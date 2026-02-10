ঘৃণামূলক ভাষণ : হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবীৰে ছুপ্ৰিম কোৰ্টৰ দ্বাৰস্থ কমিউনিষ্ট পাৰ্টী
তেওঁলোকৰ আৱেদনত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰন্তৰ দি অহা ঘৃণামূলক ভাষণৰ ওপৰত কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপ বিচৰা হৈছে ।
Published : February 10, 2026 at 2:10 PM IST
নতুন দিল্লী : অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ক লক্ষ্য কৰি কৰা মন্তব্য সন্দৰ্ভত ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টী (মাৰ্ক্সিষ্ট) আৰু ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টী (চি পি আই)ৰ এজন নেতাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোচৰ তৰিছে ।
মঙলবাৰে অধিবক্তা নিজাম পাছাই ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তৰ নেতৃত্বত এখন বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত এই বিষয়টোৰ কথা উল্লেখ কৰি ইয়াৰ জৰুৰী তালিকাভুক্তকৰণ বিচাৰে । পাছাই বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত আৱেদন কৰে যে শেহতীয়াকৈ পোষ্ট কৰা এটা ভিডিঅ’, য’ত তেওঁক এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ সদস্যক গুলীচালনা কৰা বুলি দেখুওৱা হৈছে, লগতে ইয়াকে ধৰি অসমৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিয়া ঘৃণামূলক ভাষণ সন্দৰ্ভত তেওঁ এই আদালতৰ জৰুৰী হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে । তেওঁ লগতে কয় যে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল কৰা হয় যদিও কোনো এফ আই আৰ পঞ্জীয়ন কৰা নহয় ।
আনহাতে, মুখ্য ন্যায়াধীশে কয়, "সমস্যাটো এইটো যে যেতিয়াই নিৰ্বাচন আহে, নিৰ্বাচনৰ এটা অংশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ভিতৰত যুঁজ দিয়া হয় । সেইটোৱেই সমস্যা। আমি ইয়াৰ সমাধান আনিম... তাৰিখ দিম ।"
ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টী (মাৰ্ক্সবাদী)য়ে দাখিল কৰা আৱেদনখনত সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তৎকালীন হস্তক্ষেপৰ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে, যাতে প্ৰতিবাদী নং ৪, অৰ্থাৎ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যি বৰ্তমান অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাংবিধানিক পদত অধিষ্ঠিত হৈ আছে, তেওঁ দি অহা ঘৃণামূলক ভাষণৰ নিৰন্তৰ আৰ্হিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা যায় ।
আৱেদনখনত এই কথাত জোৰ দিয়া হৈছে যে তেওঁৰ ভাষণে অসমত বসবাস কৰা মুছলমান সম্প্ৰদায়ক লক্ষ্য কৰি লয়, তেওঁলোকক অতংকগ্ৰস্ত কৰে আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে শত্ৰুতা আৰু প্ৰকাশ্য হিংসাক উচটনি দিয়ে ।
আৱেদনখনত কোৱা হৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ৰাজ্যৰ ভূখণ্ডৰ সীমাৰ ভিতৰত আৰু বাহিৰত বহুবাৰ এনে ৰাজহুৱা ভাষণ আৰু বক্তব্য দিছে যিবোৰ ছপা, ইলেক্ট্ৰ'নিক আৰু ডিজিটেল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত ব্যাপকভাৱে প্ৰচাৰিত হৈছে ।
“এই বক্তব্যসমূহক সামগ্ৰিকভাৱে চাবলৈ গ'লে স্পষ্ট ৰূপত ঘৃণামূলক ভাষণ হিচাপে গণ্য কৰিব পাৰি । কাৰণ ই এক সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ক নীচ দেখুৱায় আৰু তেওঁলোকক অপমান কৰে, ভুৱা আৰু কলংকিত কৰিব পৰা কু-সংস্কাৰক উদগনি দিয়ে, সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক বৰ্জনৰ উচটনি দিয়ে আৰু উক্ত সম্প্ৰদায়টোৰ বিৰুদ্ধে বৰ্জন আৰু হিংসাজনক স্থিতিক উৎসাহিত কৰে ।” আবেদনখনত কোৱা হৈছে ।
