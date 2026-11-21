মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন : ৰিপুণ বৰাৰ মন্তব্যই বিপদত পেলাইছে কংগ্ৰেছ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীক
৬ নং লালী-তেলাম-টাক পৰিষদীয় সমষ্টিত কংগ্ৰেছ নিষিদ্ধ ৷ গাঁৱত প্ৰৱেশ আৰু প্ৰচাৰ বন্ধ ।
Published : November 21, 2026 at 4:21 PM IST
জোনাই : অহা ৩০ নৱেম্বৰত মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব । মিচিং অধ্যুষিত ৪০ টা পৰিষদীয় সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অব্যাহত আছে । অৱশ্যে ইয়াৰ জোনাইৰ ৬ নং লালী-তেলাম-টাক পৰিষদীয় সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আৰু নেতা-কৰ্মীৰ প্ৰৱেশত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে ।
ঠায়ে ঠায়ে এই সন্দৰ্ভত বেনাৰ লগাই পৰিষদীয় সমষ্টিটোৰ গাঁওবোৰত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী আৰু নেতা-কৰ্মীক প্ৰৱেশ নকৰিবলৈ আৰু প্ৰচাৰ বন্ধ কৰিবলৈ সকীয়াই দিছে ।
মিচিং জাতীয় সংগঠন ক্ৰমে টিএমপিকে, এমএমকে আৰু টিএমএমকেৰ নামত এই বেনাৰবোৰ লগোৱা হৈছে । যাৰ বাবে কংগ্ৰেছ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী টুনিৰাম দলে আৰু তেওঁৰ সমৰ্থকসকল বিপাঙত পৰিছে । এই সন্দৰ্ভত প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে প্ৰশ্ন কৰিছে যে কিহৰ ভিত্তিত তেওঁক বাধা আৰোপ কৰা হৈছে ? গণতান্ত্ৰিক দেশৰ নাগৰিক হিচাপে এনে কৰাত কাৰো অধিকাৰ নাই বুলি তেওঁ দাবী জনাইছে ।
এই সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "আমি কিয় ওলাব নোৱাৰিম ? এই প্ৰশ্ন মই কৰিব বিচাৰিছোঁ । মই যিহেতু গণতান্ত্ৰিক দেশৰ এজন ব্যক্তি । ৰাইজৰ কাম কৰিবলৈ মই আগবাঢ়ি আহিছোঁ । কিহৰ ভিত্তিত মোক ভয়-ভাবুকি দিব বিচাৰিছে ।"
এইক্ষেত্ৰত প্ৰশাসন তথা নিৰ্বাচন আয়োগৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰি তেওঁ কয়, "ইতিমধ্যে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত অভিযোগ দিয়া হৈছে । মোক ইতিমধ্যে কাৰ্যালয়ৰ পৰা ফোনো কৰিছে । যিবোৰ স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চল আছে তাত ভোটাৰৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ । মই ৰাতি যাব পৰা নাই, দিনতে প্ৰচাৰ চলাই আছোঁ । প্ৰশাসনক জনাম যাতে মোক নিৰাপত্তা দিয়ে ।"
উল্লেখ্য যে শেহতীয়াকৈ কংগ্ৰেছ নেতা ৰিপুণ বৰাই ডাঃ ৰণোজ পেগু প্ৰকৃত মিচিং নহয় বুলি এক বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছিল । যাক লৈ মিচিং অধ্যুষিত অঞ্চলবোৰত তীব্ৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে ।
তাৰ পিছতে কংগ্ৰেছ নেতা ৰিপুণ বৰাৰ এই মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে টিএমপিকে, এমএমকে, টিএমএমকেৰ নেতৃত্বত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীও ৰূপায়ণ কৰা হৈছে । কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীক শীঘ্ৰে ক্ষমা খুজিবলৈও দাবী জনোৱাৰ লগতে সংগঠনকেইটাই মিচিং অধ্যুষিত অঞ্চলত কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।
ইয়াৰ পিছতে ৬ নং লালী-তেলাম-টাক পৰিষদীয় সমষ্টিৰ বিভিন্ন অঞ্চলত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আৰু নেতা-কর্মীসকলৰ গাঁওসমূহত প্ৰৱেশ আৰু প্ৰচাৰ বন্ধ বুলি লিখা বেনাৰ লগোৱা হয় ।
এনে পৰিস্থিতিত ৬ নং লালী-তেলাম-টাক পৰিষদীয় সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী টুনিৰাম দলেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাক লৈ বিপাঙত পৰিছে । তেওঁৰ লগতে সমৰ্থকসকলো ভয় আৰু শংকিত হৈ পৰিছে ।
ইয়াৰ বিপৰীতে ৬ নং লালী-তেলাম-টাক পৰিষদীয় সমষ্টিত বিভিন্ন মিচিং জাতীয় সংগঠনৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী মিগাং মূলাকান্ত পেগুৱে প্ৰচাৰ তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে । প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ লগতে তেওঁ সমৰ্থকসকলে ধাননি পথাৰে পথাৰে দলে-বলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই থকা দেখা গৈছে । প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে দাবী কৰা মতে নিৰ্বাচনত তেওঁ ভাল ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ব ।
লগতে পঢ়ক :
মাজুলীত নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক হিংসা; ভাঙি লণ্ডভণ্ড কেইবাখনো বাহন