ETV Bharat / politics

প্ৰসংগ ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন : ৰাইজৰ দলৰ অভিযোগ আৰু বিজেপিৰ প্ৰত্যুত্তৰ

SRৰ প্ৰসংগক লৈ উত্তাল অসমৰ ৰাজনীতি । এটা দলে আনটোক দলক কৰিছে সমালোচনা । আনকি সংবাদমাধ্যমৰ জৰিয়তেও বিপক্ষই দিছে প্ৰত্যুত্তৰ ।

Assam polls 2026
SRৰ প্ৰসংগক লৈ উত্তাল অসমৰ ৰাজনীতি (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 23, 2026 at 9:51 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : এছ আৰৰ নামত ভোট কৰ্তন কৰাৰ অভিযোগকলৈ উত্তাল হৈ আছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি । এফালে বিৰোধীৰ অভিযোগ আৰু আনফালে শাসকীয় দলৰ প্ৰত্যুত্তৰ । শুকুৰবাৰে বকো সমজিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত ফৰ্ম-৭ৰ যোগেদি বিজেপি নেতাই ভোট কৰ্তনৰ ভিডিঅ' ৰাজহুৱা কৰাৰ পাছত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক মুখপাত্ৰ ৰঞ্জীৱ শৰ্মাই আগবঢ়োৱা বক্তব্য সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে জাতীয় যুৱ বাহিনীৰ সভাপতি লক্ষ্য জ্যোতি গগৈয়ে ।

তেওঁ কয়, "বিজেপিৰ ৰাজ্যিক নেতা ৰঞ্জীৱ শৰ্মাই সংবাদমেলযোগে বিধায়ক অখিল গগৈ সন্দৰ্ভত কেতবোৰ মন্তব্য কৰিছে । তেওঁ কৈছে যে অখিল গগৈয়ে সংবাদ মাধ্যম নাইবা ফেজবুক লাইভযোগে কথাবোৰ কয় যদিও নিৰ্বাচন আয়োগক অৱগত নকৰে । কিন্তু সেইটো গোকাট মিছা কথা ।"

তেওঁ কয়, "অখিল গগৈয়ে ৯ জানুৱাৰীত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচন আয়োগলৈ অভিযোগ পত্র প্ৰেৰণ কৰিছিল । কিন্তু অভিযোগ সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচন আয়োগৰ কোনো যোগাযোগ কৰা নাই । দিলীপ শইকীয়াৰ ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ ক্লপিং জব্ধ কৰাৰ বাবে আমি আৰক্ষীৰ ওচৰত গোচৰো দিছিলো যদিও পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে ।"

তেওঁ কয়, "ৰাইজক সজাগ-সচেতন কৰিবৰ বাবে অখিল গগৈয়ে ফেচবুক নাইবা সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি কথাবোৰ কৈছে । যেতিয়া সময় পাই তেতিয়া কয় । গতিকে ফেববুক লাইভৰ সময়ৰ কথা কৈ লাভ নাই । এটা কথা স্পষ্ট যে বিজেপিৰ নিৰ্দেশত সদস্য আৰু বি এল অ' সকলে লাখ লাখ ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন কৰিবলৈ কাম কৰি আছে ।"

তেওঁ কয়, "ভুৱা অভিযোগ দাখিলৰ বাবে বিজেপি কৰ্মীক নিয়োগ কৰা হৈছে । আমি এই সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰাৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগৰ প্ৰতি দাবী জনাইছো ।"

ইফালে বকোকাণ্ডক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে । এই সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাষ চাপিবলৈ বিধায়ক অখিল গগৈক পৰামৰ্শ দিছে ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে ।

শুকুৰবাৰে বাজপেয়ী ভৱনত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি বিজেপিৰ ৰাজ্যিক জ্যেষ্ঠ মুখপাত্ৰ ৰঞ্জীৱ কুমাৰ শৰ্মাই কয়, "অখিল গগৈৰ হাতত যদি কিবা তথ্য প্ৰমাণ আছে, তেনেহ'লে তেওঁ নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওচৰলৈ যাওঁক । ফেজবুল লাইভৰ যোগেদি ইয়াৰ উত্তৰ পাব নেকি । তেওঁ ফেজবুকটোক নিৰ্বাচন আয়োগ বুলি ভাবিছে । তেওঁ নিশা ফেজবুক লাইভ কৰে আৰু নিশা কিয় কৰে সেইটো এটা অনুসন্ধানৰ বিষয় । দিনত কিয় নকৰে ।"

তেওঁ কয়, "সংবিধানৰ কথা কৈ থকা অখিল গগৈয়ে সংবিধানে দিয়া পৰামৰ্শ অনুসৰি নিৰ্বাচন সম্পৰ্কীয় কথাত কিয় নিৰ্বাচন আয়োগক লিখিতভাৱে নজনায় । সেই কামটো নকৰি মানুহক উত্তেজিত কৰিবলৈ নিশা ফেজবুক লাইভলৈ আহে । অখিল গগৈৰ ওচৰত কোনো তথ্য প্ৰমাণ নাই আৰু তেওঁ কোৱা সকলো কথা মিছা । তেওঁ কেৱল বিভ্ৰান্তিকৰ কথা কৈ আছে । তেওঁৰ ওচৰত থকা তথ্য তথা অভিযোগ নিৰ্বাচন আয়োগক দিয়ক, ফেজবুক লাইভত নহয় । ফেজবুকত সমাধান নাপাব ।"

তেওঁ লগতে কয়, "১৬ জানুৱাৰীৰ পাছত বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই ফেজবুক লাইভ কৰা নাই । দেৱব্ৰত শইকীয়াক ৰাহুল গান্ধীয়ে নিৰ্দেশ দিছে যে ৰকিবুল হুছেইনৰ অনুমতি নহ'লে তথা লিখিত অনুমতি নিদিলে দেৱব্ৰত শইকীয়াই কোনো ষ্টেটমেণ্ট দিব নোৱাৰে । যাৰ বাবে তেওঁ লজ্জাবোধ কৰিছে । যাৰ বাবে তেওঁ কথাই নোকোৱা হ'ল । তেওঁক কথা কোৱাৰ অনুমতি দিব লাগে ।"

তেওঁ কয়, "কংগ্ৰেছত এতিয়া জ্যেষ্ঠ নেতাসকলক অৱমাননা কৰাৰ এটা প্ৰতিযোগীতা চলিছে । গৌৰৱ গগৈয়ে একপ্ৰকাৰে জ্যেষ্ঠ নেতাসকলক অৱজ্ঞা কৰিছে । মিঞা সংৰক্ষণ বিচৰা নেতাসকলক লগত লৈ আছে । খিলঞ্জীয়াৰ কথা কোৱা নেতাসকলক আঁতৰ কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে । যিটো অসমৰ সমাজ জীৱনৰ বাবে অশনি সংকেট ।"

লগতে পঢ়ক : মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ আটাইতকৈ বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি : গৌৰৱ গগৈ

লগতে পঢ়ক : চূড়ান্ত হোৱা নাই আসন বুজাবুজি : বিদ্ৰোহৰ উকমুকনি, দাবী ৪০-৫০ খন, মুখ্যমন্ত্রীৰ বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ পক্ষত নাই অতুল বৰা

লগতে পঢ়ক : SRৰ নামত খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব নোহোৱা কৰাৰ ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰ : বিৰোধী দলপতিৰ নিৰ্বাচন আয়োগলৈ পত্র

লগতে পঢ়ক : পূৰ্বে ভোটাৰে চৰকাৰ নিৰ্বাচন কৰিছিল, এতিয়া চৰকাৰে ভোটাৰ নিৰ্বাচন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে : ভূপেশ বাঘেল

TAGGED:

SR
VOTE CHORI
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM POLLS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.