আৱেদনখনত লগতে কোৱা হৈছে, “শেহতীয়াভাৱে— আৰু হয়তো বৰ্তমানৰ আবেদনখনত অভিযোগ কৰা আপত্তিজনক আৰ্হিৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু হায়ৰাণ কৰিবলগীয়া এক প্ৰকাশত, X (পূৰ্বৰ টুইটাৰ)ত বিজেপি, অসম অৰ্থাৎ ‘বিজেপি অসম প্ৰদেশ’ৰ (@BJP4Assam) অফিচিয়েল হেণ্ডেলৰ পৰা ২০২৬ চনৰ ৭ ফেব্ৰুৱাৰীত পোষ্ট কৰা এটা ভিডিঅ’ ৰাজহুৱা ডমেইনত প্ৰচাৰ হৈছে আৰু তাৰ পিছত ইয়াক ব্যাপকভাৱে ভাইৰেল কৰা হৈছে । এই ভিডিঅ'টোত ৪নং প্ৰতিবাদীয়ে স্পষ্টভাৱে দৃশ্যমান দুজন মুছলমান লোকৰ এনিমেটেড ছবিৰ ফালে গুলী নিক্ষেপ কৰা দেখা গৈছে, যিসকল আগ্নেয়াস্ত্ৰৰ লক্ষ্যত আছে । তাৰ পিছত তেওঁলোকৰ ফটোখনত একেৰাহে বন্দুকৰ গুলীয়ে আঘাত কৰা বুলি দেখুওৱা হৈছে ।”
স্ক্ৰীণশ্বটসমূহ সংলগ্ন কৰি আবেদনখনত লগতে কোৱা হৈছে যে ভিডিঅ’টোৰ লগত আৰু কিছু অংশত 'পইণ্ট ব্লেংক শ্বট' আৰু 'ন' মাৰ্চী'ৰ দৰে বাক্যাংশও লিখা আছে ।
আৱেদনখনত কোৱা হৈছে যে যদি এই সামগ্ৰীসমূহক ইয়াৰ চাৰিওফালৰ বাস্তৱিক আৰু ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত চোৱা যায়, তেন্তে ইয়াত সন্নিৱিষ্ট ক্ৰমবৰ্ধমান প্ৰতীকী আৰু দৃশ্যমান ভাষাই সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্দেশিত শত্ৰুতা, বৰ্জন আৰু ভয়-ভাবুকিৰ পৰিৱেশক শক্তিশালী আৰু বৃদ্ধি কৰে । "এই ভিডিঅ'টোক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পিছত ইয়াক বিজেপিৰ ৰাজ্যিক গোটৰ অফিচিয়েল হেণ্ডেলৰ পৰা আঁতৰাই পেলোৱা হৈছে; তথাপিও এই সামগ্ৰীসমূহ আন একাধিক একাউণ্ট আৰু প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে ব্যাপকভাৱে প্ৰচাৰ আৰু বিতৰণ অব্যাহত আছে ।" আৱেদনখনত কোৱা হৈছে ।
এই আৱেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে এই বিবাদিত আচৰণ সংবিধানৰ অধীনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লোৱা শপত গ্ৰহণৰ প্ৰকাশ্য অৱমাননা কৰা হৈছে ।
এই আৱেদনত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰোপ কৰা বিবাদিত কাৰ্য আৰু ভাষণৰ সন্দৰ্ভত এফ আই আৰ পঞ্জীয়ন আৰু ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা, ২০২৩ আৰু অন্যান্য প্ৰযোজ্য আইনৰ প্ৰাসংগিক বিধানৰ অধীনত তদন্ত আৰম্ভ কৰাৰ নিৰ্দেশনা বিচাৰিছে ।
আৱেদনখনত কৰা অনুৰোধসমূহৰ ভিতৰত এটাত কোৱা হৈছে, “উপযুক্ত লেখ, আদেশ বা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হওক, যাৰ দ্বাৰা এইটো সুনিশ্চিত হয় যে ওপৰত উল্লেখ কৰা ঘৃণামূলক ভাষণৰ ঘটনাসমূহৰ, বিশেষভাৱে মুছলমান সম্প্ৰদায়ক লক্ষ্য কৰি লোৱা ঘটনাৱলীৰ স্বতন্ত্ৰ, বিশ্বাসযোগ্য আৰু নিৰপেক্ষ তদন্ত এক বিশেষ তদন্তকাৰী দলৰ জৰিয়তে বা এনে কোনো স্বতন্ত্ৰ কৰ্তৃপক্ষ বা ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা কৰা হয়, যিটো এই সন্মানীয় আদালতে ন্যায়ৰ স্বাৰ্থত উচিত বুলি বিবেচনা কৰে ।”
আৱেদনখনত এইটো নিৰ্দেশ দিয়াৰো অনুৰোধ কৰা হৈছে যে ইয়াত প্ৰকাশ কৰা জ্ঞাত অপৰাধৰ সম্পৰ্কত দাখিল কৰা বা ভৱিষ্যতে পঞ্জীয়ন হ’ব পৰা যিকোনো এফ আই আৰৰ সন্দৰ্ভত তদন্ত বিশেষ তদন্তকাৰী দলক বা এনে কোনো অন্য স্বতন্ত্ৰ কৰ্তৃপক্ষ বা ব্যৱস্থালৈ স্থানান্তৰিত কৰা হয়, যিটো এই আদালতে ন্যায়ৰ স্বাৰ্থত উচিত হিচাপে বিবেচনা কৰে ।
উল্লেখ্য যে শেহতীয়াকৈ ইছলামিক ধৰ্মগুৰুৰ সংগঠন জমিয়ত উলেমা-ই-হিন্দেও মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাষণক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি সাংবিধানিক পদত অধিষ্ঠিত ব্যক্তিসকলক বিভাজনকাৰী মন্তব্যৰ পৰা বিৰত ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ক আহ্বান জনাইছে ।