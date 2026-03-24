অজন্তা নেওগৰ ১২০ কোটি টকা ক'ৰ পৰা আহিল : কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বিতোপন শইকীয়া

দোকানে দোকানে সোমাই ভোট ভিক্ষা কৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বিতোপন শইকীয়াৰ । বিজেপিক তীব্ৰ সমালোচনা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ ।

কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বিতোপন শইকীয়াৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 24, 2026 at 9:34 PM IST

গোলাঘাট : "অগপই বিগত দহ বছৰে বিজেপিৰ বোকোচাত উঠি আছে কিন্তু নেতাসকলৰ বাদে অগপৰ কৰ্মীসকলে কি পালে ? অজন্তা নেওগৰ ১২০ কোটি টকা ক'ৰ পৰা আহিল । অসমীয়াৰ তেজ খাই তেওঁলোক ধনী হ'ল । গোলাঘাট সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ বাবে ২০০ কোটি টকাৰ ওপৰত আহিছিল সেই টকা ক'ত গ'ল । ২০ কোটি ৩০ কোটি টকাৰ পেকেজ বনাই নিজৰ কোম্পানীক কাম দি নিজে চহকী হৈছে ।" গোলাঘাট নগৰৰ মাজমজিয়াৰ দোকানে দোকানে ভোট ভিক্ষা কৰি এই বক্তব্য কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বিতোপন শইকীয়াৰ ।

সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে সোমবাৰে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ পাছত প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে এতিয়া ভোটাৰ ৰাইজৰ মন জয় কৰিবলৈ উঠিপৰি লাগিছে । পিছ পৰি থকা নাই গোলাঘাট সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী বিতোপন শইকীয়া । সোমবাৰে জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত নিজৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰি আজি গোলাঘাট নগৰত মাজমজিয়াত দেখা এক ব্যতিক্ৰমী ৰূপত ।

গোলাঘাট নগৰৰ দোকানে দোকানে সোমাই ভোট ভিক্ষা কৰে কংগ্ৰেছ নেতা বিতোপন শইকীয়াই । নগৰখনৰ সৰু বৰ সকলো দোকনীক হাত জোৰ কৰি সেৱা জনাই আশীৰ্বাদ বিচাৰে । ভোট ভিক্ষা কৰি কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী বিতোপন শইকীয়াই কয়, "কালি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ সময়ত মানুহৰ যি সঁহাৰিয়ে আমক উৎফুল্লিত কৰিছে আৰু গোলাঘাট সমষ্টিত আমি প্ৰায় ৩০ হাজাৰ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হ'ম বুলি ভাবিছো ।"

গোলাঘাট নগৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ (ETV Bharat Assam)

গোলাঘাটৰ সমস্যাসমূহ উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "গোলাঘাট চক বজাৰত এজাক বৰষুণতে কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি হয় । বছৰ বছৰ ধৰি এই সমস্যাৰ সমাধান হোৱা নাই । ইয়াত দুখীয়া আৰু দৰিদ্ৰ লোকৰ পেট ভাত চলে, গতিকে তেওঁলোকৰ সমস্যাক আওকাণ কৰি বিগত ২৫ বছৰে অজন্তা নেওগে যি কৰিলে তাৰ প্ৰতি উত্তৰ এইবাৰ দিব । কোনোবাই কয় কংগ্ৰেছ দল শেষ হৈ গ'ল, কিন্তু বিগত পাঁচ বছৰে আমি ঘূৰি দিছপুৰত পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছো ।"

দোকানীসকলৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বিতোপন শইকীয়াৰ (ETV Bharat Assam)

শইকীয়াই পুনৰ কয়, "আমাক সকলো শ্ৰেণীৰ লোকে সঁহাৰি জনাইছে বিষেশকৈ নতুন প্ৰজন্মই । গোলাঘাট সমষ্টিৰ বহু সমস্যা সৰুৰে পৰা দেখি ডাঙৰ হৈছো, কিন্তু বানপানী ক'তো আগতে দেখা নাই । অপৰিকল্পিতভাৱে নলা-নৰ্দমা নিৰ্মাণ কৰিলে যাৰ ফলত পানী ওলাই যোৱা বাট নাইকিয়া হ'ল । আজি নগৰৰ পৰা পানী ওলাই যাবলৈ হ'লে ধনশিৰি নদীৰ কাষত দহ ফুট দ' হ'ব লাগিব, কিন্তু ধনশিৰি নদীৰ কাষ ওখ যাৰ বাবে পানী ওলাই যাব নোৱাৰে আৰু বানপানীৰ সৃষ্টি হয় ।"

বিজেপিক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কয়, "যি আসমীয়াই মোগলক ১৭ বাৰ পৰাস্ত কৰিছিল, সেই অসমীয়া এতিয়া ১২৫০ টকা লৈ নপুংসকৰ দৰে জীয়াই থাকিবলৈ লৈছে । আমাক স্বাৱলম্বী আৰু নিৰাপত্তা থকা এখন অসম লাগে য'ত নিবনুৱা সমস্যা নাথাকিব । অসমত বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পিছত ইয়াৰ থলুৱা লোকসকলক থানবান কৰি বাহিৰৰপৰা আমদানি কৰা লোকক আগস্থান দি আহিছে ।"

কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে বাৰ্তালাপ কৰিলে গ্ৰাহকৰ সৈতেও (ETV Bharat Assam)

অসম গণ পৰিষদক সমালোচনা কৰি তেওঁ কয়, "অগপই বিগত দহ বছৰে বিজেপিৰ বোকোচাত উঠি আছে । কিন্তু আজি নেতাসকলৰ বাদে অগপৰ কিমান কৰ্মীয়ে কি পালে ? আঞ্চলিকতাবাদৰ ৰাজনীতিক বিজেপি দলে নিঃশেষ কৰিবলৈ লোৱা যি নিতি লৈছে তাৰ বাবে এই মিত্ৰতা আৰু বেছিদিনলৈ নাথাকে ।"

