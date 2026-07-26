ETV Bharat / politics

কেশৱ মহন্তৰ কন্যাই যিখিনি কৈছে সেয়া ভুল কৈছে : মুখ্যমন্ত্রী

ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদৰ সমৰ্থনত গুৱাহাটীৰ চচলত শিক্ষাৰ্থী সমাজে কৰা প্ৰতিবাদত মন্ত্রী কেশৱ মহন্তৰ কন্যাই অংশগ্ৰহণ কৰাত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ৷

CM Himanta Biswa Sarma
বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে মন্ত্রী কেশৱ মহন্তৰ কন্যাৰ প্ৰতিবাদ : মুখ্যমন্ত্রীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 26, 2026 at 8:58 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে কৰা প্ৰতিবাদৰ সমৰ্থনত গুৱাহাটীৰ চচলত শিক্ষাৰ্থী সমাজে কৰা প্ৰতিবাদত ভাগ লৈ বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি চৰ্চালৈ আহিছে মন্ত্রী কেশৱ মহন্তৰ কন্যা ৷ বিজেপি চৰক‍াৰত মন্ত্রী হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰা কেশৱ মহন্তৰ কন্যাই শুকুৰবাৰে চচলত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ স‍ব্যস্ত কৰি দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে ৷ আনকি প্ৰধানমন্ত্ৰী, শিক্ষামন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠে মন্ত্রীগৰ‍াকীৰ কন্যা ৷

এই ঘটনা ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ লগতে স‍মাজিক মাধ্যমত ব্যাপকভাৱে চৰ্চিত হৈ আছে ৷ চৰ্চিত এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত শনিবাৰে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ৷ দিছপুৰত কেবিনেট বৈঠকৰ পাছত সম্বোধন কৰা সংবাদমেলত বিষয়টো উত্থাপন কৰাত মুখ্যমন্ত্রীয়ে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ৷

মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "মই ভাবো যে মোৰ ল'ৰা-ছোৱালীয়ে কি কৰিব তাৰ বাবে মই কেনেকে উত্তৰ দিব পাৰো ৷ মোৰে দাদাই মোৰ একো কথা নাম‍ানে ৷ এটা স্বাধীন জীৱন অতিবাহিত কৰে ৷ মোৰ ল'ৰা-ছোৱালীয়ে মোৰ বহুত কথা নামানে ৷ মই ভাবো আপোনালোকেও আপোনালোকৰ পিতৃ-মাতৃৰ ৰাজনৈতিক আদৰ্শৰ লগত নিমিলে ৷ আপোনালোকৰ সকলোৰে দেউতা-মা বিজেপি ৷ কিন্তু আপোনালোকে ইয়াতে বিজেপিক বহুত পকাই পকাই প্ৰশ্ন সুধি থাকে ৷ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ৰীল বনোৱা সকলো সাংবাদিকৰ দেউতাক-মাক বিজেপি ৷"

মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "মই ভাবো এইটো ক্ষেত্রত মোদীৰ বিৰুদ্ধে কৈছে মই দুখ পাইছো ৷ কেতিয়াবা ছোৱালীজনীক লগ পালে মই কথা পাতিম ৷ কিন্তু এইটো কাৰণে কেশৱ মহন্তক একো কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই ৷ এই বিষয়টো মই একো হিচাপে নলও ৷ কাৰণ বৰ্তমান কেশৱ মহন্ত এটা ডাঙৰ দায়িত্বত আছে ৷ ৰাজ্যৰ বানাক্ৰান্ত মানুহক সহায়-সহযোগিতা আগবঢ়োৱা কেশৱ মহন্তৰ দায়িত্ব ৷ তেওঁক এতিয়া মানসিকভাৱে ভাৰাক্ৰান্ত কৰিলে আমি কোনো উপকৃত নহও ৷"

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "মই কৈছো নহয় আচৰিত নহ'ব যে মোৰ ল'ৰায়ো যদি ক'ৰবাত কিবা গণ্ডগোলীয়া কথা কৈ দিয়ে ৷ মোৰ ল'ৰা কালি-পৰহি উকিল হ'ব আৰু মই বেয়া পোৱা মানুহৰ হৈ উকালতি কৰি থাকিব ৷ কাক ধৰিব ৷ ল'ৰা-ছোৱালীৰ লগত মা-দেউতাক সম্পৰ্কীত কৰি লাভ নাই ৷ যিখিনি কৈছে সেইখিনি ভুল কথা কৈছে ৷ কিন্তু ভুল কথা কোৱা বাবে আমি ছোৱালীজনীৰ লগত কথা পাতিম ৷ দেউতাকক কিয় হাৰাশাস্তি কৰিম ৷ ছোৱালীজনী ময়ো চিনি পাও, মোৰ ঘৰতো আহি থাকে ৷ কেতিয়াবা মই তাইক বুজাম ৷ কিন্তু দেউতাকক আক্ৰমণ কৰাটোৰ কোনো যুক্তি নাই ৷"

কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্রীৰ পদত্যাগ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া :

কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্রী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগ কৰা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগ কৰাটো তেখেতৰ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত ৷ অসমৰ বাবে তেখেতে বহুত সহায় কৰিছে ৷ নতুন শিক্ষা নীতিৰ ক্ষেত্রত তেওঁৰ বিশেষ ভূমিকা আছে ৷ মই ভাবো ইতিহাসে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানক সদায়ে ইতিবাচক দৃষ্টিভংগীৰে চাব ৷ শিক্ষাৰ ক্ষেত্রত তেখেতৰ অৱদান অতুলনীয় ৷"

জেহাদী গ্ৰেপ্তাৰৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া :

অসমত পাকিস্তানৰে সম্পৰ্ক থকা তিনি জেহাদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "পাকিস্তানৰে সম্পৰ্ক ৰখা অসমৰ তিনি জেহাদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৷ ধুবুৰী, চিৰাং আৰু বৰপেটাৰ পৰা তিনি জেহাদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৷ প্ৰথমবাৰৰ বাবে পাকিস্তানৰ লগত সম্পৰ্ক থকা তিনি জেহাদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৷ কালি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৷ পাকিস্তানৰ লগত প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক আছে ৷ আগতে বাংলাদেশৰ লগত সংযোগ থকা জেহাদী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ৷ এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে পাকিস্তানৰে সম্পৰ্ক থকা জেহাদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৷ আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাই আছে ৷"

লগতে পঢ়ক : ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ পাছতে দেশৰ শিক্ষা বিভাগৰ দায়িত্ব প্ৰদান কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশীক

ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ প্ৰস্থানত দেশৰ শিক্ষাবিভাগৰ দায়িত্ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশীক

অৱশেষত সেও মানি শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পদ এৰিলে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে

TAGGED:

ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
ইটিভি ভাৰত অসম
COCKROACH JANTA PARTY PROTEST
CM HIMANTA BISWA SARMA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.