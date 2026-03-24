শ্বেৰমান আলীক নিৰ্বাচনৰ বাবে ১ কোটি দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে : কংগ্ৰেছৰ গুৰুতৰ অভিযোগ

শ্বেৰমান আলীক নিৰ্বাচনৰ বাবে ১ কোটি দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে : কংগ্ৰেছৰ গুৰুতৰ অভিযোগ
শ্বেৰমান আলীৰ মনোনয়ন দাখিলৰ সভাত ১০০% পইচা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা আহিছে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা ১ কোটি টকা লৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ ।
Published : March 24, 2026 at 8:35 PM IST
জনীয়া : "...আমাৰ হাতত যি তথ্য আছে, কালি মনোনয়ন-পত্ৰ দাখিল কৰাৰ পিছত শ্বেৰমান আলী ডাঙৰীয়াই যি ৰেলী কৰিলে বা সভা পাতিলে সেই সভাৰ ১০০% পইচা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ফালৰ পৰা আহিছে । শ্বেৰমান আলীক প্ৰশ্ন কৰিব এইটো সঁচা নেকি ৷ আপোনাৰ কালিৰ সভাত যি ৬২ লাখ খৰচ হৈছে সেয়া ক'ৰ পৰা আহিল ৷ আপোনালোকৰ তাত ফুটেজ আহিছে যে পইচাৰ কাৰণে মাৰপিট লাগিছে ৷ মানুহে তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰি আছে, বহুতে পইচা পোৱা নাই ৷ যিখিনি পইচা তেওঁ খৰচ কৰিছে ৬২ লাখ, আমাৰ হাতত যিটো খবৰ আহিছে যে ৬২ লাখ নহয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই তেওঁক কালিৰ সভাৰ কাৰণে এক কোটি টকা দিছিল ৷ আৰু এই নিৰ্বাচনত শ্বেৰমান আলী ডাঙৰীয়াৰ সম্পূৰ্ণ খৰচ তেওঁ বহন কৰিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া বুলি আমাৰ হাতত খবৰ আছে ৷" এই বিস্ফোৰক দাবী অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ যুটীয়া সম্পাদক ৰুহুল আমিনৰ ।
কলগাছিয়াত এক সংবাদমেল আয়োজন কৰি তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী শ্বেৰমান আলীক বিজেপিৰ এজেণ্ট আখ্যা দিয়ে ৰুহুল আমিনে । আনহাতে, এই সংবাদমেলতে অসম জাতীয় পৰিষদৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য, অধিবক্তা শুকুৰ আলীয়ে শ্বেৰমান আলীক পাগল আখ্যা দিয়ে ।
উল্লেখ্য যে বৰপেটা জিলাৰ ২২নং মন্দিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰি বৰপেটাৰ প্ৰাক্তন সাংসদ আব্দুল খালেকে মনোনয়ন দাখিল কৰিছে । সমান্তৰালকৈ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী শ্বেৰমান আলী আহমেদ আৰু এ আই ইউ ডি এফ দলৰ প্ৰাৰ্থী ডঃ হাফিজ ৰফিকুল ইছলামেও মনোনয়ন দাখিল কৰিছে । ইফালে বিজেপি দলৰ টিকট লাভ কৰি বাদল চন্দ্ৰ আৰ্যই মনোনয়ন দাখিল কৰাৰ লগতে ফাৰুক খান, ছেলিম খানকে ধৰি মুঠ সাতগৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে মন্দিয়া সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াবলৈ মনোনয়ন দাখিল কৰিছে ।
এনে ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ দলৰ পৰা টিকট নাপাই তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হোৱা শ্বেৰমান আলী আহমেদে কংগ্ৰেছৰ বিৰোধী দলৰ সভাপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া, অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈ আৰু আব্দুল খালেকৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল । আব্দুল খালেকৰ টিকট লাভৰ ক্ষেত্ৰত ধনৰ লেনদেন হোৱা বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল শ্বেৰমান আলী আহমেদে ।
সেয়ে মঙলবাৰে কলগাছিয়াৰ ৰাজীৱ ভৱনত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ যুটীয়া সম্পাদক ৰুহুল আমিন আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য তথা অধিবক্তা শুকুৰ আলীয়ে এক সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰি শ্বেৰমান আলী আহমেদে উত্থাপন কৰা অভিযোগ নস্যাৎ কৰে ৷ লগতে শ্বেৰমান আলী আহমেদক বিজেপিৰ এজেণ্ট বুলি অভিহিত কৰে । ইয়াৰ উপৰি শ্বেৰমান আলী আহমেদে মনোনয়ন-পত্ৰ দাখিল কৰাৰ দিনা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা এক কোটি টকা লৈছে বুলি ৰুহুল আমিনে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
তেওঁ কয়, "শ্বেৰমান আলীক ৰাইজৰ দলৰ পৰা টিকট প্ৰদান কৰিলে তেওঁ বিজেপিৰ হৈ কাম কৰিব পাৰে বুলি অখিল গগৈ আৰু তেওঁৰ দলৰ অধিকাংশ কাৰ্যনিৰ্বাহকে টিকট প্ৰদানৰ বিৰোধিতা কৰিছিল । সেই কাৰণে ৰাইজৰ দলে টিকট দিয়া নাই । ইয়াত দেৱব্ৰত শইকীয়া, লুৰীণজ্যোতি গগৈ আৰু আব্দুল খালেকৰ কোনো ভূমিকা নাই ।"
আনহাতে, মন্দিয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মইনবৰী চতলা জিলা পৰিষদৰ কংগ্ৰেছৰ পৰাজিত প্ৰাৰ্থী আবুল কালাম আজাদে আব্দুল খালেক আৰু ৰুহুল আমিনৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰা অভিযোগ নস্যাৎ কৰি কয় যে আবুল কালাম এজন দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত মানুহ ৷ তেওঁ নিজৰ দোষত পৰাজিত হৈছিল । ইয়াত বেলেগক দোষ দি লাভ নাই ।
ৰুহুল আমিনে কয় যে এইবেলি মন্দিয়া সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী আব্দুল খালেক বিপুল ভোটত জয়ী হ'ব । সেয়ে শ্বেৰমান আলী আহমেদে ভয় খাইছে ।
ইফালে অসম জাতীয় পৰিষদৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য শুকুৰ আলীয়ে শ্বেৰমান আলী আহমেদক এজন পাগল বুলি আখ্যা দি তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে ।