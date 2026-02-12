অসমৰ মানুহে কংগ্ৰেছক ভোট দিব: আত্মবিশ্বাসী এইগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতা
অসমৰ ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰে । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে ৰাইজক যিদৰে মানুহ লুণ্ঠন কৰিছে সেয়া অসমৰ ৰাইজৰ বাবে গ্ৰহণযোগ্য নহয় । এই মন্তব্য কংগ্ৰেছৰ ।
By ANI
Published : February 12, 2026 at 3:26 PM IST
নতুন দিল্লী : কৰ্ণাটকৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী ডি কে শিৱকুমাৰে অধিক আত্মবিশ্বাসেৰে বৃহস্পতিবাৰে কয় যে অসমত আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ জয়ী হ'ব । এ আই চি চিৰ বৈঠকৰ অন্তত তেওঁ লগতে কয় যে কংগ্ৰেছে ৰাজ্যখনত নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে আৰু এইটো বিশ্বাস আছে যে মানুহে ৰাজ্যখনত নেতৃত্বৰ পৰিৱৰ্তন বিচাৰে ।
ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত শিৱকুমাৰে কয়, "আমাৰ বাবে ৰাজ্যখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হোৱাৰ বাবে আমি অসমৰ নিৰ্বাচনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ । অসমত এক বৃহৎ পৰিৱৰ্তন হ'ব । অসমৰ ৰাইজে ৰাজ্যত নতুন নেতৃত্বৰে নতুন চৰকাৰ বিচাৰে । আমি নিশ্চিত যে অসমৰ মানুহে কংগ্ৰেছক ভোট দিব । কাৰণ আমি ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিছো । আমি তাক লৈয়েই আমাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছো ।"
আনহাতে, অসমৰ নিৰ্বাচনৰ কংগ্ৰেছৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত নেতা ভূপেশ বাঘেলে ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ ওপৰত আলোচনা হোৱা বুলি উল্লেখ কৰি অসমৰ ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচৰা বুলি দাবী কৰে । লগতে ৰাজ্যখনত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ গঠন হ’ব বুলি আস্থা প্ৰকাশ কৰে ।
"অসমৰ সৈতে জড়িত বিষয়ত আলোচনা কৰা হৈছিল । অসমৰ ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰে । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে ৰাইজক যিদৰে মানুহ লুণ্ঠন কৰিছে সেয়া অসমৰ ৰাইজৰ বাবে গ্ৰহণযোগ্য নহয় । অসমত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ গঠন হ'ব ।" তেওঁ কয় ৷
উল্লেখ্য যে, মঙলবাৰে নিৰ্বাচন আয়োগে অসমৰ ১২৬টা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে বিশেষ পুনৰীক্ষণৰ (SR) ভিত্তিত ২০২৬ৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰে । এই ভোটাৰ তালিকাত ২.৪৯ কোটিৰো অধিক ভোটাৰ আছে । অসমৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ মতে, খচৰা ভোটাৰ তালিকাত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা আছিল ২,৫২,০১,৬২৪ গৰাকী, যিটো সংখ্যা বৰ্তমানৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাত হ্রাস পাইছে ৷ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাত ২,৪৩,৪৮৫ গৰাকী ভোটাৰ হ্ৰাস পাই বৰ্তমান ২,৪৯,৫৮,১৩৯ গৰাকী ভোটাৰ হৈছে ।
প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাত ১,২৪,৮২,২১৩ জন পুৰুষ ভোটাৰ, ১,২৪,৭৫,৫৮৩ গৰাকী মহিলা ভোটাৰ আৰু ৩৪৩ গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ আছে ।
"বিশেষ পুনৰীক্ষণ (এছ আৰ) ২০২৬ৰ বাবে সংহত খচৰা ভোটাৰ তালিকা ২০২৫ চনৰ ২৭ ডিচেম্বৰত প্ৰকাশ কৰা হৈছিল । ইয়াৰ পূৰ্বে ২০২৫ চনৰ ২২ নৱেম্বৰৰ পৰা ২০২৫ চনৰ ২০ ডিচেম্বৰলৈকে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে এইচ টু এইচ পৰীক্ষণ অভিযান সফলতাৰে চলোৱা হৈছিল । দাবী আৰু আপত্তি দাখিলৰ সময়সীমা আছিল ২০২৫ চনৰ ২৭ ডিচেম্বৰৰ পৰা ২০২৬ চনৰ ২২ জানুৱাৰীলৈকে ।" অসমৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ে প্ৰকাশ কৰা এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিত এই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে ।