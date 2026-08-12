ETV Bharat / politics

বানে নৰক কৰি থৈ যোৱা অঞ্চলসমূহত চৰকাৰে কৰিব 'মডেল হাউছিং'

এতিয়ালৈকে মুখ্যমন্ত্রীৰ সাহায্য পুঁজিত ১৪২ কোটি টকা জমা হৈছে । মুখ্যমন্ত্রীৰ সাহায্য পুঁজিৰ যোগেদি এই মডেল হাউছিং আঁচনি কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব ।"

Assam Flood 2026
শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিত চৰকাৰী পদক্ষেপ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ব্যাখ্যা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 12, 2026 at 3:42 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : উজনি অসমৰ চাৰিখন জিলাৰ ভয়াৱহ বান বিভীষিকাৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি আৰু চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপ সন্দৰ্ভত বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিছপুৰৰ লোক সেৱা ভৱনত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰে ।

সংবাদমেলত বানবিধ্বস্ত শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাট জিলাক লৈ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা তৎকালীন ব্যৱস্থা আৰু দীৰ্ঘম্যাদী ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীয়ে সদৰী কৰে ।

মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "বানত এই পৰ্যন্ত ১০১ লোকৰ মৃত্যু হৈছে । বৰ্তমান সময়ত ৬৩ খন গাঁও বানত প্ৰভাৱিত হৈ আছে । ১৫ টা সাহায্য শিবিৰত ৪,১৮৮ গৰাকী লোক আছে । আনহাতে, বানত প্ৰভাৱিত ৭৯৩ খন বিদ্যালয়ৰ বাবে ২ লাখকৈ ১৫.৮৪ কোটি টকা মোকলাই দিয়া হৈছে । ১৫ আগষ্টৰ পাছত বাকী থকা ক্ষতিগ্ৰস্ত বিদ্যালয়সমূহ পাঠদানৰ উপযোগী হৈ উঠিব ।"

তেওঁ লগতে কয়, "মুখ্যমন্ত্রীৰ সাহায্য পুঁজিৰ পৰা ইতিমধ্যে ক্ষতিগ্ৰস্ত শিক্ষাৰ্থীসকলক ইউনিফৰ্মৰ লগতে ১ হাজাৰ, ২ হাজাৰ আৰু ৫ হাজাৰ টকাকৈ এককালীন সাহায্য দিয়া হৈছে । সেইদৰে ক্ষতিগ্ৰস্ত ৪৯৪ খন অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ মেৰামতিৰ বাবে ২ লাখৰ পৰা ২.৫ লাখকৈ টকা দিয়া হৈছে । ভাদ মাহ আহি আছে আৰু ২০ আগষ্টৰ পূৰ্বে বানত ক্ষতি হোৱা নামঘৰসমূহৰ বাবে ডেৰ লাখ টকাকৈ দিয়া হ'ব । বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা চাৰিখন জিলাত অৰুণোদয়ৰ যোগেদি ৪ লাখ পৰিয়ালক ২৫০০ টকাকৈ দিয়া হৈছে । তাৰ পাছত ক্ষতিগ্ৰস্ত ৬৪,৮৯১ টা পৰিয়ালক ১৫ হাজাৰ টকাকৈ দিয়া হৈছে । ৩১,২১২টা পৰিয়ালক আৰু ১৫ হাজাৰ টকাকৈ দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে ।"

Assam Flood 2026
Assam Flood 2026 (ETV Bharat Assam Graphic)

বানৰ স্থায়ী ক্ষতিৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "বানত যথেষ্ট পাৰ্মানেণ্ট ডেমেজ হৈছে । ইয়াৰ বাবে ৰাজহ বিভাগে প'ৰ্টেল এটা কৰিছে আৰু ৯ আগষ্টৰ পৰা জৰীপ চলাই থকা হৈছে । এইক্ষেত্রত ৯৬০ গৰাকী শিক্ষক নিয়োজিত হৈ আছে । ইতিমধ্যে ৮,৩২৫ টা পৰিয়ালৰ ক্ষতিৰ জৰীপ কৰা হৈছে আৰু ক্ষতিপূৰণৰ পৰিমাণ প্ৰায় ১৫০ কোটি টকা হ'ব । ৩০ আগষ্টলৈ এই প্ৰক্ৰিয়া চলিব । তাৰ পিছত এখন খচৰা তালিকা প্ৰকাশ পাব । তাৰ ভিত্তিত ৰাইজে কিবা অভাৱ-অভিযোগ থাকিব জনাব পাৰিব, যাতে প্ৰকৃত ক্ষতিগ্ৰস্তই ক্ষতিপূৰণ পায় ।"

