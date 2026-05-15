চৰকাৰ গঠন কৰিয়েই ধৰ্মীয় স্থান দৰ্শন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ, বৃহস্পতিবাৰে কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন, শুকুৰবাৰে যাত্ৰা বটদ্ৰৱালৈ

চৰকাৰ গঠন কৰিয়েই ধৰ্মীয় স্থান দৰ্শন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ, বৃহস্পতিবাৰে কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন, শুকুৰবাৰে যাত্ৰা বটদ্ৰৱালৈ
বৃহস্পতিবাৰে কামাখ্যা দেৱীৰ আশিস বিচাৰি পূজা-অৰ্চনা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷ ইফালে শুকুৰবাৰে গুৰুজনাৰ আশিস লোৱাৰ উদ্দেশ্যে নগাঁৱৰ বটদ্ৰৱা থানলৈ ৰাওনা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ৷
Published : May 15, 2026 at 9:25 AM IST
নিউজ ডেস্ক: মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দ্বিতীয়বাৰলৈ শপত লোৱাৰ পাছতেই ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কেইদিনত ৰাজ্যৰ কেতবোৰ ধৰ্মীয় স্থানত আশিস গ্ৰহণ কৰা দেখা গৈছে ৷ বৃহস্পতিবাৰে তেওঁ উপস্থিত হয় নীলাচল পাহাৰত অৱস্থিত মা কামাখ্যা দেৱালয়ত ৷ কামাখ্যা দেৱীৰ আশিস বিচাৰি পূজা অৰ্চনা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷ ইফালে শুকুৰবাৰে গুৰুজনাৰ আশিস লোৱাৰ উদ্দেশ্যে নগাঁৱৰ বটদ্ৰৱা থানলৈ ৰাওনা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ৷
উল্লেখ্য যে যোৱা ১২ মে’ত শপতগ্ৰহণৰ দিনা পুৱাই তেওঁ সামাজিক মাধ্যমত এক পোষ্টযোগে মা কামাখ্যা আৰু গুৰুজনাৰ আশিস লাভৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল ৷ পোষ্টটোত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিখিছিল এইদৰে- ‘‘পৰম আৰাধ্যা মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদ আৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ মহান আদৰ্শই যুগে যুগে অসম ভূমিক দিকদৰ্শন কৰি আহিছে । এই পৱিত্ৰ শক্তি আৰু আধ্যাত্মিক চেতনাক হৃদয়ত ধাৰণ কৰি ৰাইজৰ বিশ্বাস শিৰোধাৰ্য কৰি আজি পুনৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ ৷ এয়া মোৰ বাবে এক গভীৰভাৱে আৱেগিক আৰু গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত । এই দায়িত্ব হৈছে অসমবাসীৰ আশা, বিশ্বাস আৰু সপোনক আগুৱাই নিয়াৰ এক পৱিত্ৰ সংকল্প । মা কামাখ্যাৰ কৃপা আৰু মহাপুৰুষজনাৰ একতা, ভক্তি আৰু মানৱতাৰ বাণীক হৃদয়ত লৈ আমি একেলগে গঢ়িম এখন শক্তিশালী, আত্মনিৰ্ভৰ আৰু গৌৰৱপূৰ্ণ বিকশিত অসম । মোৰ একান্ত কামনা-- আপোনালোক কাষতে থাকিব সদায় ৷ আপোনালোকৰ সীমাহীন মৰম আৰু আশীৰ্বাদেই মোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শক্তি আৰু সাহস । নতশিৰে আপোনাসৱৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিলোঁ ৷ জয় আই অসম ।’’
