কংগ্ৰেছৰ ২২ জনীয়া তৃতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ : ৮৭ টা সমষ্টিত দিলে প্ৰাৰ্থী

কংগ্ৰেছৰ ২২ জনীয়া তৃতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ : ৮৭ টা সমষ্টিত দিলে প্ৰাৰ্থী
দলৰ উত্থান-পতনৰ মাজতে নিৰ্বাচনলৈ সাজু কংগ্ৰেছ ৷ প্ৰকাশ কৰিলে তৃতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা ৷ ২২ জন ভাগ্যৱানে পালে দলীয় টিকট ৷
Published : March 19, 2026 at 10:14 PM IST
গুৱাহাটী: পদত্যাগৰ ৰাজনীতি, ৰাইজৰ দলৰে মিত্রতাক লৈ এতিয়ালৈকে কোনো সিদ্ধান্ত নোহোৱাৰ দৰে এশ এবুৰি সমস্যাৰ মাজতো কংগ্ৰেছ দলে বৃহস্পতিবাৰে ঘোষণা কৰিলে ২২ জনীয়া তৃতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা । ইয়াৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছে ৪২ জনীয়া প্ৰথমখন আৰু ২৩ জনীয়া দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰিছিল ।
এতিয়ালৈকে কংগ্ৰেছে ৮৭ টা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিলে । আনহাতে কংগ্ৰেছে ১৫ টা সমষ্টি মিত্রদলক এৰি দিছে । সেই হিচাপত এতিয়াও ২৪ টা সমষ্টি বাকী আছে ।
বৃহস্পতিবাৰে ঘোষণা কৰা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা অনুসৰি -
- কোকৰাঝাৰত মানিক চন্দ্র ব্রহ্ম
- বাওখুংগ্রীত চাপালী মাৰাক
- পৰ্বতঝোৰাত আশ্রাফুল ইছলাম শ্বেখ
- ধুবুৰীত বেবী বেগম
- জলেশ্বৰত আফতাব উদ্দিন মোল্লা
- অভয়াপুৰীত প্রদীপ সৰকাৰ
- ছিদলী-চিৰাঙত মতিলাল নাৰ্জাৰী
- চেঙাত আব্দুৰ ৰহিম আহমেদ
- পাকা বেতবাৰীত জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰ
- বাক্সাত জগদীশ মদাহী
- তামুলপুৰত ৰফি দৈমাৰী
- ওদালগুৰিত সুৰেন দৈমাৰী
- লাহৰীঘাটত ড৹ আছিফ মহম্মদ নাজাৰ
- নগাঁও-বটদ্রৱাত ড৹ দুৰ্লভ চমুৱা
- নদুৱাৰত সুনীল চেত্রী
- ৰঙানদীত জয়ন্ত খাউণ্ড
- লখিমপুৰত ঘন বুঢ়াগোহাঁই
- ঢকুৱাখনাত আনন্দ নৰহ
- মাকুমত শিৱনাথ চেতিয়া
- খুমটাইত ৰ’জলীনা তিৰ্কী
- হাওৰাঘাটত সঞ্জীৱ টেৰণ
- আলগাপুৰ-কাটলিচেৰাত জুবেইৰ আনম মজুমদাৰক প্রাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে ।
কংগ্ৰেছে মিত্রদলক এৰি দিয়া ১৫ টা সমষ্টি হৈছে ভৱানীপুৰ-সৰভোগ, বজালী, পলাশবাৰী, মধ্য গুৱাহাটী, গোৰেশ্বৰ, মৰিগাঁও, বঢ়মপুৰ, বিন্নকান্দি, বিহালী, শদিয়া, ডিব্ৰুগড়, খোৱাং, সৰুপথাৰ, ডিফু আৰু আমৰি সমষ্টি ।
উল্লেখ্য যে, কিছুদিন পূৰ্বে পুৰণি ৰাজনৈতিক দলটোত যোগদান কৰা জয়ন্ত খাউণ্ডক আদৰণি জনাই গৌৰৱ গগৈয়ে কৈছিল যে তেওঁৰ দৰে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ নেতাৰ প্ৰৱেশে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে অসমত ক্ৰমবৰ্ধমান জনসাধাৰণৰ অসন্তুষ্টিৰ প্রতিফলন ঘটাইছে । অসমত ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তনৰ বতাহ বলিছে ।
