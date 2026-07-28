ETV Bharat / politics

দেশৰ ধনী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তালিকাত সপ্তম স্থানত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ডি কে শিৱকুমাৰ শীৰ্ষত

এছ’চিয়েচন ফৰ ডেম’ক্ৰেটিক ৰিফৰ্মছ চমুকৈ ADR-এ প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সম্পত্তিৰ তালিকা ৷ দেশৰ ভিতৰতে ধনী আৰু দুখীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী কোন জানি লওক ৷

CM PROPERTY ADR REPORT
দেশৰ ধনী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তালিকাত সপ্তম স্থানত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 28, 2026 at 3:59 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ছিমলা: দেশৰ ২৮খন ৰাজ্য আৰু তিনিখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সম্পত্তি বিশ্লেষণ কৰি এক প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিছে এছ’চিয়েচন ফৰ ডেম’ক্ৰেটিক ৰিফৰ্মছ চমুকৈ ADR-এ ৷ এই প্ৰতিবেদন অনুসৰি ভাৰতৰ ৩১ জন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুঠ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হ’ল ৩,৬৬০ কোটি টকা । ইয়াৰে চাৰিজন বিলিয়নাৰ (এশ কোটিৰো অধিক সম্পত্তিৰ গৰাকী) আৰু ২৫ জন কোটিপতি । ১ কোটিতকৈও কম ধন-সম্পত্তি থকা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সংখ্যা দুজন । এই তালিকা অনুসৰি আটাইতকৈ ধনী মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আৰু আটাইতকৈ দুখীয়া কোন ? অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তালিকাৰ কিমান নম্বৰত আছে জানো আহক ৷

দেশৰ ধনী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তালিকাৰ সপ্তম স্থানত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা

ADR এ প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ধনী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তালিকাৰ সপ্তম স্থানত আছে ৷ তেওঁৰ মুঠ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ ৩৫ কোটিৰো অধিক । ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত মনোনয়ন পত্ৰৰ সৈতে দাখিল কৰা সম্পত্তিৰ তালিকাত উল্লেখ কৰা মতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ মুঠ সম্পত্তিৰ মূল্য প্ৰায় ৩৫,১৬,০৫,৭৬৫ কোটি টকা । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নামত তথা অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মূল্য প্ৰায় ২,৩৬,৮৯,৭৮৭ টকা আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ নামত থকা অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মূল্য প্ৰায় ১৩,৫৬,৯৯,৫৬৬ টকা । অৰ্থাৎ মুঠ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মূল্য ১৫,৯৩,৮৯,৩৫৩ টকা । আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নামত নাই কোনো স্থাৱৰ সম্পত্তি । তেওঁৰ পত্নীৰ নামত থকা স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মূল্য মূল্য ১৯,২৫,০০,০০০ টকা ।

উত্তৰ-পূবৰ বিলিয়নাৰ আৰু কোটিপতি মুখ্যমন্ত্ৰী

অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপৰিও বিলিয়নাৰ আৰু কোটিপতি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত আছে উত্তৰ-পূবৰ আনকেইগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী ৷ সেই অনুসৰি কোনগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সম্পত্তিৰ মূল্য কিমান জানো আহক-

ৰাজ্যমুখ্যমন্ত্ৰীমুঠ সম্পত্তিৰ মূল্য
অৰুণাচল প্ৰদেশপেমা খাণ্ডু৩৩২ কোটি+
নাগালেণ্ডনেইফিউ ৰিঅ’৪৬ কোটি+
অসমহিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা৩৫ কোটি+
মেঘালয়কনৰাড চাংমা ১৪ কোটি+
ত্ৰিপুৰাডাঃ মাণিক সাহা১৩ কোটি+
মিজোৰামলালদুহোমা৪ কোটি+
মণিপুৰযুমনাম খেমচান্দ সিং২ কোটি+

দেখা গৈছে যে দেশৰ চাৰিগৰাকী বিলিয়নাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তালিকাত নাম আছে উত্তৰ-পূবৰ এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৷ তেওঁ হৈছে অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডু ৷ তেওঁৰ মুঠ সম্পত্তিৰ মূল্য প্ৰায় ৩৩২ কোটি ৷

দেশৰ আটাইতকৈ ধনী মুখ্যমন্ত্ৰী ডি কে শিৱকুমাৰ, দুখীয়া ওমৰ আব্দুল্লা

দেশৰ ২৮খন ৰাজ্য আৰু তিনিখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সম্পত্তিৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা তালিকা অনুসৰি আটাইতকৈ ধনী মুখ্যমন্ত্ৰী কৰ্ণাটকৰ ডি কে শিৱকুমাৰ ৷ তেওঁৰ সম্পত্তিৰ মূল্য ১৪০০ কোটিতকৈও অধিক । অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰবাবু নাইডু দ্বিতীয় স্থানত আছে, তেওঁৰ সম্পত্তিৰ মূল্য ৯৩১ কোটি । তৃতীয় স্থানত আছে তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জোচেফ বিজয়, অভিনেতাৰ পৰা নতুনকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা নেতাগৰাকীৰ সম্পত্তিৰ মূল্য ৬৪৮ কোটিতকৈও অধিক । প্ৰায় ৩৩২ কোটি মূল্যৰ সম্পত্তিৰে তালিকাৰ চতুৰ্থ স্থানত আছে পেমা খাণ্ডু ।

ADR ৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সম্পত্তিৰ মূল্য

ক্ৰমিক নংৰাজ্যমুখ্যমন্ত্ৰীমুঠ সম্পত্তি
কৰ্ণাটকডি ডে শিৱকুমাৰ১৪১৩ কোটি +
অন্ধ্ৰ প্ৰদেশএন চন্দ্ৰবাবু নাইডু৯৩১ কোটি +
তামিলনাডুচি জোচেফ বিজয়৬৪৮ কোটি +
অৰুণাচল প্ৰদেশপেমা খাণ্ডু৩৩২ কোটি +
নাগালেণ্ডনেইফিউ ৰিঅ’৪৬ কোটি +
মধ্যপ্ৰদেশমোহন যাদৱ৪২ কোটি +
অসমহিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা৩৫ কোটি +
তেলাংগানাৰেৱন্ত ৰেড্ডী৩০ কোটি +
পুডুচেৰীএন ৰাংগাস্বামী২৭ কোটি +
১০ঝাৰখণ্ডহেমন্ত ছোৰেণ২৫ কোটি +
১১মেঘালয়কনৰাড চাংমা১৪ কোটি +
১২ত্ৰিপুৰাডাঃ মাণিক সাহা১৩ কোটি +
১৩মহাৰাষ্ট্ৰদেৱেন্দ্ৰ ফাড়নাৱিছ১৩ কোটি +
১৪বিহাৰসম্ৰাট চৌধাৰী১১ কোটি +
১৫গোৱাপ্ৰমোদ সাৱন্ত৯ কোটি +
১৬গুজৰাটভূপেন্দ্ৰ পেটেল৮ কোটি +
১৭হিমাচল প্ৰদেশসুখবিন্দৰ সিং সুখু৭ কোটি +
১৮ছিক্কিমপি এছ তামাং৬ কোটি +
১৯কেৰালাবি ডি সতীশন৬ কোটি +
২০হাৰিয়ানানায়েব সিং ছোনী৫ কোটি +
২১দিল্লীৰেখা গুপ্তা৫ কোটি +
২২উত্তৰাখণ্ডপুষ্কৰ সিং ধামী৪ কোটি +
২৩মিজোৰামলালদুহোমা৪ কোটি +
২৪ছত্তীশগড়বিষ্ণুদেৱ সাই৩ কোটি +
২৫মণিপুৰযুমনাম খেমচান্দ সিং২ কোটি +
২৬ওড়িশামোহন চৰণ মাঝি১ কোটি +
২৭পঞ্জাৱভগৱন্ত মান১ কোটি +
২৮উত্তৰ প্ৰদেশযোগী আদিত্যনাথ১ কোটি +
২৯ৰাজস্থানভজনলাল শৰ্মা১ কোটি +
৩০পশ্চিম বংগসুভেন্দু অধিকাৰী৮৫ লাখ +
৩১জম্মু-কাশ্মীৰওমৰ আব্দুল্লা৫৫ লাখ +

এই তালিকা মতে দেশৰ দুজন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সম্পত্তিৰ মুঠ মূল্য় ১ কোটি টকাতকৈও কম ৷ তেওঁলোক দুজন হৈছে পশ্চিম বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সুভেন্দু অধিকাৰী (৮৫ লাখ) আৰু জম্মু-কাশ্মীৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লা (৫৫ লাখ) ।

লগতে পঢ়ক: দিল্লীত অসমৰ সাংসদৰ সৈতে বান সম্পৰ্কীয় আলোচনা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ

TAGGED:

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
ডি কে শিৱকুমাৰ
ধনী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তালিকা
HIMANTA BISWA SARMA PROPERTY
CM PROPERTY ADR REPORT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.