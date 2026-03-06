ETV Bharat / politics

পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে : চৰ্চাৰ মোখনি মাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে

পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে, গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে যোৰহাটত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব স্থানীয় প্ৰাৰ্থীয়ে । ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 6, 2026 at 3:43 PM IST

ডিব্ৰুগড়: "পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই অসমৰ বিধানসভাত অহাৰ প্ৰয়োজন নাই । তেওঁক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কেবিনেটত থকাটো বিচাৰিছোঁ ।" বৈদেশিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই যোৰহাট সমষ্টিৰ পৰা অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব বুলি ওলোৱা খবৰৰ প্ৰসংগত এইদৰে মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।

অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে প্ৰকাশ কৰা প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা অনুসৰি যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছে ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰক্ষেপ কৰিছে গৌৰৱ গগৈক ৷ ইয়াৰ পিছতে চৰ্চা চলিছিল যে বিজেপিৰ হৈ শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই । পিছে শুকুৰবাৰে ডিব্ৰুগড়ত জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰি এই চৰ্চাৰ অন্ত পেলালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।

পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে (ETV Bharat Assam)

এই প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী । অসমৰ দৰে ৰাজ্য এখনে ভাৰত চৰকাৰৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰাটো অত্যন্ত ভাগ্যৰ কথা । অসমে সেই সুযোগ নেহেৰুৱায় । সেয়ে পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা অসমৰ বিধানসভাত অহাৰ প্ৰয়োজন নাই ।"

মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়,"তেওঁক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কেবিনেটত থকাটো বিচাৰিছোঁ । ২০২৯ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰে সেইটো বিবেচনা কৰা হ'ব । পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কোনো প্ৰস্তাৱ নাই । যোৰহাটত আমাৰ বহুত কেইজন ভাল প্ৰাৰ্থী আছে । সাধাৰণ ঘৰৰ জনপ্ৰিয় স্থানীয় এজনক আমি যোৰহাটত প্ৰাৰ্থিত্ব দিম ।"

উল্লেখ্য যে শুকুৰবাৰে ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰা ।‌ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা বিজেপিৰ জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । এই যাত্ৰাৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নাহৰকটীয়া, টিংখং সমষ্টি সামৰি মৰাণ চহৰলৈ ৬০ কিলোমিটাৰ পথ অতিক্ৰম কৰি এই যাত্ৰা কৰিব । নাহৰকটীয়াত জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাৰ বাবে উপস্থিত হৈ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত চৰ্চিত হৈ থকা বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

