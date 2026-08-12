দিছপুৰত পানী হয় মেঘালয়ৰ ভুলত, মালিগাঁৱত পানী হয় আমাৰ নিজৰ ভুলত: মুখ্যমন্ত্ৰী

দিছপুৰত পানী হয় মেঘালয়ৰ ভুলত, মালিগাঁৱত পানী হয় আমাৰ নিজৰ ভুলত: মুখ্যমন্ত্ৰী
কৃত্ৰিম বানৰ প্ৰসংগত সৰৱ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । ৰাইজক সজাগ হোৱাৰ আহ্বান ।
Published : August 12, 2026 at 3:34 PM IST|
Updated : August 12, 2026 at 3:43 PM IST
গুৱাহাটী: "মেঘালয়ৰ পানীৰ বাবে দিছপুৰৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলত কৃত্রিম বান হয় । এই সমস্যাটো মেঘালয়তে সমাধান কৰিব লাগিব । মালিগাঁৱত হোৱা কৃত্ৰিম বান আমাৰ নিজৰ ভুল । নলা বন্ধ কৰি দিয়াৰ বাবে মালিগাঁৱত পানী হৈছিল । বৰ্তমান ৰাইজে এই বিষয়ত সহযোগ কৰিছে ।" এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।
বুধবাৰে দিছপুৰৰ লোক সেৱা ভৱনত আয়োজন কৰা এখন সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্রীয়ে গুৱাহাটীৰ কৃত্রিম বান সন্দৰ্ভত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত এইদৰে কয় ।
Addressing the media with key updates on #AssamFloods https://t.co/fcEGHFKjv0— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 12, 2026
মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়,"দিছপুৰৰ আশে পাশে যিবোৰ অঞ্চলত পানী জমা হয় তাৰ গোটেই সমস্যাটো হ'ল মেঘালয়ৰ পৰা দ্ৰুতগতিত অহা পানী । উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এখন কমিটী কৰিছিল আৰু কমিটীখনে ইতিমধ্যে এখন প্ৰতিবেদন দিছে । প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে যোৰাবাটত এখন সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আছিল আৰু সেইখন নোহোৱা কৰি দিয়া হ'ল ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "এখন বনাঞ্চল ধ্বংস কৰি পেলোৱা হ'ল । এতিয়া তাৰ পৰা যিটো পানীৰ ঢল নামি আহে তাক ৰখোৱাৰ বাবে কাৰো হাতত একো উপায় নাই । গতিকে ইয়াৰ সমাধানটো মেঘালয়তে আনিব লাগিব । সেই ফৰেষ্টখন যিকোনো উপায়ে ৰিক্লেইম কৰিব লাগিব । সেই সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোচৰটো চলি আছে । আমি এতিয়া সোনকালে কৰাৰ বাবে এখন আবেদন জনাম । তাৰ উপৰি ৰাইজে কেতিয়াবা ইয়াত ড্ৰেইনেজ, পাম্পিং আদি কৰাৰ কথা কয় ।"
মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয়, "এইবাৰ প্ৰথমবাৰ পানী হওতে মালিগাঁও উৰণ সেতুৰ তলত আটাইতকৈ বেছি পানী হৈছিল । পানী কিয় হয় সেই সন্দৰ্ভত চাওতে দেখা পালো যে মালিগাঁৱৰ দোকান-পোহাৰ সকলোৱে সেই নলাটোতে বিভিন্ন সামগ্ৰী পেলায় । তাৰ পিছত ৰাইজক লগত লৈ কোৱা হ'ল যে নলাত এনেদৰে পেলালে আপোনালোকৰ কষ্ট হ'ব ।"
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, "আমি চাফা কৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু ৰাইজেও সহযোগ কৰিলে । বিগত দুটা বৰষুণত মালিগাঁৱত পানী হোৱা নাই । গতিকে কিছুমান স্থানীয় সমাধান আছে । সকলোতে মেঘালয়ক দোষ দিলে নহ'ব । গুৱাহাটীৰ বানৰ সৈতে আমি যুঁজিয়ে আছোঁ আৰু যুঁজি থাকিম ।"
তেওঁ কয়, "ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে অলপ পুঁজি অনুমোদন কৰিছে । ৰিং ৰোডৰ আঁচনি হিচাপে ড্ৰেইনেজৰ বাবে । এতিয়ালৈকে ডেৰশ কোটি কৰিছে যদিও আমি বেছি পুঁজি বিচাৰিছোঁ । অহা বছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ লখৰা দিশটো কিছু ভাল হ'ব ।"
মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়,"সকলো ক্ষেত্রত মেঘালয়ক দোষ দিলে নহ'ব । আমাৰ নিজৰো কৰণীয় আছে । আমি বনোৱা ড্ৰেইনত কেতিয়াবা পানী যোৱাৰ পৰিৱৰ্তে পানী উভতি আহে । চৰকাৰৰ ভুল বহুত ঠাইত আছে । ঠিকাদাৰসকলে ড্ৰেইন বনাই আৰু অভিযন্তাসকলে নাচাই বাবে সেইধৰণে ইফেক্টিভ নহয় ।"
তেওঁ ৰাইজক উদ্দেশ্যি কয়, "আমি এইটোও চাব লাগিব যে নলাৰ পৰা উদ্ধাৰ হোৱা সামগ্ৰীবোৰ কাৰ ? সেইবোৰ চৰকাৰে জমা নকৰে । গতিকে গুৱাহাটীৰ কৃত্রিম বান নোহোৱা কৰিবৰ বাবে এটা চিভিক আন্দোলনৰ প্ৰয়োজন আছে । গুৱাহাটীখন পাহাৰেৰে ঘেৰি আছে । মানুহে নিজে কিছু কাম কৰিব লাগিব ।"