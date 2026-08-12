ETV Bharat / politics

সীমান্তত গুলীচালনাৰ ঘটনা : অৰুণাচলৰে থকা সীমা বিবাদ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

দোষীক চিনাক্ত কৰি শাস্তি বিহাৰ আহ্বান অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্রীক ।

CM reaction to the border dispute with Arunachal Pradesh
অৰুণাচলৰে থকা সীমা বিবাদ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 12, 2026 at 4:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: অসম-অৰুণাচল সীমান্তত সংঘটিত হোৱা গুলীচালনাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে । অৰুণাচলৰ দুৰ্বৃত্তই সংঘটিত কৰা এই ঘটনাত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি বুধবাৰে লোক সেৱা ভৱনত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্রীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ।

মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়,"ঘটনাটো দুখজনক । আমি আমাৰ সীমা সমস্যা ইতিমধ্যে প্ৰায় সকলো ক্ষেত্রতে নিষ্পত্তি কৰিছোঁ । কেৱল পাঁচটা ক্ষেত্রত এতিয়াও কিছুমান বিবাদ আছে । কেবিনেটত আমি আমাৰ আঞ্চলিক কমিটী পুনৰ সক্ৰিয় কৰিছোঁ ।"

তেওঁ কয়,"আমি অৰুণাচলৰ লগত থকা সীমা সমস্যা সমাধান কৰিব বিচাৰোঁ । আমি সংঘাত নিবিচাৰোঁ । মই অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্রীক অনুৰোধ জনাও যে কালিৰ ঘটনাৰ এটা তদন্ত দিয়ক আৰু দোষীসকলক চিনাক্ত কৰি শাস্তি দিয়ক ।"

মুখ্যমন্ত্রী শৰ্মাই কয়,"আমাৰ বেছিসংখ্যক গাঁৱৰ লগত অৰুণাচলৰ বিবাদ মীমাংসা হৈ গৈছে । মাত্র পাঁচটা অঞ্চলৰ ৫২ খন গাঁৱৰ বিবাদ মীমাংসা হোৱা নাই । কালি সীমান্ত বিভাগে কেবিনেটত দেখুৱাইছে যে ৫২ খন গাঁৱত বিবাদ আছে আৰু তাৰো বহুখিনি সমাধানৰ পথত আছে । মই ভাবো অৰুণাচলৰ লগত থকা আমাৰ সীমা বিবাদ অতি সোনকালে সমাধান কৰিব পাৰিম । আগতে ১২ টা অঞ্চলত বিবাদ আছিল আৰু এতিয়া পাঁচটা অঞ্চলত আছে । সাতটাৰ সমাধান হৈছে ।"

এই সন্দৰ্ভতে তেওঁ কয়,"এই পাঁচটা অঞ্চলৰ বাবে একোজন কেবিনেট মন্ত্রীৰ নেতৃত্বত একোখন আঞ্চলিক কমিটী আছে । সেইদৰে অৰুণাচলৰো একোখন কমিটী আছে । নিৰ্বাচনৰ বাবে বিগত এক-ডেৰ বছৰ কমিটী কেইখনে সক্ৰিয়ভাৱে কাম কৰিব পৰা নাছিল । এতিয়া আমি ভালদৰে কাম কৰিম ।"

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"১২৩ খন গাঁৱত সংঘাত আছিল । ৭১ খন গাঁৱৰ সমাধান হৈ গ'ল । ৫২ খন সমাধান হ'ব বাকী আছে । কালি সংঘাত হোৱা অঞ্চলটো এটা অমীমাংসিত অঞ্চল । সমাধান হোৱা অঞ্চলত সংঘাত হোৱা নাই । ‍আমি আশা কৰো এবছৰ ভিতৰত এইবোৰৰ সমাধান হৈ যাব ।"

লগতে পঢ়ক: বানে নৰক কৰি থৈ যোৱা অঞ্চলসমূহত চৰকাৰে কৰিব 'মডেল হাউছিং'

TAGGED:

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
অসম অৰুণাচল সীমান্ত
অৰুণাচলৰ দুৰ্বৃত্ত
ইটিভি ভাৰত অসম
ARUNACHAL PRADESH BORDER DISPUTE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.