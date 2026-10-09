'Love you, Nagaon !' : স্বকীয় শৈলীত নগাঁওবাসীক ধন্যবাদ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

'Love you, Nagaon !' : স্বকীয় শৈলীত নগাঁওবাসীক ধন্যবাদ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰতো একেই শৈলী, বিজয়ৰ পিছতো একেই । মৰমৰ চুমাৰে নগাঁওবাসীক ধন্যবাদ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।
Published : October 9, 2026 at 8:29 PM IST
গুৱাহাটী : চাৰিটাকৈ কাৰ্যকালত বিজেপিৰ দখলত থকা নগাঁও লোকসভা সমষ্টি ২০১৯ চনত কংগ্ৰেছে দখল কৰিছিল । ইয়াৰ পূৰ্বেও সমষ্টিটো কংগ্ৰেছৰ দখলত আছিল । কিন্তু ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনে এই ছবিখনত কিছু পৰিৱৰ্তন আনিলে । কংগ্ৰেছ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰাৰ পিছতে যেন কংগ্ৰেছৰ উত্তৰাধিকাৰীৰ অভাৱ ঘটিল ।
কংগ্ৰেছে দখল কৰা সমষ্টিটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰা হ'ল । নগাঁও জিলা আয়ুক্ত হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰা দেৱাশীষ শৰ্মাক প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীকে আদি কৰি বিজেপিৰ সকলো ৰথী-মহাৰথী জঁপিয়াই পৰিল । অৱশেষত কষ্ট যেন সাৰ্থক হ'ল । এই উপ-নিৰ্বাচনত বিজেপি প্ৰাৰ্থী দেৱশীষ শৰ্মাই বিপুল জনাদেশ লাভ কৰে ।
ইয়াৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে । এখন বিশেষ ফটো শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁ লিখিলে 'Love you, Nagaon!' । সততে সামাজিকমাধ্যমৰ জৰিয়তে সাধাৰণ জনতাক আকৰ্ষিত কৰি ৰখা, তথা জনতাৰ সৈতে সু-সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, নিৰ্বাচনৰ পিছতো যে জনতাক পাহৰি নাযায় ,এই ফটোখনৰ শ্বেয়াৰ কৰি তাৰেই এক উমান দিয়াৰ চেষ্টা কৰে ।
Love you, Nagaon! https://t.co/CUyU3w8UQp— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 9, 2026
লগতে বিজয়ী প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে । ইয়াৰ উপৰি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অক্লান্ত পৰিশ্রম কৰা বিজেপিৰ প্ৰতিগৰাকী কাৰ্য-কৰ্তাকো আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে ।
সামাজিক মাধ্যমত প্ৰধানমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি তেওঁ কয়, "বেলটতো পদুম, ই ভি এমতো পদুম ! মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে এক নিৰ্ণায়ক বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে । পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা এই সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাই জয়লাভে এক বিশেষ তাৎপর্য বহন কৰিছে । এইবেলি কংগ্ৰেছ তৃতীয় স্থানলৈ অৱনমিত হৈছে ।"
Under the leadership of Hon'ble Prime Minister Shri @narendramodi ji, @BJP4India has secured a decisive victory in the Nagaon Lok Sabha by-election, a seat previously held by the Congress. Our candidate Shri Devasish Sharma has emerged victorious in a seat not traditionally considered our stronghold, with the Cong pushed to third place. This result reflects Adarniya Modi ji's popularity across communities and the continued trust the people of Assam place in his vision of a Viksit Bharat. I thank the people of Nagaon for this resounding mandate and promise to carry our Vikas journey forward with greater vigour. My heartfelt gratitude to our karyakartas, who ran a spirited campaign under the guidance of our Adarniya Adhyaksh Shri @NitinNabin ji.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 9, 2026
তেওঁ লিখিছে, "এই ঐতিহাসিক বিজয়ে প্ৰতিফলিত কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰতি অসমৰ প্ৰতিটো সমষ্টি আৰু সমাজৰ প্ৰতিটো স্তৰৰ জনসাধাৰণৰ আস্থা তথা এখন বিকশিত ভাৰত গঢ়াৰ তেখেতৰ দূৰদৰ্শী সংকল্পৰ প্ৰতি অসমৰ ৰাইজৰ অবিচল বিশ্বাস । নগাঁও সমষ্টিবাসীয়ে প্ৰদান কৰা এই বিপুল জনাদেশৰ বাবে প্ৰতিগৰাকী সন্মানীয় ভোটাৰক আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ।"
বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই লিখে, "ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীন ডাঙৰীয়াৰ মাৰ্গদৰ্শনত উৎসাহ, নিষ্ঠা আৰু অদম্য উদ্যমেৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অক্লান্ত পৰিশ্রম কৰা আমাৰ প্ৰতিগৰাকী কাৰ্যকৰ্তালৈও আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা । ৰাইজৰ এই আস্থা আৰু আশীৰ্বাদক সাৰথি কৰি আমি অধিক উদ্যমেৰে অসমৰ বিকাশৰ যাত্ৰা আগুৱাই নিয়াৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছোঁ ।"