Assam Flood 2026
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তথ্য (ETV Bharat Assam Graphic)

তেওঁ লগতে কয়, "১ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ১০ ছেপ্টেম্বৰলৈ প্ৰথমখন তালিকাক লৈ আন এটা জৰীপ চলোৱা হ'ব । দুবাৰ পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত ১৫ ছেপ্টেম্বৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলে পুনৰ পৰীক্ষা কৰিব । অন্য জিলাৰ বিষয়াৰ দ্বাৰা এই পৰীক্ষা কৰোৱা হ'ব । এইদৰে ক্ষতিপূৰণৰ জৰীপ কৰোৱা হ'ব ।

Assam Flood 2026
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তথ্য (ETV Bharat Assam Graphic)

বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত ৫০-৬০ হাজাৰ পৰিয়ালৰ ক্ষতিপূৰণৰ হিচাপ ১০০০ কোটি টকাৰো অধিক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । প্ৰধানমন্ত্রীয়ে আমাক সম্পূৰ্ণৰূপে সহায় কৰাৰ আশ্বাস দিছে । কেৱল প্ৰকৃত ক্ষতিগ্ৰস্তই যাতে ক্ষতিপূৰণ লাভ কৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কথা প্ৰধানমন্ত্রীয়ে কৈছে । সেয়ে এইক্ষেত্রত ৰাইজৰ সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন আছে ।"

আনহাতে, কিছু অঞ্চলৰ ব্যাপক ক্ষতি আৰু দীৰ্ঘম্যাদী ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "নেপালীখুঁটি, কমলবস্তি, মাজগাঁও আদিকে ধৰি কিছুমান অঞ্চলত বিস্তৰ ক্ষয়-ক্ষতি হৈছে । বিশেষকৈ ঘৰসমূহ ১০০ শতাংশ নষ্ট হৈছে । এই অঞ্চলসমূহত আমি ক্ষতিগ্রস্তসকলৰ বাবে 'মডেল হাউছিং' নিৰ্মাণৰ চিন্তা-চৰ্চা কৰি আছোঁ । সেইদৰে গো-ধন নষ্ট হোৱা অঞ্চলত গো-ধন দি দুগ্ধ উৎপাদন কেন্দ্ৰ কৰাৰ চিন্তা কৰা হৈছে ।"

Assam Flood 2026
সাহায্য বিতৰণ কাৰ্যসূচী মুকলি (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "ইফালে দিখৌ নৈৰ বান প্ৰতিৰোধৰ বাবে কাম কৰি থকা হৈছে । বহু নৈ-উপনৈৰ স্বাভাৱিক গতিপথ ঘূৰাই অনাৰ বাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে । তেনে পদক্ষেপৰ বাবে জেৰেঙা পথাৰৰ পানী পূৰ্বৰ দৰে নাথাকে । বহু দীৰ্ঘম্যাদী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে । বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ পৰিয়ালক পূৰ্বতে ৪ লাখ টকা দিয়া হৈছিল, এতিয়া ৯ লাখ টকাকৈ দিয়া হৈছে ।"

মুখ্যমন্ত্রীৰ সাহায্য পুঁজিৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "মুখ্যমন্ত্রীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ ৰাইজ, বিভিন্ন সংগঠন, অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠান আৰু ব্যক্তিবিশেষে অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি আগবঢ়াইছে । ১০-২০ টকাৰ পৰা মাইক্ৰ' সাহায্য আগবঢ়াইছে ২৬,২৬৭ গৰাকী লোকে । এতিয়ালৈকে মুখ্যমন্ত্রীৰ সাহায্য পুঁজিত ১৪২ কোটি টকা জমা হৈছে । প্ৰায় ৯০০ ব্যক্তিয়ে সাহায্য দিয়াৰ বাবে মোৰ পৰা সময় বিচাৰিছে । মুখ্যমন্ত্রীৰ সাহায্য পুঁজিৰ যোগেদি আমি মডেল হাউছিং আঁচনি কাৰ্যকৰী কৰিম ।"

