দেশৰ ধনী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তালিকাত সপ্তম স্থানত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ডি কে শিৱকুমাৰ শীৰ্ষত
এছ’চিয়েচন ফৰ ডেম’ক্ৰেটিক ৰিফৰ্মছ চমুকৈ ADR-এ প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সম্পত্তিৰ তালিকা ৷ দেশৰ ভিতৰতে ধনী আৰু দুখীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী কোন জানি লওক ৷
Published : July 28, 2026 at 3:59 PM IST
ছিমলা: দেশৰ ২৮খন ৰাজ্য আৰু তিনিখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সম্পত্তি বিশ্লেষণ কৰি এক প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিছে এছ’চিয়েচন ফৰ ডেম’ক্ৰেটিক ৰিফৰ্মছ চমুকৈ ADR-এ ৷ এই প্ৰতিবেদন অনুসৰি ভাৰতৰ ৩১ জন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুঠ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হ’ল ৩,৬৬০ কোটি টকা । ইয়াৰে চাৰিজন বিলিয়নাৰ (এশ কোটিৰো অধিক সম্পত্তিৰ গৰাকী) আৰু ২৫ জন কোটিপতি । ১ কোটিতকৈও কম ধন-সম্পত্তি থকা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সংখ্যা দুজন । এই তালিকা অনুসৰি আটাইতকৈ ধনী মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আৰু আটাইতকৈ দুখীয়া কোন ? অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তালিকাৰ কিমান নম্বৰত আছে জানো আহক ৷
দেশৰ ধনী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তালিকাৰ সপ্তম স্থানত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
ADR এ প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ধনী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তালিকাৰ সপ্তম স্থানত আছে ৷ তেওঁৰ মুঠ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ ৩৫ কোটিৰো অধিক । ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত মনোনয়ন পত্ৰৰ সৈতে দাখিল কৰা সম্পত্তিৰ তালিকাত উল্লেখ কৰা মতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ মুঠ সম্পত্তিৰ মূল্য প্ৰায় ৩৫,১৬,০৫,৭৬৫ কোটি টকা । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নামত তথা অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মূল্য প্ৰায় ২,৩৬,৮৯,৭৮৭ টকা আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ নামত থকা অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মূল্য প্ৰায় ১৩,৫৬,৯৯,৫৬৬ টকা । অৰ্থাৎ মুঠ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মূল্য ১৫,৯৩,৮৯,৩৫৩ টকা । আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নামত নাই কোনো স্থাৱৰ সম্পত্তি । তেওঁৰ পত্নীৰ নামত থকা স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মূল্য মূল্য ১৯,২৫,০০,০০০ টকা ।
উত্তৰ-পূবৰ বিলিয়নাৰ আৰু কোটিপতি মুখ্যমন্ত্ৰী
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপৰিও বিলিয়নাৰ আৰু কোটিপতি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত আছে উত্তৰ-পূবৰ আনকেইগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী ৷ সেই অনুসৰি কোনগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সম্পত্তিৰ মূল্য কিমান জানো আহক-
|ৰাজ্য
|মুখ্যমন্ত্ৰী
|মুঠ সম্পত্তিৰ মূল্য
|অৰুণাচল প্ৰদেশ
|পেমা খাণ্ডু
|৩৩২ কোটি+
|নাগালেণ্ড
|নেইফিউ ৰিঅ’
|৪৬ কোটি+
|অসম
|হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
|৩৫ কোটি+
|মেঘালয়
|কনৰাড চাংমা
|১৪ কোটি+
|ত্ৰিপুৰা
|ডাঃ মাণিক সাহা
|১৩ কোটি+
|মিজোৰাম
|লালদুহোমা
