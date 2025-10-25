আমি এটা নিয়ম বনাইছোঁ, নিয়মটো পালন কৰাটো মানুহৰ দায়িত্ব: মুখ্যমন্ত্ৰী

আমি এটা নিয়ম বনাইছোঁ, নিয়মটো পালন কৰাটো মানুহৰ দায়িত্ব: মুখ্যমন্ত্ৰী
জুবিন গাৰ্গ সমাধিক্ষেত্ৰত বলবৎ কৰা আইন নামানিলে হ'ব বিপদ । কঠোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ।
Published : October 25, 2025 at 7:59 PM IST
শিলচৰ: আকৌ জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰসংগক লৈ সৰৱ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ কৰা কেতবোৰ নীতি-নিয়মক লৈ চলি থকা বিতৰ্কক লৈ কাছাৰৰ লক্ষীপুৰত শনিবাৰে সোচ্চাৰ হৈ পৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী । বলবৎ কৰা আইনৰ দোহাই দি একপ্ৰকাৰে যেন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সকীয়নি দিলে একাংশক ।
এই বিষয়ত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, "আৰক্ষীয়ে কাকো বাধা নিদিয়ে । আইন মানুহৰ কাৰণে । আমি এটা নিয়ম বনাইছোঁ, নিয়মটো পালন কৰাটো মানুহৰ দায়িত্ব । কোনোবাই যদি বোলে আমি গোটেই ৰাতি যাম, যিসকল যাব, তাত যদি কিবা গণ্ডগোল হয় তাৰ তেওঁলোকেই দায়ী হ'ব । আমিতো জুবিনৰ সমাধিত পুলিচ-চি আৰ পি এফ লগাব নোৱাৰোঁ ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "যি মানুহে আইন ভংগ কৰিব আৰু পিছত যদি তাতে কিবা বিপদ হয়, আইনে তেওঁলোকৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব । কোনোবাই যদি আইন ভাঙে, আইনে তাৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব । আইন বনাই দিছোঁ, আইন মানিলে ভাল, আইন নামানিলে নিজেই বিপদত পৰিব কেতিয়াবা । কোনোবাই কোনোবাই মোক কৈছিল এঘণ্টা বঢ়াই দিব লাগে, মই কৈছোঁ ঠিক আছে ১১ টা ।"
কোকৰাঝাৰত এনকাউণ্টাৰ:
কোকৰাঝাৰত সন্দেহযুক্ত নাছলা উগ্ৰপন্থী আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত নিহত হোৱাৰ প্ৰসংগত সাংবাদিকে সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়,"কোকৰাঝাৰত যিজন ব্যক্তিয়ে ৰে'ল দুৰ্ঘটনা কৰিবৰ চেষ্টা কৰিছিল, আজি পুৱা পুলিচৰ এনকাউণ্টাৰত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে । মই গুৱাহাটীলৈ গৈহে বিতংকৈ গম পাম ।"
উচ্ছেদক লৈ পুনৰ সৰৱ মুখ্যমন্ত্ৰী:
মেধা পাটেকাৰৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি উচ্ছেদৰ ক্ষেত্ৰত শূন্য সহনশীলতা নীতিৰ দোহাই দি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়,"মেধা পাটেকাৰে যদি কয় উচ্ছেদ হ'ব নালাগে, মই দুটা ঘৰ বেছি ভাঙি দিম । কাৰণ এইবোৰ মানুহে অসমৰ যি অৱস্থা, মেধা পাটেকাৰেটো বুজিব নোৱাৰে । আমাৰ মাটি, আমাৰ জাতি কোনে লৈ গৈছে মেধা পাটেকাৰেতো বুজিব নোৱাৰে । আমি কি মানসিক হেঁচাত আছোঁ আমিহে জানোঁ । আমাৰ ছোৱালী কোনে লৈ যায়, আমাৰ সত্ৰৰ মাটি কোনে দখল কৰে এইটো মেধা পাটেকাৰে বুজি নাপায় । গতিকে মেধা পাটেকাৰ আজি আহিলে, কাইলৈ মই দুটা ঘৰ বেছিকৈ ভাঙি দিম ।"
লক্ষীপুৰত মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ ধন বিতৰণ:
দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে শুকুৰবাৰে বৰাকত উপস্থিত হোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শনিবাৰে কাছাৰৰ লক্ষীপুৰ সমজিলাৰ লাবক খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা এক সভাত প্ৰায় ২০,০০০ মহিলাক বিতৰণ কৰে মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ ধন । ইয়াৰ পূৰ্বে পুৱাৰ ভাগত লক্ষীপুৰৰ বিন্নকান্দি মণ্ডল বিজেপি আৰু লক্ষীপুৰ মণ্ডল বিজেপি কাৰ্যালয়ৰো শুভ উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।
মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ ধন বিতৰণ কৰি সাংবাদিকৰে হোৱা বাৰ্তালাপত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, "লক্ষীপুৰত দুটাকৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দুটাকৈ মণ্ডল কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰা হ'ল । ২০,০০০ মহিলাৰ মাজত আমি মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ ধন বিতৰণ কৰিলোঁ । এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ গোটেই অনুষ্ঠানটো পৰিচালনা কৰাৰ বাবে মই জিলা প্ৰশাসন আৰু মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়ক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ।"