ETV Bharat / politics

এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দেখুৱাব, 'হু ইজ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ?'

কংগ্ৰেছে মুকলি কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ তুলি চাৰ্জশ্বীট, ৱেবছাইট । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে মানহানি গোচৰ তৰাৰ হুংকাৰ ।

CM will file Civil and Criminal Defamation Case against Gaurav and other congress leaders
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে মানহানি গোচৰ তৰাৰ হুংকাৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 4, 2026 at 8:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰিয়ালৰ দখলত আছে অসমৰ ১২০০০ বিঘাৰো অধিক মাটি ! সংবাদমেলত বুধবাৰে কংগ্ৰেছ উত্থাপন কৰা এই বিস্ফোৰক অভিযোগৰ লগতে কংগ্ৰেছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰকাশ কৰা চাৰ্জশ্বীটক প্ৰত্যহ্বান জনাই আইনৰ কাষ চাপিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ।

সামাজিক মাধ্যমযোগে এই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ৷ অহা ৯ ফেব্ৰুৱাৰীত কংগ্ৰেছ নেতা জিতেন্দ্র সিং, ভূপেশ বাঘেল, গৌৰৱ গগৈ আৰু দেৱব্রত শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ন্যায়ালয়ত তৰিব গোচৰ ।

বুধবাৰে আবেলি “মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ চাৰ্জশ্বিট...হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কোন ?...ৰাইজৰ সন্মুখত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ...” শীৰ্ষক প্ৰচাৰ পত্ৰৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুৰ্নীতি-অপশাসনৰ বিৰুদ্ধে তথ্য প্ৰদান কৰিবলৈ whoishbs.com শীৰ্ষক website মুকলি কৰিছিল কংগ্ৰেছে ।

অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে এখন সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দুৰ্নীতি-ভ্ৰষ্টাচাৰ, সাম্প্ৰদায়িক, অসংবিধানিক কাৰ্য-কলাপ আৰু অপশাসনৰ অভিযোগ তুলি 'মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ চাৰ্জশ্বীট' আৰু 'হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কোন ?' শীৰ্ষক এখন প্ৰচাৰ পত্ৰ মুকলি কৰে । য'ত তেওঁৰ নাম সাঙোৰ খোৱা বিভিন্ন কেলেংকাৰী আৰু অভিযোগসমূহ দাঙি ধৰা হৈছিল ৷ লগতে সংবাদমেলত গৌৰৱ গগৈয়ে বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ দখলত অসমৰ ১২,০০০ বিঘাৰো অধিক মাটি আছে ৷

তাৰ পিছতেই সামাজিক মাধ্যম X হেণ্ডেল আৰু ফেচবুকত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছৰ অভিযোগক মিছা আৰু বিদ্বেষপূৰ্ণ বুলি উল্লেখ কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লিখে, "আজিৰ সংবাদমেলত মোৰ বিৰুদ্ধে মিছা, বিদ্বেষপূৰ্ণ আৰু মানহানিমূলক মন্তব্য কৰাৰ বাবে জিতেন্দ্র সিং ছালৱাৰ, ভূপেশ বাঘেল, গৌৰৱ গগৈ আৰু দেবব্রত শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে ৯ ফেব্ৰুৱাৰী ২০২৬ তাৰিখে দেৱানী আৰু ফৌজদাৰী মানহানি (Civil and Criminal Defamation)ৰ গোচৰ তৰিম ।”

কংগ্ৰেছৰ এই সংবাদমেলৰ বিষয়বস্তু আৰু অভিযোগক ৰাজনৈতিক নাটক আখ্যা দি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদমেল সম্বোধন কৰা কংগ্ৰেছ নেতাসকলক গান্ধী পৰিয়ালৰ ভৃত্য বুলি আখ্যা দিয়ে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, “হিট এণ্ড ৰাণ ৰাজনীতিৰ দিন এতিয়া শেষ হ'ল । আমাৰ স্পষ্ট কথা— যদি তেওঁলোকৰ ওচৰত তিলমাত্রও সাহস বা প্ৰমাণ আছে, তেন্তে তেওঁলোকে ন্যায়ালয়ত প্ৰতিটো অভিযোগ প্ৰমাণ কৰক । গান্ধী পৰিয়ালৰ তথাকথিত ভৃত্যসকলৰ অপপ্ৰচাৰ, সামূহিক অপবাদ কিম্বা ৰাজনৈতিক নাটকক মই কেতিয়াও ভয় নকৰোঁ ।”

লগতে পঢ়ক: হু ইজ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ? ৱেবছাইটত ক্লিক কৰিলেই কংগ্ৰেছে দিব দুৰ্নীতিৰ তথ্য

ৰাইজে যি দেখিছে সেয়া নৃত্য-নাটিকা, নাটকখন অহা পাঁচ বছৰতহে হ'ব ! কি নাটক দেখুৱাব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ?

TAGGED:

CIVIL AND CRIMINAL DEFAMATION CASE
WHO IS HBS
CONGRESS OPEN WEBSITE
CM AGAINST CONGRESS
CM HIMANTA BISWA SARMA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.