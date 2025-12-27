অসমত শংকৰ-আজান নাই, আছে শংকৰ-মাধৱ: উদাত্ত ভাষণেৰে বাঘ হাজৰিকাৰ অস্তিত্বকো নস্যাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাৰ দ্বিতীয় তথা অন্তিম দিনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উদাত্ত ভাষণ । শংকৰ-আজান, লাচিত-বাঘ হাজৰিকাৰ পৰা ২০২৬ ৰ নিৰ্বাচনলৈ স্থান পালে ভাষণত ।
Published : December 27, 2025 at 4:02 PM IST
গুৱাহাটী: "অসমত শংকৰ-মাধৱ আছিল, শংকৰ-আজান নাছিল । শংকৰদেৱ আৰু আজান ফকিৰৰ কোনো বৈঠক হোৱা নাছিল ।"-এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ । শনিবাৰে গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্রত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠকৰ দ্বিতীয় দিনাৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি এইদৰে কয় মুখ্যমন্ত্রীয়ে ।
মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "অসমৰ ইতিহাসত এনেকুৱা কোনো তথ্য নাই যদিও এই কথাবোৰ আমাৰ মূৰত সুমুৱাই দিয়া হৈছিল । অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে মই কৈছোঁ অসমত শংকৰ-আজান নাই । অসমত শংকৰ-মাধৱ আছে । শংকৰ আৰু আজানক সংলগ্ন কৰি আমাৰ যুঁজখন দুৰ্বল কৰিব নালাগে । লাচিতৰ লগত বাঘ হাজৰিকাক থিয় কৰি আমাৰ যুঁজখন দুৰ্বল কৰিব নালাগে ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "আমি লাচিতক মোগলক পৰাজিত কৰা এজন বিশ্ববিজয়ী বীৰ হিচাপে চাব বিচাৰোঁ । বাঘ হাজৰিকা নিজৰ ঠাইত থাকক । আমাক বুজোৱা হৈছে যে মোগলক লাচিতে পৰাজিত কৰা নাছিল, বাঘ হাজৰিকাৰ বুদ্ধিতহে লাচিতে মোগলক পৰাজিত কৰিলে । ক'ৰ পৰা আহিল এইটো তথ্য । কোনখন বুৰঞ্জীৰ পৰা আহিল এইটো তথ্য । সভ্যতাৰ যুঁজত আমাক দুৰ্বল কৰিব বিচৰাসকলে এনে ধাৰণা সৃষ্টি কৰিছে ।"
শংকৰৰ লগত আজানৰ কোনো সমন্বয় নাই:
মুখ্যমন্ত্রী ডঃ শৰ্মাই কয়, "বাংলাদেশৰ পৰা অহাসকল আমাৰ বন্ধু আৰু দুৰ্গা পূজাত একেলগে সেৱা কৰা বঙালী মানুহজন আমাৰ শত্ৰু । এই থিয়ৰীটো কেনেকুৱা ? আমি শংকৰ-আজানৰ দেশৰ মানুহ বুলি কৈ আমাক দুৰ্বল কৰা হৈছে । এয়া এক ষড়যন্ত্রৰ বাহিৰে একো নহয় । শংকৰৰ লগত আজানৰ কোনো সমন্বয় নাই ।"
উদাত্ত ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "কোনোবাই ভাবে নেকি যে বাঘ হাজৰিকাৰ দৰে কাল্পনিক চৰিত্রটো নাথাকিলে লাচিত বৰফুকনে মোগলক পৰাজিত কৰিব নোৱাৰিলেহেতেন । আমাৰ মূৰত কৌশলগতভাৱে সুমুৱাই দিয়া হৈছে । বাওঁপন্থীসকলে আমাৰ জাতিটোক ভিতৰৰ পৰা দুৰ্বল কৰাত অহৰহ ষড়যন্ত্র কৰি আহিছে ।"
৬০ দিনৰ ভিতৰত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন:
আজিৰ পৰা ৬০ দিনৰ ভিতৰত ঘোষণা হ'ব ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন । গুৱাহাটীৰ কলাক্ষেত্রত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠকৰ দ্বিতীয় দিনাৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্রীয়ে ২০২১ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰসংগৰে কয় যে আজিৰ পৰা ৬০ দিনৰ ভিতৰত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হ'ব ।
মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "নিৰ্বাচনী কাউণ্ট ডাউন সন্মুখত ৰাখি আজি আমি কাৰ্যনিৰ্বাহকত মিলিত হৈছোঁ । এইখনে শেষৰখন কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা । এই নিৰ্বাচনত স্বদেশ আৰু স্বজাতিৰ মংগলৰ বাবে আমি জিকিব লাগিব । সেই সংকল্প আমাৰ দৃঢ় সংকল্প । আমি জ্বলি থাকিব লাগিব । অসমীয়া জাতিৰ বাবে আমি আশাৰ বন্তি হৈ জ্বলি থাকিব লাগিব । আমি সংঘৰ্ষ কৰিব লাগিব । আমি যুঁজিম আৰু জিকিম । অসমীয়া জাতি দুৰ্বল নহয় । অসমীয়া জাতিৰ লগত নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অমিত শ্বাহ আছে । প্ৰত্যেকজন সনাতনী, অসমীয়া আৰু ভাৰতীয়ই আমাক ভোট দিব । অসমীয়া মানুহে বিজেপিক বিশ্বাস কৰে ।"
আমি এখন দীঘলীয়া যুঁজৰ সৈনিক: মুখ্যমন্ত্রী
মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়,"নেপাল আৰু বাংলাদেশৰ দৰে আন্দোলন অসমীয়াই কৰিছে যদিও সেই আন্দোলন ৰাজপথত নহয় বেলটত । সেই আন্দোলনে কংগ্ৰেছক পৰাজিত কৰি এখন নতুন অসমৰ স্বপ্ন মানুহৰ মাজলৈ লৈ আহিব পাৰিছে । আমাক তেনে বিপ্লৱৰ প্ৰয়োজন । অসমৰ মানুহ বিজেপিৰ লগত আছে । যাৰ বাবে এচাম লোকে দিনে-ৰাতিয়ে কেৱল ষড়যন্ত্র কৰি আহিছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "বিগত পাঁচ বছৰত যিমানখিনি কৰিব পাৰোঁ আমি সকলোখিনি কৰিছোঁ । সকলোৱে দেখিছে । যিমান দিনলৈ অসমীয়া যুঁজি থাকিব সিমান দিনলৈ অসমীয়া জীয়াই থাকিব । যিমান দিনলৈ যুঁজাৰ প্ৰয়োজন হ'ব সিমান দিনলৈ আমি যুঁজিম । কাৰণ আমাৰ পূৰ্বসূৰী ৰাজনীতি কৰা ব্যক্তিসকলে অসমখন কাৰোবাক গতাই দিলে । আমি বহুদিনলৈ যুঁজিব লাগিব ।"
নিজকে যুঁজাৰু সৈনিক হিচাপে উল্লেখ কৰি ডঃ শৰ্মাই কয়, "আমি এখন দীঘলীয়া যুঁজৰ সৈনিক । জাতিটোক জীয়াই ৰখাৰ বাবে আমি সকলোৱে সামগ্ৰিকভাৱে যুঁজিব লাগিব । আহিবলগীয়া নিৰ্বাচনে আমাক আমাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব । আজি কংগ্ৰেছৰ মঞ্চৰ পৰা যেতিয়া ক'ব পাৰে যে ৪৮খন আসন সংৰক্ষণ লাগে । কাইলৈ সেই কংগ্ৰেছ দলে ক'ব পাৰে যে অসমৰ প্ৰথমজন মুখ্যমন্ত্রীও আমাৰ সম্প্ৰদায়ৰ পৰা হ'ব লাগে । বাধা ক'ত কোৱাৰ ।"
তেওঁ আৰু কয়, "আসন জিকিলে ক'ব পাৰে আৰু চাওতে চাওতে ছাদুল্লাৰ পৰা কাঢ়ি অনা চকীখন আকৌ ছাদুল্লালৈ গতি কৰিব । বৰদলৈয়ে ছাদুল্লাৰ পৰা চকীখন কাঢ়ি আনিছিল আৰু আজিৰ অসমীয়াই আমি ছাদুল্লাক চকীখন আকৌ এবাৰ পাৰি দিম । আমাৰ জীৱনকালত আমি ইয়াক হ'ব দিব নোৱাৰোঁ । তাৰ বাবে আমি যুঁজিব লাগিব ।"
উদাত্ত ভাষণেৰে দলীয় কাৰ্যকৰ্তাক উদ্বুদ্ধ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে:
বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠকৰ দ্বিতীয় দিনটোত উপস্থিত থাকি উদাত্ত ভাষণেৰে দলৰ নেতা-কৰ্মীক উদ্বুদ্ধ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "নিৰ্বাচনৰ সময়ত ১ লাখ চাকৰি দিম বুলি কোৱাত কোনেও বিশ্বাস কৰা নাছিল । এতিয়া আমি প্ৰায় ২ লাখৰ ওচৰলৈ চাকৰি দিবলৈ সফল হ’লো । সমষ্টি পুনৰ্গঠনে আমাৰ মাজত সুৰক্ষাৰ মনোভাৱ পোষণ কৰিছে ।"
