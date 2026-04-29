সাধাৰণ ৰাইজে বিজেপিক ভোট দিয়া নাই : এগজিট প’লৰ সমীক্ষাক অস্বীকাৰ বিৰোধী দলপতি দেবব্ৰত শইকীয়াৰ

সাধাৰণ ৰাইজে বিজেপিক ভোট দিয়া নাই : এগজিট প’লৰ সমীক্ষাক অস্বীকাৰ বিৰোধী দলপতি দেবব্ৰত শইকীয়াৰ
পশ্চিমবংগত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ অন্ত পৰাৰ লগে লগে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সামৰণি পৰে ৷ তাৰপিছতে প্ৰকাশ পাইছে এগজিট প’লৰ সমীক্ষা ৷
By ANI
Published : April 29, 2026 at 11:35 PM IST
শিৱসাগৰ: চাৰিখন ৰাজ্য আৰু এখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সফল সামৰণি ৷ বুধবাৰে পশ্চিমবংগত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ অন্ত পৰাৰ লগে লগে এই বিধানসভা নিৰ্বাচনৰো সামৰণি পৰে ৷ তাৰপিছতে প্ৰকাশ কৰা হৈছে এগজিট প’লৰ সমীক্ষা ৷
অসমতো প্ৰকাশ পাইছে এগজিট প’লৰ সমীক্ষা ৷ অধিকাংশ টেলিভিছন, ৰাজনৈতিক সংস্থাই কৰা এগজিট প’ল অনুসৰি বিজেপিয়ে পুনৰবাৰ অসমত শাসনৰ গাদীত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ কথা সমীক্ষাত প্ৰকাশ পাইছে ৷
অৱশ্যে এগজিট প’লৰ এই সমীক্ষাক অস্বীকাৰ কৰিছে অসম বিধানসভাৰ বিৰোধী দলপতি তথা নাজিৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী দেবব্ৰত শইকীয়াই ৷ শইকীয়াই এই সমীক্ষাক নস্যাৎ কৰি এনেদৰে কয়, ‘‘সাধাৰণ ৰাইজে বিজেপিক ভোট দিয়া নাই ৷’’
আগশাৰীৰ সংবাদ সংস্থা এএনআইৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত দেবব্ৰত শইকীয়াই বিজেপিয়ে এদশক পূৰ্বে ৰাজ্যক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰাত ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । এগজিট প’লৰ সমীক্ষাক নস্যাৎ কৰি জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে কয় যে বিজেপিয়ে অসমলৈ ‘ভাল দিন’ অনাৰ পৰিৱৰ্তে ‘বেয়া দিন’ হে আনিছে ।
কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে কয়, ‘‘এগজিট প'লত মই বিশেষ গুৰুত্ব নিদিওঁ, কিন্তু এইবাৰ সাধাৰণ মানুহে বিজেপিক ভোট নিদিলে । এই কথা মই জানো কাৰণ নিৰ্বাচনী ইছ্যুৰ ওপৰত যুঁজ দিয়া হৈছে । বিজেপিয়ে আমাৰ আগত ১০ বছৰীয়া দৃষ্টিভংগীৰ তথ্য় দাঙি ধৰিছিল, কিন্তু ইয়াৰে এটাও প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ হোৱা নাই ৷ অসমত ভাল দিনৰ সলনি বেয়া দিন আহিছে । অসমত নিবনুৱা সমস্যা এটা ডাঙৰ সমস্যা, ৩৩ লাখৰো অধিক যুৱক-যুৱতী সম্প্ৰতি নিবনুৱা হৈ আছে । ইয়াৰ বাবে একো কৰা হোৱা নাই । এই কাৰণেই পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰয়োজন আছিল । কিন্তু একো হোৱা নাই । দুৰ্নীতি আগতকৈ অধিক হৈছে আৰু বিজেপিয়ে দিয়া অধিকাংশ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ নোহোৱাকৈয়ে আছে ।’’
ইয়াৰোপৰি কেইবাটাও অন্যান্য বিষয় তেওঁ এই বাৰ্তালাপৰ মাজেৰে সাংবাদিকৰ আগত দাঙি ধৰে ৷ যেনে - নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন, মুদ্ৰাস্ফীতি, ছয় জনগোষ্ঠীৰ বাবে অনুসূচিত জনজাতিৰ মৰ্যাদা, নিবনুৱা সমস্যা, জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু আৰু দুৰ্নীতিমুক্ত চৰকাৰৰ উল্লেখ কৰি বিজেপিয়ে অসমৰ ৰাইজক দিয়া কোনো প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰা নাই বুলি শইকীয়াই অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৷ দৈনিক মজুৰি বৃদ্ধিৰ লগতে চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলক বিজেপিয়ে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ নোহোৱা বুলিও কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰে ৷
‘‘অসমত বিদেশী নাগৰিকৰ বিষয়টো অসম চুক্তিৰ এটা বৃহৎ তথা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ আছিল । ২০১৯ চনত বিজেপিয়ে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন আনিছিল আৰু তাৰপিছত যেন ২০২৪ চনলৈকে বিদেশীক অসমলৈ আনিবলৈ সাজু হৈছে । তাৰপিছত মুদ্ৰাস্ফীতিৰ আঘাত । ছয় জনগোষ্ঠীক এছ টিৰ মৰ্যাদা দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিল যদিও ইতিমধ্যে বাৰ বছৰ পাৰ হৈ গ’ল ৷ তাৰপিছত অসমত বিদেশীক বৰপীৰা পাৰি দিবলৈ সাজু হৈছে । নিবনুৱা সমস্যা অসমত এটা ডাঙৰ বিষয়, য’ত ৩৩ লাখৰো অধিক নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীৰ বাবে কোনো কাম কৰা হোৱা নাই’’ বুলিও দেবব্ৰত শইকীয়াই কয় ৷