Assam Flood 2026
শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিত চৰকাৰী পদক্ষেপ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ব্যাখ্যা (ETV Bharat Assam)

মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "অসমৰ বান বিভীষিকাক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত দেখুৱাবৰ বাবে আমি ফটো-ভিডিঅ' আদি সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিছোঁ । সকলো তথ্য যুগুত কৰিছোঁ । অসমৰ বান সমস্যাৰ আমি ৰাষ্ট্ৰীয় সমাধান বিচাৰিম । ১৫ ছেপ্টেম্বৰৰ পাছত এই বিষয়ে সবিশেষ অৱগত কৰিম ।"

বিভিন্ন ইউটিউবাৰে বান সাহায্য সংগ্ৰহৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "উজনিৰ ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিক লৈ দেশৰ ৭২ গৰাকী ইউটিউবাৰে বান সাহায্য সংগ্ৰহ কৰি থকাৰ তথ্য আমি লাভ কৰিছোঁ । বান সাহায্যৰ বাবে সংগ্ৰহ কৰা এই পুঁজিৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্রত আমাৰ নজৰ থাকিব । বান সাহায্যৰ বাবে সংগ্ৰহ কৰা পুঁজি ব্যৱহাৰ কৰাৰ দিশটো আমি নজৰত ৰাখিছোঁ । ক'ত কিদৰে ব্যয় কৰিছে সেই কথা আমি সুধিম । বান সাহায্য দি তথা ভাল কাম কৰাসকলক আমি চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা গামোচা এখন পিন্ধাই সন্মান জনাম ।"

বীমা আৰু ঋণৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাটত ২০টা বীমা কোম্পানীয়ে কাম কৰে । বানবিধ্বস্ত জিলাকেইখনৰ ১,৭০৩ জন ব্যক্তিয়ে এতিয়ালৈকে বীমা দাবী কৰি আবেদন কৰিছে । দাবী কৰা বীমাৰ পৰিমাণ হৈছে ৯৯ কোটি টকা । বীমা কোম্পানীসমূহে এইসমূহ নিষ্পত্তি কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈছে । যিসকলে এতিয়াও কৰা নাই তেওঁলোকে সোনকালে বীমাৰ দাবী কৰক, যাতে সোনকালে বীমাৰ পৰিমাণ লাভ কৰিব পাৰে ।"

Assam Flood 2026
শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিত চৰকাৰী পদক্ষেপ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ব্যাখ্যা (ETV Bharat Assam)

আনাহতে ঋণৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "জিলাকেইখনত বেংকৰ ঋণ থকা লোক আছে ২,২৭,৯৯৩ গৰাকী । অৰ্থাৎ বেংকত ঋণ থকা ২,২৭,৯৯৩ খন একাউণ্টৰ বিপৰীতে এতিয়ালৈকে ঋণ মনেটৰিয়ামৰ বাবে আবেদন পৰিছে মাত্র ৩১৯ খন । ৩০ আগষ্টলৈ আছে ঋণ মনেটৰিয়ামৰ বাবে আবেদন কৰাৰ সময়সীমা ।"

উল্লেখ্য যে সংবাদমেলৰ যোগেদি মুখ্যমন্ত্রীয়ে চাৰিখন জিলাৰ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত ৪৯৪টা অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰলৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়ায় ।

লগতে পঢ়ক :৭ খন জিলাত ১.১২ লাখ লোক আক্ৰান্ত বানত; বানাক্ৰান্ত জিলাত স্বাস্থ্য শিবিৰৰ আয়োজন
লগতে পঢ়ক :কয়লা খনন নে ধাৰাসাৰ বৰষুণ ? উজনিৰ বান বিভীষিকাৰ আঁৰৰ মূল কাৰণ কি ?

TAGGED:

CM RELIEF FUND
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
উজনি অসমৰ বান সমস্যা
মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য পুঁজি
ASSAM FLOOD 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.