|৪ কোটি+
|মণিপুৰ
|যুমনাম খেমচান্দ সিং
|২ কোটি+
দেখা গৈছে যে দেশৰ চাৰিগৰাকী বিলিয়নাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তালিকাত নাম আছে উত্তৰ-পূবৰ এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৷ তেওঁ হৈছে অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডু ৷ তেওঁৰ মুঠ সম্পত্তিৰ মূল্য প্ৰায় ৩৩২ কোটি ৷
দেশৰ আটাইতকৈ ধনী মুখ্যমন্ত্ৰী ডি কে শিৱকুমাৰ, দুখীয়া ওমৰ আব্দুল্লা
দেশৰ ২৮খন ৰাজ্য আৰু তিনিখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সম্পত্তিৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা তালিকা অনুসৰি আটাইতকৈ ধনী মুখ্যমন্ত্ৰী কৰ্ণাটকৰ ডি কে শিৱকুমাৰ ৷ তেওঁৰ সম্পত্তিৰ মূল্য ১৪০০ কোটিতকৈও অধিক । অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰবাবু নাইডু দ্বিতীয় স্থানত আছে, তেওঁৰ সম্পত্তিৰ মূল্য ৯৩১ কোটি । তৃতীয় স্থানত আছে তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জোচেফ বিজয়, অভিনেতাৰ পৰা নতুনকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা নেতাগৰাকীৰ সম্পত্তিৰ মূল্য ৬৪৮ কোটিতকৈও অধিক । প্ৰায় ৩৩২ কোটি মূল্যৰ সম্পত্তিৰে তালিকাৰ চতুৰ্থ স্থানত আছে পেমা খাণ্ডু ।
ADR ৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সম্পত্তিৰ মূল্য
|ক্ৰমিক নং
|ৰাজ্য
|মুখ্যমন্ত্ৰী
|মুঠ সম্পত্তি
|১
|কৰ্ণাটক
|ডি ডে শিৱকুমাৰ
|১৪১৩ কোটি +
|২
|অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ
|এন চন্দ্ৰবাবু নাইডু
|৯৩১ কোটি +
|৩
|তামিলনাডু
|চি জোচেফ বিজয়
|৬৪৮ কোটি +
|৪
|অৰুণাচল প্ৰদেশ
|পেমা খাণ্ডু
|৩৩২ কোটি +
|৫
|নাগালেণ্ড
|নেইফিউ ৰিঅ’
|৪৬ কোটি +
|৬
|মধ্যপ্ৰদেশ
|মোহন যাদৱ
|৪২ কোটি +
|৭
|অসম
|হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
|৩৫ কোটি +
|৮
|তেলাংগানা
|ৰেৱন্ত ৰেড্ডী
|৩০ কোটি +
|৯
|পুডুচেৰী
|এন ৰাংগাস্বামী
|২৭ কোটি +
|১০
|ঝাৰখণ্ড
|হেমন্ত ছোৰেণ
|২৫ কোটি +
|১১
|মেঘালয়
|কনৰাড চাংমা
|১৪ কোটি +
|১২
|ত্ৰিপুৰা
|ডাঃ মাণিক সাহা
|১৩ কোটি +
|১৩
|মহাৰাষ্ট্ৰ
|দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নাৱিছ
|১৩ কোটি +
|১৪
|বিহাৰ
|সম্ৰাট চৌধাৰী
|১১ কোটি +
|১৫
|গোৱা
|প্ৰমোদ সাৱন্ত
|৯ কোটি +
|১৬
|গুজৰাট
|ভূপেন্দ্ৰ পেটেল
|৮ কোটি +
|১৭
|হিমাচল প্ৰদেশ
|সুখবিন্দৰ সিং সুখু
|৭ কোটি +
|১৮
|ছিক্কিম
|পি এছ তামাং
|৬ কোটি +
|১৯
|কেৰালা
|বি ডি সতীশন
|৬ কোটি +
|২০
|হাৰিয়ানা
|নায়েব সিং ছোনী
|৫ কোটি +
|২১
|দিল্লী
|ৰেখা গুপ্তা
|৫ কোটি +
|২২
|উত্তৰাখণ্ড
|পুষ্কৰ সিং ধামী
|৪ কোটি +
|২৩
|মিজোৰাম
|লালদুহোমা
|৪ কোটি +
|২৪
|ছত্তীশগড়
|বিষ্ণুদেৱ সাই
|৩ কোটি +
|২৫
|মণিপুৰ
|যুমনাম খেমচান্দ সিং
|২ কোটি +
|২৬
|ওড়িশা
|মোহন চৰণ মাঝি
|১ কোটি +
|২৭
|পঞ্জাৱ
|ভগৱন্ত মান
|১ কোটি +
|২৮
|উত্তৰ প্ৰদেশ
|যোগী আদিত্যনাথ
|১ কোটি +
|২৯
|ৰাজস্থান
|ভজনলাল শৰ্মা
|১ কোটি +
|৩০
|পশ্চিম বংগ
|সুভেন্দু অধিকাৰী
|৮৫ লাখ +
|৩১
|জম্মু-কাশ্মীৰ
|ওমৰ আব্দুল্লা
|৫৫ লাখ +
এই তালিকা মতে দেশৰ দুজন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সম্পত্তিৰ মুঠ মূল্য় ১ কোটি টকাতকৈও কম ৷ তেওঁলোক দুজন হৈছে পশ্চিম বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সুভেন্দু অধিকাৰী (৮৫ লাখ) আৰু জম্মু-কাশ্মীৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লা (৫৫ লাখ) ।
লগতে পঢ়ক: দিল্লীত অসমৰ সাংসদৰ সৈতে বান সম্পৰ্কীয় আলোচনা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