উন্নয়নৰ খতিয়ান দি ডঃ শৰ্মাই কয়, "ৰাজ্যত পাঁচটা বছৰত উন্নয়ন হৈছে । ২০১৬ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নতুন নতুন বহুত কাম হৈছে । পৰিৱৰ্তন আমাৰ স্পষ্ট । নগৰ, গাঁও অথবা যি স্থানলৈ গ’লেও পৰিৱৰ্তন দেখা পাওঁ । গুৱাহাটী বিমান বন্দৰ দেশৰ ভিতৰত চকুত লগা বন্দৰ । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশৰ ভিতৰত বৃহৎ সাৰ কাৰখানা প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰিছে । উত্তৰ-পূবৰ বাবে মোদী প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ । ঘৰ এখন নাথাকিলেও আমাৰ ঘৰ এখন নিৰ্মাণ কৰি দিছে । তাৰ বাবে মোদীয়ে আমাক ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প দিছে ।"
মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "এইবাৰ পুনৰ তৃতীয়বাৰৰ ৰাইজে চৰকাৰ ওভতাই আনিব, তাৰ কোনো সন্দেহ নাই । আজি জিলাই জিলাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দলং হৈছে । বিশ্ববিদ্যালয় হৈছে । ইমান দ্ৰুত উন্নয়ন হ’ব বুলি কোনো কল্পনা কৰিব পৰা নাছিল । কাজিৰঙাৰ ওপৰত ৩২ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ উৰণ সেতু । গহপুৰৰ পৰা নুমলীগড়লৈ গাড়ী যাব পৰা সুৰংগ হ’ব । মানুহে এইবোৰ সপোনতো ভবা নাছিল । পাঁচ ঘণ্টাত শিলচৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহি পাব ।"
দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা:
২০২৬ চনৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনক লক্ষ্য কৰি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাৰ আজি দ্বিতীয় তথা অন্তিম দিন । নিৰ্বাচনী ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰাৰ উদ্দেশ্যে শনিবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে কেইবাখনো উচ্চস্তৰীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ।
শুকুৰবাৰে দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যকৰী সভাপতি নীতিন নবীনৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত প্ৰথমদিনাৰ কাৰ্যসূচীত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল, মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়া, ২০২৬ৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী তত্বাৱধায়ক বৈজন্ত জয় পাণ্ডা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, ৰাষ্ট্ৰীয় সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক বি এল সন্তোষ আৰু ৰাজ্যিক সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক ৰবীন্দ্ৰ ৰাজুৰ লগতে দলৰ মন্ত্ৰী-বিধায়ক তথা আঠ শতাধিক কার্যকর্তা উপস্থিত আছিল । সভাত আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন, সাংগঠনিক বিস্তাৰ, চৰকাৰৰ সাফল্যসমূহ জনতাৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ ৰণনীতি আদিক লৈ মূলতঃ আলোচনা কৰা হয় ।