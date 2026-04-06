বাতিল হ’ব পাৰে নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব ! নিৰ্বাচন আয়োগত কংগ্ৰেছৰ অভিযোগ দাখিল

বাতিল হ’ব পাৰে নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব ! নিৰ্বাচন আয়োগত কংগ্ৰেছৰ অভিযোগ দাখিল
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ নামত তিনিখনকৈ পাছপ’ৰ্ট আৰু বিদেশত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ বিনিয়োগ সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াই উত্থাপন কৰিছিল গুৰুতৰ অভিযোগ ৷
Published : April 6, 2026 at 7:45 PM IST
গুৱাহাটী: এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পিছত যেন বাৰুকৈয়ে পৰিছে বিৰোধী কংগ্ৰেছ দল ! মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত অভিযোগ-প্ৰতি অভিযোগৰ ৰাজনীতিয়ে কঁপাইছে অসম ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ নামো সাঙোৰ খাইছে এই অভিযোগত ৷ তাৰ পিছত কি হৈ আছে সেয়া ইতিমধ্যে সকলোৱেই জানিছে ৷
এই বিতৰ্কৰ ইমানতে অন্ত পৰা নাই, বৰং অভিযোগ দৃঢ়হে হৈছে ৷ শেহতীয়াকৈ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ তথা ৰাষ্ট্ৰীয় মিডিয়া কোষৰ অধ্যক্ষ পৱন খেড়াৰ অভিযোগে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত ঘটাইছে বিস্ফোৰণ ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ নামত তিনিখনকৈ পাছপ’ৰ্ট আৰু বিদেশত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ বিনিয়োগ সন্দৰ্ভত পৱন খেড়াই উত্থাপন কৰিছিল বৃহৎ অভিযোগ ৷
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী শপতনামাত পত্নীৰ বিদেশত থকা সম্পত্তিৰ কোনো উল্লেখ নথকাৰ অভিযোগ তুলি সোমবাৰে নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওচৰত কংগ্ৰেছে অভিযোগ দাখিল কৰে ।
ডুবাইত থকা পত্নী বা পৰিয়ালৰ সম্পত্তিৰ মালিক নেকি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আমেৰিকাৰ ৱাইমিঙত তেওঁৰ কোম্পানী আছেনে আৰু শ্বেল কোম্পানীত ধন বিনিয়োগ কৰিছেনে নাই, এই তিনিটা প্রশ্নৰ অৱতাৰণা কৰাৰ পিছদিনাই অৰ্থাৎ সোমবাৰে বিৰোধী দলটোৱে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে ৷ অৱশ্যে বিৰোধীয়ে অনা প্ৰতিটো অভিযোগকে অস্বীকাৰ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ।
জালুকবাৰী সমষ্টিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ বিদিশা নেওগে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰক দিয়া অভিযোগত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰ্বতসম সম্পত্তিৰ তথ্য লুকুওৱাৰ বিষয়ত তদন্ত বিচাৰিছে ।
নেওগে এজাহাৰত অভিযোগ কৰে যে, ‘‘উক্ত শপতনামাত প্ৰ-পত্ৰ ২৬ত স্পষ্ট বিধিগত নিৰ্দেশনা থকাৰ পিছতো বিদেশত থকা কোনো সম্পত্তিৰ বিষয়ে প্ৰকাশ কৰা নাই ৷ ডুবাই ভূমি বিভাগৰ নথিপত্ৰৰ প্ৰমাণে প্ৰমাণ কৰে যে প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মা সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহীৰ ডুবাইৰ আল বৰ্ষা ছাউথ ফৰ্থত অৱস্থিত দুটাকৈ বিলাসী ফ্লেটৰ গৰাকী ।’’
কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বিদিশা নেওগে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ পত্নীৰ মালিকানাধীন দুটাকৈ সম্পত্তিৰ কথা উল্লেখ কৰি কয় যে এই তথ্য ইচ্ছাকৃতভাৱে লুকুৱাই ৰখাটোৱে নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিয়মক উলংঘা কৰে ৷ যাৰ বাবে প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ মনোনয়ন নাকচ হোৱা উচিত ৷
‘‘এই সকলোবোৰ সম্পত্তি জব্দ কৰাৰ বিষয়ত তাৎক্ষণিকভাৱে জনপ্ৰতিনিধিত্ব আইন ১৯৫১ ৰ ৩৬ নং ধাৰাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মনোনয়ন বাতিল কৰাৰ লগতে আৰু ১২৫ এ ধাৰাত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা উচিত’’ বুলি বিদিশা নেওগে দাবী কৰে ।
আনহাতে, কংগ্ৰেছৰ হৈ স্বপন দাসে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীয়ে আমেৰিকা, ডুবাই আৰু ৱাইমিঙত ৰাইজৰ চকুৰ আঁৰত সম্পত্তি ক্ৰয় কৰাৰ অভিযোগত প্ৰৱৰ্তনকাৰী সঞ্চালকালয়(ইডি) ত অভিযোগ দাখিল কৰি ২০০২ চনৰ ধন সৰবৰাহ প্ৰতিৰোধ আইন, ২০০২ ৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
উল্লেখ্য যে, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সংবাদ মাধ্যম আৰু প্ৰচাৰ সমিতিৰ অধ্যক্ষ পৱন খেড়াই দেওবাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহী, ইজিপ্ত আৰু এণ্টিগুৱা-বাৰ্বুডাৰ তিনিখনকৈ পাছপ’ৰ্ট, ডুবাইত দুটাকৈ বিলাসী সম্পত্তি আৰু আমেৰিকাৰ শ্বেল কোম্পানীত সম্পত্তি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ৷
আনহাতে, সোমবাৰে পুৱা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই অভিযোগ নস্যাৎ কৰি পাকিস্তানী ছ’চিয়েল মিডিয়া গ্ৰুপৰ পৰা ভুৱা তথ্য ব্যৱহাৰ কৰি বিৰোধী দলে তেওঁৰ আৰু পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰা বুলি দাবী কৰে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ এই অভিযোগ খণ্ডন সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি অসম কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে ভাগৱতৰ শপত খাই এই দাবীসমূহ নস্যাৎ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰত্যাহ্বান জনায় ।
