প্ৰশান্ত মহাসাগৰত মই নাও মেলি দিছো যদিও, লক্ষ্যত উপনীত হোৱাটো খাটাং : ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱা
তিতাবৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱাৰ ৷ মোৰ জয় মানে ৰাইজৰ জয় বুলি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত উল্লেখ ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱাৰ ৷
Published : March 27, 2026 at 10:39 PM IST
যোৰহাট: যোৰহাট জিলাৰ ভিতৰত অন্যতম সমষ্টি হৈছে তিতাবৰ বিধানসভা সমষ্টি ৷ ১৫ বছৰ ধৰি মুখ্যমন্ত্ৰী আসন অলংকৃত কৰা প্ৰয়াত তথা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে তিতাবৰ সমষ্টিৰ পৰা এটা সময়ত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল ৷ কিন্তু সময় বাগৰাৰ লগে লগে তিতাবৰ সমষ্টিত অতি আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনী যুঁজখন ৷
কংগ্ৰেছৰ লগতে বিজেপিও সমষ্টিটোত তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ৷ কাৰণ তিতাবৰ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ বিধায়কগৰাকীয়ে দল ত্যাগ কৰি নিৰ্দলীয়ভাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে ৷
শুকুৰবাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ লগতে দলীয় কাৰ্যালয় মুকলি কৰি সাংবাদিকৰ আগত বিধায়ক তথা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱাই কয়, "প্ৰশান্ত মহাসাগৰত মই নাও মেলি দিছো । প্ৰবল ধুমুহাৰ মাজেৰে মোৰ নাও লক্ষ্যস্থানত যে উপস্থিত হ'ব সেয়া কিন্তু খাটাং । কাৰণ মোৰ লগত তিতাবৰবাসী ৰাইজ আছে আৰু এইবাৰ মই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা নাই, কৰিছে তিতাবৰবাসীয়ে । তিতাবৰবাসীৰ আবেগ অনুভূতিক সন্মান জনাই মই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছো ।"
বৰুৱাই লগতে কয়, "বিগত সময়ত ৰাইজৰ বাবে কৰা উন্নয়নমূলক কামৰ বাবে মোক নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ উৎসাহ জনাইছে ৷ ৰাইজে মোৰ বাবে শক্তি ৷ মোৰ জয় মানে ৰাইজৰ জয় ৷"
ইফালে শাসকীয় দলৰ মণ্ডলৰ সভাপতি পদ ত্যাগ কৰি নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱাক মুকলি সমৰ্থন কৰি হুকহুকাই কান্দি উঠিল ৰুবুল তামুলীয়ে । তেওঁ কয়, "বিজেপিৰ প্ৰথম শ্লোগান হ'ল ৰাষ্ট্ৰ প্ৰথম, দল দ্বিতীয় আৰু ব্যক্তি তৃতীয় ৷ কিন্তু বৰ্তমান তিতাবৰ বিজেপিত সম্পূৰ্ণ বিপৰীত দেখা গৈছে । তিতাবৰ বিজেপিত এতিয়া ব্যক্তি প্ৰথম, দেশ আৰু দল দ্বিতীয় তৃতীয়ত ৰাখি কাম কৰিছে ৷"
লগতে তামুলীয়ে কয়, "এতিয়া সকলোৱে মিলি তিতাবৰত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱাক জয়ী কৰাৰ পণ লৈ ওলাই আহিছে ৷ কংগ্ৰেছ, বিজেপিয়ে ৰাইজক উন্নয়নৰ নামত বহু মিছা কথা ক'লে ৷"
