ETV Bharat / politics

কোনখন চৰকাৰে কিমান অনুপ্ৰৱেশকাৰী খেদিলে ?

বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ চৰকাৰে দেশৰ পৰা কিমান অনুপ্ৰৱেশকাৰী বিতাড়ন কৰিছে । তথ্য প্ৰকাশ কৰিলে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী মহিমা সিঙে ।

বৰপেটাত এআইচিচিৰ মুখপাত্ৰ মহিমা সিঙৰ সংবাদমেল (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 5, 2026 at 2:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলগাছিয়া : "অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ নাম লৈ বিজেপিয়ে কেৱল ৰাজনীতি কৰে ।" এই অভিযোগ এআইচিচিৰ মুখপাত্ৰ তথা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা মহিমা সিঙৰ । বৰপেটাত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহি বিজেপিক তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰে কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে ।

বিশেষকৈ ইউপিএ চৰকাৰ আৰু এনডিএ চৰকাৰৰ সময়ত কিমান অনুপ্ৰৱেশকাৰীক ভাৰতৰ পৰা বাহিৰ কৰা হ'ল তাৰ তথ্য দাঙি ধৰিলে কংগ্ৰেছ দলৰ নেত্ৰীগৰাকীয়ে । তেওঁ গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য আলম লৈ দাবী কৰিছে যে ইউপিএ চৰকাৰে সৰ্বাধিক অনুপ্ৰৱেশকাৰীক ভাৰতৰ পৰা বাহিৰ কৰিছে । তেওঁ দিয়া তথ্য অনুসৰি ড৹ মনমোহন সিং চৰকাৰৰ ১০ বছৰৰ ভিতৰত মুঠ ৮৮,৯৫২ গৰাকী অনুপ্ৰৱেশকাৰীক দেশৰ পৰা বিতাড়নৰ কৰাৰ কাম কৰিছে । কিন্তু বিজেপি চৰকাৰে ১২ বছৰত (২০২৪ চনলৈ) মাত্ৰ ৩৯৩৯ গৰাকী অনুপ্ৰৱেশকাৰীক বিতাড়ন কৰিছে ।

এই সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ দলৰ নেত্ৰীগৰাকীয়ে বছৰি তথ্য প্ৰকাশ কৰে । তথ্য অনুসৰি ভাৰতবৰ্ষত ইউপিএ চৰকাৰ তথা মনমোহন সিঙৰ কাৰ্যকালত ২০০৫ চনত ১৪,৯১৬ গৰাকী অনুপ্ৰৱেশকাৰী, ২০০৬ চনত ১৩,৬৯২ গৰাকী, ২০০৭ চনত ১২,১৩৫ গৰাকী, ২০০৮ চনত ১২,৬২৫ গৰাকী, ২০০৯ চনত ১০,৬০২ গৰাকী, ২০১০ চনত ৬,২৯০ গৰাকী, ২০১১ চনত ৬,৭৬১ গৰাকী, ২০১২ চনত ৬,৫৩৭ গৰাকী আৰু ২০১৩ চনত ৫,২৩৪ গৰাকী অনুপ্ৰৱেশকাৰীক বিতাড়ন কৰা হৈছে । ইয়াৰ বিপৰীতে নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত ২০১৪ চনত ৯৮৯ গৰাকী, ২০১৫ চনত ৪৭৪ গৰাকী, ২০১৬ চনত ৩০৮ গৰাকী, ২০১৭ চনত ৫১ গৰাকী, ২০১৮ চনত ৪৪৫ গৰাকী, ২০১৯ চনত ২৯৯ গৰাকী, ২০২০ চনত ২৫৮ গৰাকী, ২০২১ চনত ২৪৬ গৰাকী, ২০২২ চনত ১৬৩ গৰাকী, ২০২৩ চনত ৪১১ গৰাকী আৰু ২০২৪ চনত মাত্ৰ ২৯৫ গৰাকী বিদেশীক দেশৰ পৰা বিতাড়িত কৰা হৈছে ।

বৰপেটা জিলাৰ ২২ নং মন্দিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কলগাছিয়াত থকা ৰাজীৱ ভৱনত মহিমা সিঙে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই তথ্যবোৰ ফাদিল কৰে । ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁ বিজেপিক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে আৰু মিছা কথাৰ চৰকাৰ আখ্যা দিয়ে । তেওঁ কয়, "অসমত ধৰ্মৰ নামত ঘৃণাৰ ৰাজনীতি কৰা বিজেপিক বিদায় দিব লাগিব ।" তেওঁ অসমত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হ'ব বুলিও ঘোষণা কৰে । সংবাদমেলত তেওঁ ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বিদায়ী মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি অভিহিত কৰে ।

শেষত মন্দিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ বিৰোধী ঐক্যৰ সমৰ্থিত তথা কংগ্ৰেছৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী আব্দুল খালেকক ভোট দিবলৈও তেওঁ আহ্বান জনায় । সংবাদমেলত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী আব্দুল খালেকে কয়, "অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাতকৈ ভয়াতুৰ মানুহ আন কোনো নাই । কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হ'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নেজ দাঙি কংগ্ৰেছত আহিব ।" অৱশ্যে হিমন্ত বিশ্বৰ কাৰণে কংগ্ৰেছৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । আনহাতে এইবাৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত এআইইউডিএফ দলটো ইউএমএফৰ দৰে সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া হৈ যাব বুলিও তেওঁ দাবী কৰে । একেদৰে অসমলৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহি কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰা আছাদুদ্দিন ওৱেইছিকো সমালোচনা কৰে আব্দুল খালেকে । তেওঁ কয়, "আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে যিমানেই চেষ্টা নকৰক কিয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মুখ্যমন্ত্ৰী পাতিব নোৱাৰে ।"

TAGGED:

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
ইটিভি ভাৰত অসম
বৰপেটা
অনুপ্ৰৱেশকাৰী
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.