আন এটা পোষ্টত তেওঁ লিখে- ‘‘প্ৰিয় অসমবাসী, আপোনাসৱৰ মৰম, আশিস আৰু বিশ্বাসক সাৰথি কৰি মা কামাখ্যা আৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ শ্ৰীচৰণত প্ৰণিপাত জনাই আজি দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গুৰুভাৰ লৈ আই অসমীক সেৱা আগবঢ়াবলৈ ওলাইছোঁ ৷ বিগত সময়ত আপোনালোকে যিধৰণে অকুণ্ঠ চেনেহ আৰু সহযোগিতাৰে আমাৰ ওপৰত ন্যস্ত দায়িত্বক সুচাৰুৰূপত পালন কৰাত সহায়কৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল, ভৱিষ্যতৰ সময়তো একে ধৰণে আপোনালোকৰ স্নেহাশিস পাম বুলি গভীৰ তথা বিনম্ৰতাৰে আশা ৰাখিলোঁ ৷ মোৰ বাবে আই অসমীৰ সেৱা কৰিবলৈ পোৱাতো চিৰধন্য সময়ৰ বাৰ্তাবাহী ৷ ঈশ্বৰক সাক্ষী কৰি যোৱাটো কাৰ্যকালত যিখিনি নতুন কাম হাতত লৈ নতুন আৰু বিকশিত অসম গঢ়িবলৈ পণ লৈছিলোঁ, এইবেলি সেই কামসমূহ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লগতে নতুন অভিলাষী পদক্ষেপ গ্ৰহণেৰে আমাৰ ৰাজ্যক দেশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৫ ৰাজ্যৰ অন্যতম কৰাৰ বাটত আমি একেলগে আগুৱাই যাম ৷ ৰাজ্যৰ মুখ্য সেৱকৰ ৰূপত শপতগ্ৰহণ কৰাৰ এই স্মৰণীয় মুহূৰ্তত পুনৰ বাৰ নিৰ্বাচনৰ মাধ্যমেৰে ঐতিহাসিক জনাদেশ দিয়া শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজক কৃতজ্ঞতা জনোৱাৰ উপৰি অপৰিসীম কষ্ট-ত্যাগ স্বীকাৰ কৰা এন ডি এৰ প্ৰতিগৰাকী কাৰ্যকৰ্তালৈও জ্ঞাপন কৰিছোঁ অন্তৰৰ গভীৰতম কৃতজ্ঞতা ৷’’
ইফালে বৃহস্পতিবাৰে কামাখ্য মন্দিৰ দৰ্শনৰ এটি ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সামাজিক মাধ্যমত লিখিছে- ‘‘জয় মা কামাখ্যা ৷ জগতজননী সকলো শক্তিৰ আধাৰ । দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মুখ্যসেৱক হিচাপে ৰাজ্যবাসীৰ সেৱা আগবঢ়াবলৈ মা কামাখ্যাই মোক যি অপাৰ আশিস প্ৰদান কৰিলে, তাত মই ধন্য হৈছোঁ ৷ আজি মাৰ শ্ৰীচৰণত মোৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে আশীৰ্বাদ বিচাৰি তথা অসমবাসীৰ কুশল-মংগল কামনা কৰি নতশিৰে সেৱা জনাওঁ ৷ সকলোকে কুশলে ৰাখিবা মা !’’
কামাখ্যা মন্দিৰত উপস্থিত হোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীক শক্তিপীঠৰ দলৈ আৰু বৰদেউৰী সমাজে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ৷ শুভেচ্ছা গ্ৰহণ কৰি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷
উল্লেখ্য যে বিগত কাৰ্যকালতো অসমৰ সত্ৰৰ ভূমি বেদখল মুক্ত কৰাৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে ৷ বটদ্ৰৱাকে ধৰি বিভিন্ন সত্ৰৰ সমীপত অবৈধভাৱে বসতি স্থাপন কৰা বহু লোকক উচ্ছেদ কৰি সেই ভূমি বেদখল মুক্ত কৰা হয় ৷ অসম চৰকাৰে বটদ্ৰৱা থানখনৰ সৌষ্ঠৱ বৃদ্ধিৰ উদ্দেশ্যে এক বৃহৎ প্ৰকল্প গ্ৰহণ কৰি থানখনৰ চৌহদত সংগ্ৰহালয়, প্ৰেক্ষাগৃহ আদি নিৰ্মাণ কৰে ৷ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মুকলি কৰিছিল এই প্ৰকল্প ৷ দ্বিতীয়বাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছত শুকুৰবাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে বটদ্ৰৱা থান ভ্ৰমণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই ৷
লগতে পঢ়ক: ২১ মে'ৰ পৰা বিধানসভাৰ চাৰিদিনীয়া অধিৱেশন: চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীক প্ৰ'টেম অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব