কেশৱ মহন্তৰ কন্যাই যিখিনি কৈছে সেয়া ভুল কৈছে : মুখ্যমন্ত্রী

কেশৱ মহন্তৰ কন্যাই যিখিনি কৈছে সেয়া ভুল কৈছে : মুখ্যমন্ত্রী
ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদৰ সমৰ্থনত গুৱাহাটীৰ চচলত শিক্ষাৰ্থী সমাজে কৰা প্ৰতিবাদত মন্ত্রী কেশৱ মহন্তৰ কন্যাই অংশগ্ৰহণ কৰাত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ৷
Published : July 26, 2026 at 8:58 AM IST
গুৱাহাটী : দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে কৰা প্ৰতিবাদৰ সমৰ্থনত গুৱাহাটীৰ চচলত শিক্ষাৰ্থী সমাজে কৰা প্ৰতিবাদত ভাগ লৈ বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি চৰ্চালৈ আহিছে মন্ত্রী কেশৱ মহন্তৰ কন্যা ৷ বিজেপি চৰকাৰত মন্ত্রী হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰা কেশৱ মহন্তৰ কন্যাই শুকুৰবাৰে চচলত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সব্যস্ত কৰি দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে ৷ আনকি প্ৰধানমন্ত্ৰী, শিক্ষামন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠে মন্ত্রীগৰাকীৰ কন্যা ৷
এই ঘটনা ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ লগতে সমাজিক মাধ্যমত ব্যাপকভাৱে চৰ্চিত হৈ আছে ৷ চৰ্চিত এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত শনিবাৰে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ৷ দিছপুৰত কেবিনেট বৈঠকৰ পাছত সম্বোধন কৰা সংবাদমেলত বিষয়টো উত্থাপন কৰাত মুখ্যমন্ত্রীয়ে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ৷
মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "মই ভাবো যে মোৰ ল'ৰা-ছোৱালীয়ে কি কৰিব তাৰ বাবে মই কেনেকে উত্তৰ দিব পাৰো ৷ মোৰে দাদাই মোৰ একো কথা নামানে ৷ এটা স্বাধীন জীৱন অতিবাহিত কৰে ৷ মোৰ ল'ৰা-ছোৱালীয়ে মোৰ বহুত কথা নামানে ৷ মই ভাবো আপোনালোকেও আপোনালোকৰ পিতৃ-মাতৃৰ ৰাজনৈতিক আদৰ্শৰ লগত নিমিলে ৷ আপোনালোকৰ সকলোৰে দেউতা-মা বিজেপি ৷ কিন্তু আপোনালোকে ইয়াতে বিজেপিক বহুত পকাই পকাই প্ৰশ্ন সুধি থাকে ৷ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ৰীল বনোৱা সকলো সাংবাদিকৰ দেউতাক-মাক বিজেপি ৷"
মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "মই ভাবো এইটো ক্ষেত্রত মোদীৰ বিৰুদ্ধে কৈছে মই দুখ পাইছো ৷ কেতিয়াবা ছোৱালীজনীক লগ পালে মই কথা পাতিম ৷ কিন্তু এইটো কাৰণে কেশৱ মহন্তক একো কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই ৷ এই বিষয়টো মই একো হিচাপে নলও ৷ কাৰণ বৰ্তমান কেশৱ মহন্ত এটা ডাঙৰ দায়িত্বত আছে ৷ ৰাজ্যৰ বানাক্ৰান্ত মানুহক সহায়-সহযোগিতা আগবঢ়োৱা কেশৱ মহন্তৰ দায়িত্ব ৷ তেওঁক এতিয়া মানসিকভাৱে ভাৰাক্ৰান্ত কৰিলে আমি কোনো উপকৃত নহও ৷"
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "মই কৈছো নহয় আচৰিত নহ'ব যে মোৰ ল'ৰায়ো যদি ক'ৰবাত কিবা গণ্ডগোলীয়া কথা কৈ দিয়ে ৷ মোৰ ল'ৰা কালি-পৰহি উকিল হ'ব আৰু মই বেয়া পোৱা মানুহৰ হৈ উকালতি কৰি থাকিব ৷ কাক ধৰিব ৷ ল'ৰা-ছোৱালীৰ লগত মা-দেউতাক সম্পৰ্কীত কৰি লাভ নাই ৷ যিখিনি কৈছে সেইখিনি ভুল কথা কৈছে ৷ কিন্তু ভুল কথা কোৱা বাবে আমি ছোৱালীজনীৰ লগত কথা পাতিম ৷ দেউতাকক কিয় হাৰাশাস্তি কৰিম ৷ ছোৱালীজনী ময়ো চিনি পাও, মোৰ ঘৰতো আহি থাকে ৷ কেতিয়াবা মই তাইক বুজাম ৷ কিন্তু দেউতাকক আক্ৰমণ কৰাটোৰ কোনো যুক্তি নাই ৷"
কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্রীৰ পদত্যাগ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া :
কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্রী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগ কৰা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগ কৰাটো তেখেতৰ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত ৷ অসমৰ বাবে তেখেতে বহুত সহায় কৰিছে ৷ নতুন শিক্ষা নীতিৰ ক্ষেত্রত তেওঁৰ বিশেষ ভূমিকা আছে ৷ মই ভাবো ইতিহাসে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানক সদায়ে ইতিবাচক দৃষ্টিভংগীৰে চাব ৷ শিক্ষাৰ ক্ষেত্রত তেখেতৰ অৱদান অতুলনীয় ৷"
জেহাদী গ্ৰেপ্তাৰৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া :
অসমত পাকিস্তানৰে সম্পৰ্ক থকা তিনি জেহাদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "পাকিস্তানৰে সম্পৰ্ক ৰখা অসমৰ তিনি জেহাদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৷ ধুবুৰী, চিৰাং আৰু বৰপেটাৰ পৰা তিনি জেহাদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৷ প্ৰথমবাৰৰ বাবে পাকিস্তানৰ লগত সম্পৰ্ক থকা তিনি জেহাদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৷ কালি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৷ পাকিস্তানৰ লগত প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক আছে ৷ আগতে বাংলাদেশৰ লগত সংযোগ থকা জেহাদী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ৷ এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে পাকিস্তানৰে সম্পৰ্ক থকা জেহাদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৷ আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাই আছে ৷"