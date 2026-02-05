ETV Bharat / politics

অগপক লাগে, বিজেপিয়ে নেৰে; বঢ়মপুৰ সমষ্টিক লৈ মিত্ৰদলৰ মাজত স্পষ্ট সংঘাত

বঢ়মপুৰ বিধানসভা সমষ্টিক লৈ মিত্ৰদল অগপ আৰু বিজেপিৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা ভিতৰুৱা সংঘাত ক্ৰমাৎ স্পষ্ট হৈছে । অগপ-বিজেপি নেতাৰ অভিযোগ-প্ৰতি অভিযোগ ।

বঢ়মপুৰ সমষ্টিক লৈ মিত্ৰদলৰ মাজত স্পষ্ট সংঘাত (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 5, 2026 at 8:01 AM IST

3 Min Read
নগাঁও : পূৰ্বৰ আঞ্চলিকতাবাদৰ দুৰ্গ হিচাপে পৰিচিত নগাঁৱৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি বঢ়মপুৰৰ পৰা বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি দলৰ বিধায়ক হিচাপে জয়ী হৈছিল যদিও এইবাৰ পুনৰ সমষ্টিটোক কেন্দ্ৰ কৰি দুই মিত্ৰদলৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা সংঘাত ক্ৰমাৎ স্পষ্ট হ'বলৈ ধৰিছে । বিগত ২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি দলক এৰি দিয়া বঢ়মপুৰ সমষ্টি ওভতাই বিচাৰি ব্যাপক কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে অগপ দলে ।

দলটোৰ নগাঁও জিলা সভাপতি তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ ভাতৃ মণিমাধৱ মহন্তই কিছুদিন ধৰি বঢ়মপুৰ সমষ্টিত আৰম্ভ কৰিছে ব্যাপক তৎপৰতা । সমষ্টিটোৰ অগপৰ প্ৰবীণ কৰ্মীসকলক লগত লৈ মণিমাধৱ মহন্তই তৎপৰতা অব্যাহত ৰখাৰ লগতে মুকলিকৈয়ে মিত্ৰদল বিজেপিৰ বিধায়কৰ বিৰুদ্ধেও কিছু মন্তব্য কৰিছে ।

বঢ়মপুৰ সমষ্টিক লৈ মিত্ৰদলৰ মাজত স্পষ্ট সংঘাত (ETV Bharat Assam)

এফালে বিজেপি বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে মিত্ৰদল অগপই অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ বিপৰীতে অগপৰ বিৰুদ্ধেও সৰৱ হৈ পৰিছে বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ বিজেপি কৰ্মীসকল । বঢ়মপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত ৰাজনৈতিক কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰা অগপ নেতা মণিমাধৱ মহন্তই সমষ্টিটোৰ বিজেপি বিধায়ক জিতু গোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ থকা বুলি মন্তব্য কৰাৰ পাছতেই অগপ নেতাগৰাকীক উভতি ধৰিছে সমষ্টিটোৰ বিজেপি কৰ্মীয়ে ।

বঢ়মপুৰ সমষ্টিত আজিও অগপৰ শক্তিশালী ভেটি থকা বুলি দাবী কৰি অগপ নেতা মণিমাধৱ মহন্তই কয়, “বঢ়মপুৰ সমষ্টি আজিও অগপৰ দুৰ্গ হৈ আছে । অগপ দল জন্ম হোৱাৰ পৰাই একেৰাহে ৩৫ বছৰ অগপৰ দখলত থকা বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ পৰাই দুবাৰকৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত । বিগত নিৰ্বাচনত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত অসুস্থতাৰ বাবে আসনখন বিজেপিক এৰি দিয়া হৈছিল ।"

প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "বিগত নিৰ্বাচনত অগপ নেতা-কৰ্মীয়ে সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা কৰা সত্ত্বেও বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী সামান্য ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হৈছিল । সেয়ে এইবাৰ অগপ দলৰ কৰ্মীসকলে বিধায়কগৰাকীক লৈ কিছু শংকা প্ৰকাশ কৰিছে । বিধায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ থকা বুলিও কোৱা হৈছে । এনে ক্ষেত্ৰত আসনখন এইবাৰ অগপই বিচাৰিছে ।”

ইফালে অগপ নেতা মণিমাধৱ মহন্তই এই মন্তব্য কৰাৰ পাছতেই অগপ নেতাগৰাকীক উভতি ধৰিছে বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ বিজেপি কর্মীসকলে । সমষ্টিটোৰ বিজেপি কৰ্মীসকলৰ দাবী, “বঢ়মপুৰ সমষ্টিত বিগত ৭৫ বছৰে যি উন্নয়ন সম্ভৱ হোৱা নাছিল সেই উন্নয়ন বিধায়ক জিতু গোস্বামীৰ নেতৃত্বত মাত্ৰ চাৰি চাৰি বছৰতে সম্ভৱ হৈছে । এনেক্ষত্ৰত মণিমাধৱ মহন্তৰ মন্তব্য হাস্যকৰ । বিধায়কগৰাকী সদায় ৰাইজৰ কাষত থাকে । আগন্তুক নিৰ্বাচনতো বিপুলসংখ্যক ভোটত পুনৰবাৰ জয়ী কৰোৱা হ’ব । প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা সমষ্টিটোৰ প্ৰাক্তন অগপ বিধায়ক প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ দিনত সমষ্টিটোৰ ৰাইজে জীয়াতু ভুগিবলগীয়া হৈছিল ।”

অগপ নেতা মণিমাধৱ মহন্ত (ETV Bharat Assam)

দুই মিত্ৰদল অগপ আৰু বিজেপিৰ নেতা-কৰ্মীসকলৰ মাজত আৰম্ভ হোৱা এনে বাকযুদ্ধই একপ্ৰকাৰ স্পষ্ট কৰিছে দুই মিত্ৰদলৰ মাজৰ সংঘাত । ইফালে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা অগপৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বও দুই দলৰ মাজত প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ কোনো সংঘাত নহয় বুলি দাবী কৰি আহিলেও বঢ়মপুৰ সমষ্টিক লৈ দুই দলৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা সংঘাত ক্রমাৎ পোহৰলৈ আহিব ধৰিছে ।

