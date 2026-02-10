মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ স্থিতি সলনি কৰি আছে : পাকিস্তান ভ্ৰমণ বিতৰ্ক আৰু দুৰ্নীতি সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ
ছমাহ পূর্বে মুখ্যমন্ত্রীয়ে এছ আই টিৰ প্রতিবেদন লাভ কৰাৰ পাছতো কিয় সেই সময়ত সম্পূর্ণ মৌন হৈ আছিল ? প্ৰশ্ন কংগ্ৰেছৰ ৷
গুৱাহাটী : অসম প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয় যে গৌৰৱ গগৈয়ে পাকিস্তান ভ্ৰমণৰ সময়ত ভাৰত চৰকাৰৰ সকলো নীতি-নিয়ম আৰু প্ৰট’কল মানি চলিছিল ।
তেওঁ লগতে ছমাহ পূর্বে মুখ্যমন্ত্রীয়ে এছ আই টিৰ প্রতিবেদন লাভ কৰাৰ পাছতো কিয় সেই সময়ত সম্পূর্ণ মৌন হৈ আছিল সেই বিষয়তো প্রশ্ন উত্থাপন কৰে ৷ তেওঁ লগতে পাকিস্তানৰ সৈতে গৌৰৱ গগৈৰ কোনো সম্পর্ক নাই বুলি উল্লেখ কৰি কয় যে নির্ধাৰিত প্রট’কল মানি যিকোনো ব্যক্তিয়ে যিকোনো দেশলৈ যাব পাৰে ৷
আনহাতে, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাৰে বাৰে নিজৰ বক্তব্য সলনি কৰি থকা বুলি উল্লেখ কৰি মীৰা বৰঠাকুৰে অভিযোগ কৰে যে তেওঁৰ এক স্পষ্ট স্থিতিৰ অভাৱ ।
উল্লেখ্য যে মঙলবাৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলা সদৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দুৰ্নীতি আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ অগণিত সম্পত্তিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হয় । গুৱাহাটীত এই প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰে । প্ৰতিবাদত 'দেশতকৈ মামী ডাঙৰ নহয়', 'মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সম্পত্তিৰ হিচাপ লাগে' আদি বিভিন্ন শ্লোগানেৰে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে প্ৰতিবাদস্থলী মুখৰ কৰি তোলে ।
আনহাতে, প্ৰতিবাদস্থলীত এই প্ৰতিবাদ সন্দৰ্ভত মীৰা বৰঠাকুৰে সাংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "দুৰ্নীতিৰ অভিযোগক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে এই প্ৰতিবাদ । প্ৰথম অৱস্থাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দাবী কৰিছিল যে তেওঁ কেৱল দৰমহা উলিয়াই আৰু কোনো সম্পত্তিৰ মালিক নহয় । কিন্তু আমি সুধিব বিচাৰোঁ যে তেওঁৰ পত্নীৰ ১২ হাজাৰ বিঘা মাটি কেনেকৈ আছে । আন এক সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজেই কৈছিল যে তেওঁৰ পত্নী হয়তো ২৪,০০০ বিঘা মাটিৰ মালিক হ’ব পাৰে । আয়কৰ বিভাগ আৰু ই ডিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ সম্পত্তিৰ তদন্ত কৰিবনে ?"
উল্লেখ্য যে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে মঙলবাৰে গুৱাহাটীৰ মানবেন্দ্ৰ শৰ্মা কমপ্লেক্সত এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । প্ৰতিবাদত কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী দেশতকৈ ডাঙৰ নহয় বুলি শ্লোগান দিয়ে । প্ৰতিবাদৰ সময়ত আইন-শৃংখলা পৰিস্থিতি বজাই ৰাখিবলৈ প্ৰতিবাদস্থলীত আৰক্ষী বাহিনী মোতায়েন কৰা হয় ।