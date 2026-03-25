হাতীত উঠি বিপদত পৰিব নেকি কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী আনন্দ নৰহ
হাতীক সুমংগলৰ প্ৰতীক, হাতীৰ দৰ্শন শুভদায়ক বুলি বিশ্বাস প্ৰচলিত । পিছে সেই হাতীয়েই অমংগল কঢ়িয়াই আনিব পাৰে ঢকুৱাখনা সমষ্টিৰ কংগ্রেছ প্ৰাৰ্থী আনন্দ নৰহলৈ ।
Published : March 25, 2026 at 4:55 PM IST
লখিমপুৰ : হাতীত উঠি বিপদত পৰিব নেকি আনন্দ নৰহ ? নিৰ্বাচন আয়োগলৈ স্মাৰক-পত্ৰ প্ৰেৰণ পশু কল্যাণপ্ৰেমীৰ । সৃষ্টি হৈছে উদ্বিগ্নতা । হাতীত উঠাৰ সুখকণেই কাল হ'ব নেকি লখিমপুৰৰ ৭৭ নং ঢকুৱাখনা সমষ্টিৰ কংগ্রেছ প্ৰাৰ্থী আনন্দ নৰহৰ ? ইতিমধ্যে তেনে আশংকাই দেখা দিছে । উল্লেখ্য যে ঢকুৱাখনা সমষ্টিৰ কংগ্রেছ প্ৰাৰ্থী আনন্দ নৰহে ২৩ মাৰ্চৰ দিনা লখিমপুৰ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ হাতীত উঠি মনোনয়ন দিবলৈ আহিছিল । আন বিভিন্ন দল তথা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীসকলে যান-বাহন বা পদযাত্রা কৰি মনোনয়ন দাখিল কৰিবলৈ অহাৰ বিপৰীতে আনন্দ নৰহে ৰাজকীয় ষ্টাইলত হাতীত উঠি মনোনয়ন দিবলৈ আহে ।
তেওঁৰ এই গজেন্দ্র গমন সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰিত হয় । তাকে প্ৰত্যক্ষ কৰি অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে বন্যপ্ৰাণীপ্ৰেমী লোকে । কেৱল অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰাই নহয়, বুধবাৰে জিলা আয়ুক্তৰ জৰিয়তে মুখ্য নিৰ্বাচন আযুক্তলৈ স্মাৰক-পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে ।
স্মাৰক-পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি পশু কল্যাণ কৰ্মী তথা সচেতন যুৱক উজ্জ্বল ভূঞাই কয়, "ঢকুৱাখনা সমষ্টিৰ কংগ্রেছৰ প্ৰাৰ্থী আনন্দ নৰহে তেওঁৰ ৰেলীৰ সময়ত দৃশ্যমানভাৱে অসুস্থ হৈ পৰা হাতী এটাৰ ওপৰত বহিছিল আৰু মাউতৰ জোৰতহে হাতীটোৱে খোজকাঢ়িবলৈ বাধ্য হৈছিল । এই কাণ্ডই স্পষ্টভাৱে উলংঘা কৰিছে বন্যপ্ৰাণী (সুৰক্ষা) আইন, ১৯৭২ ধাৰা ৯, ৪০ আৰু ৪২ । যিয়ে হাতীৰ দৰে অনুসূচী প্ৰজাতিৰ চিকাৰ, ধৰা, অকৰ্তৃত্বশীলভাৱে ৰখা আৰু শোষণ কৰাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা আছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "জীৱ-জন্তুৰ প্ৰতি নিষ্ঠুৰতা প্ৰতিৰোধ আইন, ১৯৬০ ধাৰা ৩ আৰু ১১, যিয়ে অপ্ৰয়োজনীয় বিষ আৰু দুখ-কষ্ট প্ৰতিৰোধ কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰে । ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিজ্ঞপ্তি (F. No. 56/Misc./2012, dated 19 September 2012), য’ত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত জীৱ-জন্তুৰ ব্যৱহাৰ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে । আনহাতে, আদৰ্শ আচৰণ বিধি হাতপুথি (২০১৯), খণ্ড "নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াত জীৱ-জন্তুৰ ব্যৱহাৰ" বন্ধ কৰা হৈছে । য'ত কোৱা হৈছে, "নিৰ্বাচন আয়োগে ৰাজনৈতিক দল আৰু প্ৰাৰ্থীসকলক কোনো ধৰণৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে কোনো জন্তু ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে । আনকি কোনো জন্তুৰ চিত্ৰ থকা সংৰক্ষিত প্ৰতীক থকা দলেও কোনো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত সেই জন্তুৰ জীৱন্ত প্ৰদৰ্শন কৰিব নালাগে ।"
ইয়াৰ উপৰি তেওঁ কয়, "ভাৰতীয় পশু কল্যাণ ব’ৰ্ড বনাম এ নাগাৰাজা (২০১৪) গোচৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দানত যিয়ে জীৱ-জন্তুৰ মৰ্যাদাৰে জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ আৰু নিষ্ঠুৰতাৰ পৰা মুক্তভাবৰ স্বীকৃতি দিছিল ।"
উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে নিৰ্বাচন আয়োগে একেধৰণৰ নিয়ম উলংঘাৰ বাবে প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰিছিল, য’ত মনোনয়ন বাতিল কৰা হৈছিল ।
তেওঁ লগতে কয়, "আদৰ্শ আচৰণ বিধি উলংঘা কৰি অনুসূচী জীৱৰ ওপৰত নিষ্ঠুৰতাত লিপ্ত হোৱাৰ বাবে প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন বাতিল কৰক, বন বিভাগক তৎকালীনভাৱে হাতীটো জব্দ কৰি স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত উদ্ধাৰ বা পুনৰ্বাসন কেন্দ্ৰত নিৰাপদ জিম্মাত ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ক, হাতীটোৰ যিকোনো পট্টা চুক্তি বা মালিকীস্বত্বৰ প্ৰমাণ-পত্ৰ বাতিল কৰি অধিক শোষণ ৰোধ কৰিব লাগে, কোনো ৰাজনৈতিক দল বা প্ৰাৰ্থীয়ে যাতে প্ৰচাৰত জীৱ-জন্তু ব্যৱহাৰ নকৰে, তাৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচনী সততা আৰু পশু কল্যাণ দুয়োটাকে ৰক্ষা কৰি এক শক্তিশালী নজিৰ গঢ়ি তুলিব লাগে ।"
তেওঁ দুখ প্ৰকাশ কৰি কয়, "এই ঘটনাই আমাৰ গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰ মৰ্যাদা আৰু জীৱ-জন্তুৰ অধিকাৰ দুয়োটাকে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে । আয়োগক মই নিৰ্ণায়কভাৱে কাম কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ আৰু জীৱ-জন্তুৰ প্ৰতি কৰা সেই নিষ্ঠুৰতাৰ প্ৰতিৰোধৰ আদৰ্শ দাঙি ধৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ ।"
এতিয়া তেওঁৰ এনে অভিযোগৰ পাছত নিৰ্বাচন আয়োগে কি ব্যবস্থা গ্রহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব । আয়োগে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে সঁচাকৈয়ে বিপদত পৰিব নেকি আনন্দ নৰহ ? হাতীত উঠাৰ সুখকণেই কাল হ'ব নেকি তেওঁৰ বাবে ? এনে প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰৰ বাবে নিশ্চয় কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব ।