু দিনৰ মূৰত শিৱসাগৰলৈ মনোনয়ন দাখিলৰ বাবে আহিলো । এয়া বিজেপিৰ কু-শাসন, অপশাসনৰ ফলতে হৈছে । যোৱা সময়ছোৱাত সমজিলা কৰাৰ ফলত বহু কাৰ্যালয় নাজিৰাৰ পৰা উঠি আহিছে । এনেকৈ অন্যান্য জিলাতো হৈছে । মোৰ লগতে বহু সমষ্টিৰ ৰাইজৰ মন কী বাত বিজেপিয়ে শুনা নাই আৰু তাৰ যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ এইবাৰ দিব ।"
তেওঁ বিজেপিলৈ যাব বুলি চৰ্চা চলি থকা সন্দৰ্ভত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কয়, "বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ নীতি আদৰ্শৰ মাজত যদি কোনো তফাত্ পোৱা নাযায় তেনেহ'লে বিজেপিলৈ যাব পাৰোঁ । যেতিয়ালৈ নীতিগত পাৰ্থক্য থাকিব মই বিজেপিলৈ যোৱাৰ প্ৰশ্নই নুঠে ।" কেৱল এয়াই নহয় দেৱব্ৰত শইকীয়াই বিজেপিক কেইবাটাও বিষয়ত আক্ৰমণ কৰে ।
আনহাতে মনোনয়ন দাখিল পৰ্বত দেৱব্ৰত শইকীয়াক সংগ দিয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "যিদিনা অসমৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ স্বেচ্ছাচাৰী শাসন উৎখাত কৰিম সেইদিনা অসমৰ নতুন দিন আৰম্ভ হ'ব ।" বিৰোধীৰ মিত্ৰতা নিশ্চিত হোৱাৰ লগে লগে বিজেপি তথা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজনৈতিক অংকৰ জংক-পংক হৈ যোৱা বুলিও কটাক্ষ কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে ।
গৌৰৱ গগৈয়ে লগতে কয়, "আজি পবিত্ৰ শিৱদৌললৈ ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ উপস্থিত হ'ল, কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াও উপস্থিত হৈছে, ডিমৌৰ প্ৰাৰ্থী অজয় গগৈ উপস্থিত হৈছে । মই ভাবো শিৱসাগৰ জিলাত আমি এক শক্তিশালী ফলাফল পাবলৈ সক্ষম হ'ম । জিলাখনৰ ৩ টাই আসন বিৰোধী দল জিকিবলৈ সক্ষম হ'ব । নাজিৰাত কংগ্ৰেছ দল জিকিব, ডিমৌত কংগ্ৰেছ দল জিকিব আৰু শিৱসাগৰত ৰাইজৰ দল জিকিব । বিজেপি শিৱসাগৰত শূন্য হ'ব ।"