সমান্তৰালকৈ বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ বিষয়টো উপস্থাপন কৰি কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এপ্ৰিলৰ ভিতৰত জুবিন হত্যাৰ ন্যায় প্ৰদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যদিও কাৰ্যত ই অসাৰ হৈ থাকিল ৷ এতিয়ালৈকে জুবিন গাৰ্গে কোনো ন্যায় নাপালে ৷
চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, ‘‘২০১৪ চনত বিজেপিয়ে দৈনিক ৩৫০ টকাৰ মজুৰিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল । এয়া এতিয়াও পূৰণ হোৱা নাই ৷ এতিয়াও চাহ শ্ৰমিকসকলে মাত্ৰ ২৫০ টকাহে লাভ কৰি আছে । গতিকে এই সকলোবোৰ বিবেচনা কৰিলে অসমৰ জনসাধাৰণৰ বিজেপিক পুনৰ নিৰ্বাচন কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই । আনকি বহুতে অৰুণোদয় আঁচনিৰ অধীনত ১,২৫০ টকাও পোৱা নাই ৷ যিসকলে এই ধন লাভ কৰিব লাগিছিল, তেওঁলোকে ধন নোপোৱা বুলি মুকলিকৈ কৈছে ৷ চাহ বাগিচা অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহত বিজেপিৰ কোনো আঁচনিয়ে উল্লেখযোগ্য প্ৰভাৱ পেলাব পৰা নাই ।’’
বিজেপি বিৰোধী ঢৌৰ কথা উল্লেখ কৰি বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে এগজিট প'লৰ সমীক্ষাক অস্বীকাৰ কৰি কয়, ‘‘বিজেপিৰ সপক্ষে বহু ভোট দিয়া হোৱা নাই বুলি মই ভাবো ।’’
‘‘গতিকে অসম ভ্ৰমণৰ পিছত মই কৰা পৰ্যবেক্ষণৰ ভিত্তিত ক’ব পাৰো যে বহুতৰে মনত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আভ্যন্তৰীণ অসন্তুষ্টিৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু সেইবাবেই বহু ভোটাৰে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে নীৰৱে ভোট দিছে । ৰাজ্যখনৰ মুঠ ভোটাৰ হৈছে প্ৰায় ২১ কোটি, ইয়াৰে ৭০ লাখতকৈ অধিক ভোটাৰ হৈছে যুৱচামৰ, যাৰ বয়স প্ৰায় ২৯-৩০ বছৰৰ ভিতৰত ৷ গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে বিজেপিয়ে বহু ভোট লাভ কৰা বুলি মই নাভাবো ৷ কেইদিনমানৰ পিছতে ফলাফল ঘোষণা কৰা হ’ব । মানুহেও কৈছে যে এইবাৰ আমাৰ বাবে কথাবোৰ ভাল নহ’ব । মোৰ বাবে বেয়া হ’ব বুলি মই নাভাবো, মোৰ বিশ্বাস যে মোৰ বাবেও কথাবোৰ ভালেই হ’ব’’ - বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে দৃঢ়তাৰে কয় ৷
বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-য়ে অসমত ক্ষমতাৰ গাদীত অধিষ্ঠিত হ’বলৈ পুনৰবাৰ সাজু হোৱা বুলি দুটাকৈ এগজিট প’লত কৰা সমীক্ষাৰ পিছতে এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰে দেবব্ৰত শইকীয়াই ৷
চাৰিখন ৰাজ্য আৰু এখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত ভোটদানৰ অন্ত পৰাৰ পিছতে বুধবাৰে প্ৰকাশ পায় এগজিট প’ল । এক্সিছ মাই ইণ্ডিয়াৰ এগজিট প’ল অনুসৰি ৮৮-১০০ খন আসন বিজেপিয়ে আৰু ২৪-৩৬ খন আসন কংগ্ৰেছে লাভ কৰিব ৷ ৰাজ্যখনত ১২৬ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে ৯ এপ্ৰিলত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছিল ।
জেভিচিয়ে বিজেপিৰ বাবে ৮৮-১০১ খন আৰু কংগ্ৰেছৰ বাবে ২৩-৩৩ খন আসন লাভৰ ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে ৷ তেওঁলোকে এআইইউডিএফক ০-২ খন আৰু অন্যান্য দলক তিনিখন আসন দিছিল ।
অসমতো পূৰ্বৰ তুলনাত অভিলেখসংখ্যক ৮৫.৩৮% ভোটদান সম্পন্ন হৈছিল ৷ একেৰাহে তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে সাজু হোৱা বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ কংগ্ৰেছে ছটাকৈ দলৰ সৈতে মিত্ৰতাত বান্ধ খায় ৷ ২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনত এনডিএ-য়ে ১২৬ খন আসনৰ ভিতৰত ৭৫ খন আসনত জয়লাভ কৰিছিল । ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ৬০ খন আসনেৰে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিছিল । বিপৰীতে কংগ্ৰেছে ২৯ খন আসন আৰু এআইইউডিএফে ১৬ খন আসন লাভ কৰিছিল ।
উল্লেখ্য যে, ৪ মে’ত অসম, তামিলনাডু, পশ্চিমবংগ, কেৰালা আৰু পুডুচেৰীত অনুষ্ঠিত হ’ব বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা । অসম, কেৰালা আৰু পুডুচেৰীত ৯ এপ্ৰিলত আৰু তামিলনাডুত ২৩ এপ্ৰিলত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছিল । অৱশ্যে পশ্চিমবংগত ২৩ এপ্ৰিল আৰু ২৯ এপ্ৰিলত দুটাকৈ পৰ্যায়ত ভোটদান অনুষ্ঠিত হৈছিল ।
