বৃহস্পতিবাৰে কংগ্ৰেছৰ ৩ বিধায়কে পিন্ধিব গেৰুৱা বসন...

বৃহস্পতিবাৰে কংগ্ৰেছৰ ৩ বিধায়কে পিন্ধিব গেৰুৱা বসন...
দীৰ্ঘদিনীয়া বিতৰ্কৰ অন্তত অৱশেষত বিজেপিত যোগদান কৰিব কংগ্ৰেছৰ ৩ বিধায়কে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বৰপেটা দৌল উৎসৱত ঘোষণা কৰিছে ।
কংগ্ৰেছৰ এই ৩ বিধায়কে পিন্ধিব গেৰুৱা বসন... (Etv Bharat/facebook/X)
Published : March 4, 2026 at 1:55 PM IST
বৰপেটা : পুনৰ গেৰুৱা বসন পিন্ধিব কংগ্ৰেছৰ বিধায়কে । বৃহস্পতিবাৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিব ৩ বিধায়ক ক্ৰমে কমলাক্ষ দে' পুৰকায়স্থ, বসন্ত দাস আৰু শশীকান্ত দাসে । মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৰপেটাত এই কথা ঘোষণা কৰিছে । দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চৰ্চাত আছিল কংগ্ৰেছৰ এই ৩ বিধায়ক । কমলাক্ষ দে' পুৰকায়স্থ হৈছে কৰিমগঞ্জৰ বিধায়ক । একেদৰে বসন্ত দাস মঙলদৈ আৰু শশীকান্ত ৰহা সমষ্টিৰ বিধায়ক । তিনিওগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছত থাকি মুকলি সমৰ্থন কৰি আছিল বিজেপিক ।
লগতে পঢ়ক :