ETV Bharat / politics

বৃহস্পতিবাৰে কংগ্ৰেছৰ ৩ বিধায়কে পিন্ধিব গেৰুৱা বসন...

দীৰ্ঘদিনীয়া বিতৰ্কৰ অন্তত অৱশেষত বিজেপিত যোগদান কৰিব কংগ্ৰেছৰ ৩ বিধায়কে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বৰপেটা দৌল উৎসৱত ঘোষণা কৰিছে ।

Congress
কংগ্ৰেছৰ এই ৩ বিধায়কে পিন্ধিব গেৰুৱা বসন... (Etv Bharat/facebook/X)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 4, 2026 at 1:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

বৰপেটা : পুনৰ গেৰুৱা বসন পিন্ধিব কংগ্ৰেছৰ বিধায়কে । বৃহস্পতিবাৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিব ৩ বিধায়ক ক্ৰমে কমলাক্ষ দে' পুৰকায়স্থ, বসন্ত দাস আৰু শশীকান্ত দাসে । মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৰপেটাত এই কথা ঘোষণা কৰিছে । দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চৰ্চাত আছিল কংগ্ৰেছৰ এই ৩ বিধায়ক । কমলাক্ষ দে' পুৰকায়স্থ হৈছে কৰিমগঞ্জৰ বিধায়ক । একেদৰে বসন্ত দাস মঙলদৈ আৰু শশীকান্ত ৰহা সমষ্টিৰ বিধায়ক । তিনিওগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছত থাকি মুকলি সমৰ্থন কৰি আছিল বিজেপিক ।

লগতে পঢ়ক :

TAGGED:

কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থ
বসন্ত দাস
শশীকান্ত দাস
ইটিভি ভাৰত অসম
অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.