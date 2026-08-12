সীমান্তত গুলীচালনাৰ ঘটনা : অৰুণাচলৰে থকা সীমা বিবাদ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

সীমান্তত গুলীচালনাৰ ঘটনা : অৰুণাচলৰে থকা সীমা বিবাদ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
দোষীক চিনাক্ত কৰি শাস্তি বিহাৰ আহ্বান অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্রীক ।
Published : August 12, 2026 at 4:15 PM IST
গুৱাহাটী: অসম-অৰুণাচল সীমান্তত সংঘটিত হোৱা গুলীচালনাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে । অৰুণাচলৰ দুৰ্বৃত্তই সংঘটিত কৰা এই ঘটনাত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি বুধবাৰে লোক সেৱা ভৱনত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্রীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ।
মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়,"ঘটনাটো দুখজনক । আমি আমাৰ সীমা সমস্যা ইতিমধ্যে প্ৰায় সকলো ক্ষেত্রতে নিষ্পত্তি কৰিছোঁ । কেৱল পাঁচটা ক্ষেত্রত এতিয়াও কিছুমান বিবাদ আছে । কেবিনেটত আমি আমাৰ আঞ্চলিক কমিটী পুনৰ সক্ৰিয় কৰিছোঁ ।"
Assam and Arunachal Pradesh have resolved most boundary issues, with only 52 areas remaining, for which Regional Committees have been reconstituted.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 12, 2026
I request Hon’ble Chief Minister Shri @PemaKhanduBJP ji to order an enquiry into this unfortunate incident. pic.twitter.com/vtAho17Tzh
তেওঁ কয়,"আমি অৰুণাচলৰ লগত থকা সীমা সমস্যা সমাধান কৰিব বিচাৰোঁ । আমি সংঘাত নিবিচাৰোঁ । মই অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্রীক অনুৰোধ জনাও যে কালিৰ ঘটনাৰ এটা তদন্ত দিয়ক আৰু দোষীসকলক চিনাক্ত কৰি শাস্তি দিয়ক ।"
মুখ্যমন্ত্রী শৰ্মাই কয়,"আমাৰ বেছিসংখ্যক গাঁৱৰ লগত অৰুণাচলৰ বিবাদ মীমাংসা হৈ গৈছে । মাত্র পাঁচটা অঞ্চলৰ ৫২ খন গাঁৱৰ বিবাদ মীমাংসা হোৱা নাই । কালি সীমান্ত বিভাগে কেবিনেটত দেখুৱাইছে যে ৫২ খন গাঁৱত বিবাদ আছে আৰু তাৰো বহুখিনি সমাধানৰ পথত আছে । মই ভাবো অৰুণাচলৰ লগত থকা আমাৰ সীমা বিবাদ অতি সোনকালে সমাধান কৰিব পাৰিম । আগতে ১২ টা অঞ্চলত বিবাদ আছিল আৰু এতিয়া পাঁচটা অঞ্চলত আছে । সাতটাৰ সমাধান হৈছে ।"
এই সন্দৰ্ভতে তেওঁ কয়,"এই পাঁচটা অঞ্চলৰ বাবে একোজন কেবিনেট মন্ত্রীৰ নেতৃত্বত একোখন আঞ্চলিক কমিটী আছে । সেইদৰে অৰুণাচলৰো একোখন কমিটী আছে । নিৰ্বাচনৰ বাবে বিগত এক-ডেৰ বছৰ কমিটী কেইখনে সক্ৰিয়ভাৱে কাম কৰিব পৰা নাছিল । এতিয়া আমি ভালদৰে কাম কৰিম ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"১২৩ খন গাঁৱত সংঘাত আছিল । ৭১ খন গাঁৱৰ সমাধান হৈ গ'ল । ৫২ খন সমাধান হ'ব বাকী আছে । কালি সংঘাত হোৱা অঞ্চলটো এটা অমীমাংসিত অঞ্চল । সমাধান হোৱা অঞ্চলত সংঘাত হোৱা নাই । আমি আশা কৰো এবছৰ ভিতৰত এইবোৰৰ সমাধান হৈ যাব ।"
লগতে পঢ়ক: বানে নৰক কৰি থৈ যোৱা অঞ্চলসমূহত চৰকাৰে কৰিব 'মডেল হাউছিং'