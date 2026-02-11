প্ৰধানমন্ত্রীৰ এদিনীয়া অসম ভ্ৰমণ: ক'ত যাব, কি কৰিব ক'লে মুখ্যমন্ত্রীয়ে

প্ৰধানমন্ত্রীৰ এদিনীয়া অসম ভ্ৰমণ: ক'ত যাব, কি কৰিব ক'লে মুখ্যমন্ত্রীয়ে
১৪ ফেব্ৰুৱাৰীত অসমলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী । কেতিয়া, ক'ত, কি কি কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ? জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।
Published : February 11, 2026 at 8:38 PM IST
গুৱাহাটী: প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী এদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীত অসমলৈ আহিব । বুধবাৰে প্ৰধানমন্ত্রীৰ অসম ভ্ৰমণ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিছপুৰত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি সবিশেষ সদৰী কৰে । মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "১৪ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পুৱা গুৱাহাটীৰ পৰিৱৰ্তে চাবুৱালৈ যাব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী । পুৱা ৭:১৫ বজাত দিল্লীৰ পৰা ৰাওনা হ'ব। পুৱা ৯:৫০ বজাত চাবুৱা এয়াৰ ফিল্ডত প্ৰধানমন্ত্রীগৰাকী উপস্থিত হ'ব । ১০ বজাত চাবুৱাৰ পৰা মৰাণলৈ আহিব । মৰাণৰ ইমাৰজেন্সী লেণ্ডিং ফিল্ডত বা এডভান্স লেণ্ডিং ফিল্ডত তেওঁ অৱতৰণ কৰিব ।"
তেওঁ কয়, "প্ৰধানমন্ত্রীগৰাকী প্ৰথম হাইৱেৰ ৰাস্তাত নামিব আৰু নিৰ্মাণ কৰা এখন সৰু মঞ্চলৈ যাব । আধা ঘণ্টা সময়ৰ ভিতৰত বায়ু সেনাৰ বিমান অৱতৰণ আৰু উৰণ কৰিব বিশেষ পথটোত । ১৬ খন যুদ্ধ বিমান কিছুমান অৱতৰণ কৰিব আৰু কিছুমান উৰণ কৰিব । ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ সুখই, ৰাফেল আদি যুদ্ধ বিমানে এয়াৰ শ্ব' কৰিব আৰু কেইবাখনো বিমান ৰাস্তাত নামিব । ৰাস্তাত নামিব যুদ্ধ বিমান নামিব । তাৰ পিছত ১২.৩০ বজাত গুৱাহাটীৰ বিমান বন্দৰলৈ আহিব । প্ৰধানমন্ত্রীয়ে মৰাণৰ ৰাস্তাৰ পৰাই বিশেষ বিমানযোগে গুৱাহাটীলৈ আহিব ।"
মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ প্ৰধানমন্ত্রীয়ে প্ৰথম ১ বজাৰ পৰা ১.১৫ বজালৈ গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলঙখন মুকলি কৰিব । লগতে দলঙখন তেওঁ নিজে চাব । এই দলঙখন কাৰিকৰী দিশত অনন্য । ভাৰতত এক্সট্ৰা ড'জ দলং দুখন বা তিনিখন আছে । এই দলংখন আৰ্কিটকচাৰেল মাৰ্ভেল । বৰ্তমানৰ শৰাইঘাটৰ দলঙৰ দৰে নহয় । এই দলংখন আমাৰ অভিযন্তাই কৰিছে । প্ৰধানমন্ত্রীয়ে দলংখন উদ্বোধন কৰাৰ পাছত লাচিত ঘাটলৈ আহিব । লাচিত ঘাটৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্রীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে আই আই এম গুৱাহাটীৰ অস্থায়ী চৌহদটো মুকলি কৰিব । এই অস্থায়ী চৌহদটো বঙৰাত হ'ব । তাতে হোষ্টেল বনোৱা হৈছে । পলাশবাৰীত স্থায়ীভাৱে হ'ব ।"
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়,"প্ৰধানমন্ত্রীয়ে আমিনগাঁৱত এন আই চিয়ে কৰা ডাটা চেণ্টাৰ মুকলি কৰিব । তদুপৰি প্ৰধানমন্ত্রীয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গুৱাহাটীৰ বাবে দিয়া ১০০ খন ইলেক্ট্ৰনিক বাছ আনুষ্ঠানুকভাৱে মুকলি কৰিব । লাচিত ঘাটৰ পৰা ২ বজাত প্ৰধানমন্ত্রী খানাপাৰালৈ আহিব । ২ বজাৰ পৰা ৩ বজালৈ খানাপাৰাত আয়োজন কৰা বিজেপিৰ বুথ সন্মিলনীত প্ৰধানমন্ত্রীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব । ৰাজ্যৰ ৩০ হাজাৰ পুলিং বুথৰ পৰা দুজন বা তিনিজনকৈ প্ৰতিনিধি আহিব । প্ৰায় এক লাখ বুথ পৰ্যায়ৰ কাৰ্যকৰ্তাই অংশ গ্ৰহণ কৰিব । বিজেপিৰ ৭ লাখ বুথ পৰ্যায়ৰ সক্ৰিয় কাৰ্যকৰ্তা আছে । প্ৰধানমন্ত্রীয়ে বুথ সন্মিলনীৰ উদ্বোধন কৰিব । বিয়লি প্ৰধানমন্ত্রী দিল্লীলৈ ৰাওনা হ'ব ।"
মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয়,"২১ ফেব্ৰুৱাৰীত গুৱাহাটীৰ সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত চি আৰ পি এফৰ ৰেইজিং দিৱস উদযাপন কৰা হ'ব । কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহ উপস্থিত থাকিব । বৰ্তমান তেওঁলোকে আখৰা কৰি আছে ।" উল্লেখ্য যে গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলঙখন ফেব্ৰুৱাৰী মাহটোত কোনো যান-বাহন নচলে । কেৱল ৰাইজে খোজ কঢ়াৰ বাবে খোলা থাকিব এই দলংখন । মাৰ্চ মাহত দলঙখনত যান-বাহন চলাচল কৰিব । বাছ আৰু ট্ৰাকৰ পৰা টোলকৰ সংগ্ৰহ কৰা হ'ব ।