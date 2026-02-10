ETV Bharat / politics

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ স্থিতি সলনি কৰি আছে : পাকিস্তান ভ্ৰমণ বিতৰ্ক আৰু দুৰ্নীতি সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ

ছমাহ পূর্বে মুখ্যমন্ত্রীয়ে এছ আই টিৰ প্রতিবেদন লাভ কৰাৰ পাছতো কিয় সেই সময়ত সম্পূর্ণ মৌন হৈ আছিল ? প্ৰশ্ন কংগ্ৰেছৰ ৷

Congress protest in Guwahati
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সম্পত্তিৰ হিচাপ বিচাৰি কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 10, 2026 at 4:15 PM IST

গুৱাহাটী : অসম প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয় যে গৌৰৱ গগৈয়ে পাকিস্তান ভ্ৰমণৰ সময়ত ভাৰত চৰকাৰৰ সকলো নীতি-নিয়ম আৰু প্ৰট’কল মানি চলিছিল ।

তেওঁ লগতে ছমাহ পূর্বে মুখ্যমন্ত্রীয়ে এছ আই টিৰ প্রতিবেদন লাভ কৰাৰ পাছতো কিয় সেই সময়ত সম্পূর্ণ মৌন হৈ আছিল সেই বিষয়তো প্রশ্ন উত্থাপন কৰে ৷ তেওঁ লগতে পাকিস্তানৰ সৈতে গৌৰৱ গগৈৰ কোনো সম্পর্ক নাই বুলি উল্লেখ কৰি কয় যে নির্ধাৰিত প্রট’কল মানি যিকোনো ব্যক্তিয়ে যিকোনো দেশলৈ যাব পাৰে ৷

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সম্পত্তিৰ হিচাপ বিচাৰি কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাৰে বাৰে নিজৰ বক্তব্য সলনি কৰি থকা বুলি উল্লেখ কৰি মীৰা বৰঠাকুৰে অভিযোগ কৰে যে তেওঁৰ এক স্পষ্ট স্থিতিৰ অভাৱ ।

উল্লেখ্য যে মঙলবাৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলা সদৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দুৰ্নীতি আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ অগণিত সম্পত্তিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হয় । গুৱাহাটীত এই প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰে । প্ৰতিবাদত 'দেশতকৈ মামী ডাঙৰ নহয়', 'মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সম্পত্তিৰ হিচাপ লাগে' আদি বিভিন্ন শ্লোগানেৰে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে প্ৰতিবাদস্থলী মুখৰ কৰি তোলে ।

আনহাতে, প্ৰতিবাদস্থলীত এই প্ৰতিবাদ সন্দৰ্ভত মীৰা বৰঠাকুৰে সাংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "দুৰ্নীতিৰ অভিযোগক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে এই প্ৰতিবাদ । প্ৰথম অৱস্থাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দাবী কৰিছিল যে তেওঁ কেৱল দৰমহা উলিয়াই আৰু কোনো সম্পত্তিৰ মালিক নহয় । কিন্তু আমি সুধিব বিচাৰোঁ যে তেওঁৰ পত্নীৰ ১২ হাজাৰ বিঘা মাটি কেনেকৈ আছে । আন এক সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজেই কৈছিল যে তেওঁৰ পত্নী হয়তো ২৪,০০০ বিঘা মাটিৰ মালিক হ’ব পাৰে । আয়কৰ বিভাগ আৰু ই ডিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ সম্পত্তিৰ তদন্ত কৰিবনে ?"

উল্লেখ্য যে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে মঙলবাৰে গুৱাহাটীৰ মানবেন্দ্ৰ শৰ্মা কমপ্লেক্সত এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । প্ৰতিবাদত কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী দেশতকৈ ডাঙৰ নহয় বুলি শ্লোগান দিয়ে । প্ৰতিবাদৰ সময়ত আইন-শৃংখলা পৰিস্থিতি বজাই ৰাখিবলৈ প্ৰতিবাদস্থলীত আৰক্ষী বাহিনী মোতায়েন কৰা হয় ।

