খাৰ্গেৰ পৰিয়ালটোৱেই অসমবিৰোধী; প্ৰিয়াংক খাৰ্গেৰ মন্তব্য সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

জাগীৰোডৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ উদ্যোগৰ বিষয়ে প্ৰিয়াংক খাৰ্গেৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে খাৰ্গেৰ পুত্ৰক কংগ্ৰেছ দলে অসমৰ সংস্কৃতি আৰু যুৱশক্তিৰ বিষয়ে বুজাওক ।

Assam CM on Priyank Kharge
কলিয়াবৰত মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ চেক বিতৰণ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 28, 2025 at 7:09 PM IST

2 Min Read
কলিয়াবৰ : কংগ্ৰেছ নেতা মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ পুত্ৰ প্ৰিয়াংক খাৰ্গেয়ে জাগীৰোডত নিৰ্মাণৰত ছেমিকণ্ডাক্টৰ উদ্যোগ অসমৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক অৱস্থাৰ সৈতে খাপ নাখায় বুলি কৰা বিৰূপ মন্তব্যই ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ ভিন্ন মহলত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে । আনহাতে, এই উদ্যোগটোৰ বাবে ১৫০০০ যুৱক-যুৱতীক কৰ্ণাটকত প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ বিষয়ে কৰা নাভূত-নাশ্ৰুত মন্তব্যৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।

কলিয়াবৰত মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত 'সবল মহিলা, সবল সমাজ : মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান'ৰ ২৪ সংখ্যক পুঁজি প্ৰদান অনুষ্ঠানৰ অন্তত সাংবাদিকৰে হোৱা বৰ্তালাপৰ সময়ত প্ৰিয়াংক খাৰ্গেৰ মন্তব্য সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "কোনো ১৫০০০ যুৱকে তাত প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ যোৱা নাই । কংগ্ৰেছ নেতা মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ পুত্ৰ প্ৰিয়াংক খাৰ্গেয়ে জাগীৰোডত নিৰ্মাণৰত ছেমিকণ্ডাক্টৰ উদ্যোগৰ বিষয়ে এক অপপ্ৰচাৰ চলাইছে । ইয়াৰ আগতেও মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেয়ে ড৹ ভূপেন হাজৰিকাক ভাৰতৰত্ন প্ৰদানক লৈও বিৰূপ মন্তব্য কৰিছিল । এই গোটেই খাৰ্গেৰ পৰিয়ালটোৱেই অসমবিৰোধী ।"

খাৰ্গেৰ পৰিয়ালটোৱেই অসমবিৰোধী; প্ৰিয়াংক খাৰ্গেৰ মন্তব্য সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেয়ে ভূপেন হাজৰিকাক অপমান কৰিছিল, পুতেকে অসমৰ যুৱশক্তিক অপমান কৰিছে । মই ভাবোঁ কংগ্ৰেছ দলে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিব লাগে আৰু বুজাব লাগে অসমৰ সংস্কৃতি কি, অসমৰ যুৱশক্তিৰ ক্ষমতা কিমান ? তেওঁক অসমৰ ইতিহাস বুজোৱাৰ দায়িত্ব কংগ্ৰেছ দলে ল'ব লাগে ।"

আনহাতে, এইক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজনীতি কৰিছে বুলি কংগ্ৰেছ দলে কৰা মন্তব্য সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "মই আৰু কি ৰাজনীতি কৰিম ? তেওঁৰ লগত যুঁজ-বাগৰ কৰি থকাও মোৰ কাম নহয় । মোৰ যি ক'বলগা আছে মই কৈছোঁ ।"

ইফালে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে প্ৰকাশ কৰা প্ৰতিক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "আপোনালোকে যিসকলৰ কথা শুনে, কৈ থাকে তেওঁলোকৰ কথা মই শুনিব লাগিব বা পঢ়িব লাগিব । নপঢ়াকৈ মই কি উত্তৰ দিম ? কাৰ কথা কোনে কি কৈছে, ইমান টুইট চাই থাকিবলৈ বা ফেচবুক চাই থাকিবলৈ মোৰ সময় নাই । ৰাতি দুই-তিনি বজাত শুব লাগে, তাৰ লগত যদি সকলোৰে ফেচবুক পোষ্টবোৰ চাব লাগে, তেতিয়াহ'লে দুঘণ্টাও শুবলৈ সময় নাপাম দেখোন ।"

