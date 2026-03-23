নলবাৰীত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী অশোক শৰ্মাৰ মনোনয়ন দাখিল

নলবাৰীত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী অশোক শৰ্মাৰ মনোনয়ন দাখিল
শ শ সমৰ্থকক লগত লৈ নলবাৰী জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত মনোনয়ন দাখিল কৰিলে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী অশোক শৰ্মাই ।
Published : March 23, 2026 at 4:46 PM IST
নলবাৰী : অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন দাখিলৰ সোমবাৰে অন্তিম দিন । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰাৰ্থীসকলে মনোনয়ন দাখিল কৰে । নলবাৰী জিলাও ব্যতিক্ৰম নহয় । জিলাখনৰ আটাইকেইটা সমষ্টিৰে বিজেপি মিত্ৰজোঁট আৰু বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰাৰ্থীসকলে মনোনয়ন দাখিল কৰিছে । নিজ নিজ সমৰ্থকক লগত লৈ মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত প্ৰাৰ্থীসকলে শক্তি প্ৰদৰ্শনকো চেষ্টা কৰিছে ।
প্ৰাক্তন বিজেপি নেতা তথা বৰ্তমানৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী অশোক শৰ্মাও জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত মনোনয়ন দাখিল কৰে । অশোক শৰ্মাই বাসগৃহৰ ওচৰৰ লাওদল চ'কৰ পৰা সংহত জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ এক বিশাল পদযাত্ৰাৰে আহি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে ।
মনোনয়ন দাখিলৰ পিছত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কয়, "বিজেপি নেতৃত্বাধীন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ এইবাৰ উৎখাত গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত সুস্থ সবল এখন নিকা চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ অসমৰ ৰাইজে এক সংকল্প লৈছে । তাৰ অংশ হিচাপে নলবাৰীতো কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে বা বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মই বিপুল জন সমাগমেৰে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ বাবে আহিছো । আমি নিশ্চিত হৈছো যে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ এখন হ'ব । তেওঁ যি শ্ল'গান দিছিল যুঁজ এখন হ'ব, আমি যুঁজিম আমি জিকিম ।"
তেওঁ লগতে কয়, "নিৰ্বাচনৰ প্ৰত্যাহ্বান নেওচি যাত্ৰা পথত আগুৱাই যোৱাৰ বাবে কৰ্মীসকলৰ মাজত বিভিন্ন পৰিকল্পনাৰে মই আগবাঢ়িছো । তাৰ এটা অংশ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ।"
নলবাৰীৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাক লক্ষ্য কৰি তেওঁ কয়, "বিধায়কজনে সমষ্টিটোত কি কাম কৰিছে ৰাইজে দেখিছে । সেইকাৰণে ৰাইজে এইবাৰ পৰিৱৰ্তনৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ।"
লগতে পঢ়ক : ৰাজনীতি নিকাকৰণৰ বাবে অসমবাসীৰ ওচৰত আহিছে ঐতিহাসিক সুযোগ:গৌৰৱ গগৈ
মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিনটোত ধেমাজিত শাসক-বিৰোধী প্ৰাৰ্থীৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন