গ্ৰেপ্তাৰেই প্ৰথম সমাধান নহয় : পৱন খেড়াৰ অগ্ৰিম জামিন সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ নেতা অভিষেক মনু সিংভী
খেড়াই আগতীয়া জামিন লাভ কৰাৰ পিছত শুকুৰবাৰে কংগ্ৰেছ নেতা অভিষেক মনু সিংভীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো প্ৰথম নহৈ শেষ উপায়হে হোৱা উচিত বুলি দাবী কৰে ৷
By ANI
Published : May 1, 2026 at 9:35 PM IST
নতুন দিল্লী: উচ্চতম ন্যায়ালয়ে শুকুৰবাৰে অগ্ৰিম জামিন প্ৰদান কৰে কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াক ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই তৰা গোচৰত খেড়াৰ অগ্ৰিম জামিন লাভ ৷ খেড়াই আগতীয়া জামিন লাভ কৰাৰ পিছত শুকুৰবাৰে কংগ্ৰেছ নেতা অভিষেক মনু সিংভীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো প্ৰথম নহৈ শেষ উপায়হে হোৱা উচিত বুলি দাবী কৰে ৷
শুকুৰবাৰে আদালতৰ এই ৰায়ৰ পিছত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰে সিংভীয়ে ৷ তেওঁ সংবাদমেলত কয় যে, অসমৰ কামৰূপৰ এখন দণ্ডাধীশ আদালতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আগতীয়া জামিনৰ বাবে তেলেংগানা উচ্চ ন্যায়ালয়লৈ, তাৰপিছত উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ, পুনৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়লৈ আৰু শেষত পুনৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ এই গোচৰটো কেইবাটাও আইনী পৰ্যায়ৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে ।
‘‘এই গোচৰটো অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে বহু পৰ্যায়ৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে ৷ অসমত গোচৰটো কামৰূপৰ মূল দণ্ডাধীশ আদালতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেলেংগানাৰ উচ্চ ন্যায়ালয়লৈ, তাৰপিছত উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ, পুনৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়লৈ আৰু শেষত আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ গৈছে, যিয়ে শেষত নিজৰ ৰায়দান কৰিছে । ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰতি আমাৰ অটল দায়বদ্ধতা এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত দেখা গৈছে’’ - সিংভীয়ে কয় ।
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘এই গোচৰটোৱে আমাক এইটোও সোঁৱৰাই দিয়ে যে যেতিয়া মানহানিৰ কোনো বিষয়টো জড়িত হৈ থাকে, তেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো প্ৰথম উপায়ৰ সলনি শেষ উপায়হে হ’ব লাগে ৷’’
সিংভীয়ে লগতে কয় যে গোচৰটো মানহানিৰ সৈতে জড়িত ৷ যেতিয়া পলায়নৰ আশংকা, প্ৰমাণৰ লগত বেমেজালি কৰা আৰু জিম্মাত লোৱা জেৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ‘ত্ৰিগুণ পৰীক্ষা’ পূৰণ নহয়, তেতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কথাটো অযুক্তিকৰ ।
তেওঁ লগতে যুক্তি দিছিল যে এনে পৰিস্থিতিত ৰাজনৈতিকভাৱে বিৰূপ প্ৰেক্ষাপটত গ্ৰেপ্তাৰ বা জিম্মাত ৰখাৰ লগতে জেৰা কৰাটো হাৰাশাস্তি বা ৰাজনৈতিক সুবিধা লাভৰ চেষ্টাৰ সমান হ’ব পাৰে ৷ যিটোৱে ৰায়দানৰ মনোভাৱক প্ৰতিফলিত কৰে ।
‘‘আৰু শেষ উপায় হিচাপে কি কি মাপকাঠী পূৰণ কৰিব লাগিব ? গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাকৈ সঠিক তদন্ত নিশ্চিত কৰিব পৰা যাব নে ? তেওঁৰ মানহানিকাৰক মন্তব্যৰ তদন্তৰ একমাত্ৰ উপায় গ্ৰেপ্তাৰহে নেকি ? এই গোচৰত পলায়নৰ আশংকা ইমানেই বেছি নে যে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাটোৱেই একমাত্ৰ উপায় ? নে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জিম্মাত ৰাখি জেৰা নকৰিলে তেওঁ পলাই যাব ? অধিবক্তাসকলে ইয়াক ‘ত্ৰিকোণীয় পৰীক্ষা’ বুলি কয় ।
লিপিবদ্ধ কৰা বহু মন্তব্য পুনৰাবৃত্তিযোগ্য নহয় বুলি উল্লেখ কৰি সিংভীয়ে ৰায়দানত উল্লেখ কৰা ৰাজহুৱা মন্তব্যসমূহ পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ আদালতক আহ্বান জনায় । এনে ভাষাই গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধক ভেঙুচালি কৰে বুলি সিংভীয়ে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ৷ তেওঁ লগতে কয় যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই মন্তব্যসমূহ নজৰত ৰাখিছে আৰু বিচাৰপীঠে ইয়াৰ ন্যায্যতা প্ৰদান নকৰাৰ লগতে সমৰ্থন কৰা নাই ।
‘‘এটা ডাঙৰ বিষয় আছে । মই আগতীয়াকৈ স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰো যে মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক পৰামৰ্শ দিব পৰা মানুহ নহয় ৷ মই আন্তৰিকতাৰে এই কথা বুজাব বিচাৰিছো । তেওঁ হয়তো দুদিন পিছত জয়ী হ'ব পাৰে; গণতন্ত্ৰ আৰু ৰাজনীতিৰ উত্থান-পতন এনেকুৱাই । কিন্তু হাতজোৰ কৰি মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ কৰিছো – তেওঁ গুৰুত্ব সহকাৰে নিজৰ স্থিতিৰ পুনৰ বিবেচনা কৰিব নিবিচাৰে নেকি ? ৰায়দান ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে’’ - সিংভীয়ে কয় ।
‘‘তেওঁ ৰাজহুৱাভাৱে কৰা মন্তব্য, ৰায়দান আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে প্ৰায় তিনি পৃষ্ঠাজোৰা বিতংভাৱে উল্লেখ কৰা মন্তব্যসমূহ - ইয়াৰে অধিকাংশই উল্লেখ কৰিব নোৱাৰা, অপ্ৰকাশিত আৰু বুজাব নোৱাৰা বিধৰ । কিন্তু এতিয়া পঢ়িব পাৰিব । আনকি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মোৰ আবেদনত উদ্ধৃত কৰা অংশবোৰ পুনৰ উল্লেখ কৰা নাই । গতিকে মই বিনম্ৰতাৰে আৰু কোনো অহংকাৰ নকৰাকৈয়ে কওঁ যে ইয়াৰ দ্বাৰা আচলতে আমাৰ গণতন্ত্ৰক অৱনমিত কৰা হৈছে’’ বুলি সংবাদমেলত সিংভীয়ে অভিযোগ তোলে ৷
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে তোলা অভিযোগৰ পিছত কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছিল ৷ এই গোচৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াক শুকুৰবাৰে অগ্ৰিম জামিন প্ৰদান কৰে ।
ন্যায়াধীশ জে কে মহেশ্বৰী আৰু অতুল এছ চন্দুৰকাৰৰ বিচাৰপীঠে ৰায় সংৰক্ষিত কৰাৰ পূৰ্বে খেড়াৰ হৈ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা অভিষেক মনু সিংভী আৰু অসম চৰকাৰৰ হৈ ছ’লিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতাৰ যুক্তি শুনে ।
আনুষংগিক গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হ’লে খেড়াক তদন্তকাৰী বিষয়া(আই অ’)ৰ প্ৰয়োজনীয় চৰ্ত সাপেক্ষে আগতীয়াকৈ জামিনত মুকলি কৰি দিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ দিয়ে । খেড়াক পূৰ্ণ সহযোগিতা আৰু তদন্তৰ সময়ত প্ৰয়োজন হ’লেই আৰক্ষীৰ আগত হাজিৰ হ’বলৈও নিৰ্দেশ দিয়া হয় ।
আদালতে খেড়াক তদন্ত বা বিচাৰৰ সময়ত সাক্ষীক প্ৰভাৱিত কৰা বা প্ৰমাণৰ লগত বেমেজালি সৃষ্টি কৰাত বাধা প্ৰদান কৰাৰ লগতে যোগ্য আদালতৰ পূৰ্বৰ অনুমতি অবিহনে দেশ ত্যাগ কৰাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰে ।
তদুপৰি আদালতে বিচাৰ আদালতক প্ৰয়োজন হ’লে অতিৰিক্ত চৰ্ত আৰোপ কৰাৰ অনুমতি দিছিল । তদুপৰি আদালতে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে এই মন্তব্য কেৱল জামিন আবেদনৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ উদ্দেশ্যে কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰ ফলত গোচৰৰ গুৰুত্বত কোনো প্ৰভাৱ নপৰে, যিটো আইন অনুসৰি স্বতন্ত্ৰভাৱে সিদ্ধান্ত ল’ব লাগিব ।
আদালতে ৰায় দিয়ে যে বিচাৰ বিভাগে দাবী কৰা মতে কংগ্ৰেছ নেতা খেড়াই সংবাদমেলত ভুৱা পাছপ’ৰ্ট ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু মিছাকৈয়ে ৰিণিকি ভূঞাৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰিছিল ৷ কিন্তু তদন্তত দেখা গ’ল যে খেড়াৰ এনে আচাৰ-ব্যৱহাৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছ দলৰ সপক্ষে ৰাজনৈতিক গতি লাভ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা যেন অনুমান হৈছিল ।
তদুপৰি, আদালতে এইটোও পৰ্যবেক্ষণ কৰে যে অভিযোগকাৰীৰ স্বামী তথা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো বিভিন্ন সময়ত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত খেড়াৰ বিৰুদ্ধে কিছুমান অসংসদীয় শব্দ প্ৰয়োগ কৰি মন্তব্য কৰিছিল ।
‘‘কিন্তু দেখা গৈছে যে আপীলকাৰীয়ে কেৱল নিজৰ দলৰ সপক্ষে ৰাজনৈতিক গতি লাভ কৰিবলৈহে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল । অৱশ্যে অভিযোগকাৰীৰ স্বামী তথা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই আদালতৰ সন্মুখত দাখিল কৰা বিভিন্ন প্ৰেছ বিবৃতিত আপীলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কিছুমান অসংসদীয় মন্তব্য আগবঢ়োৱা কথাটো আমি আওকাণ কৰিব নোৱাৰো’’ - সিংভীয়ে কয় ৷
গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে আগতীয়া জামিন আবেদন নাকচ কৰাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে আবেদন দাখিল কৰিছিল ৷ যোৱা ২৪ এপ্ৰিলত কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ আবেদন খাৰিজ কৰিছিল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ।
