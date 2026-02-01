ETV Bharat / politics

গৌৰৱ গগৈ আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ লোকসকলে মিঞাৰ ভোটৰ বাবে পাগল হৈ আছে: মুখ্যমন্ত্ৰী

দেৰগাঁও সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব দিবনে বিজেপিয়ে ? মৃণাল শইকীয়ালৈ সেউজ সংকেত, গৌৰৱ গগৈক সমালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।

CM Himanta Biswa Sharma react over Miya and Gaurav Gogoi in Dergaon
মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ (ETV Bharat Assam)
গোলাঘাট: "গৌৰৱ গগৈ মিঞাৰ বাবে পাগল, অসমীয়া পাহৰি গৈছে । তেওঁলোক অসমীয়াৰ পৰা 'অস' বাদ দি সকলোতে 'মিঞা'ময় কৰিব বিচাৰে । মিঞাৰ বিৰুদ্ধে কোনোবাই কিবা ক'লে সৰৱ হৈ পৰে, কিন্তু অসমীয়াৰ বিৰুদ্ধে কোনোবাই কিবা ক'লে তেতিয়া কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ নকৰে । মিঞা মানে বাংলাদেশৰ পৰা অহা অনুপ্ৰৱেশকাৰী আৰু এই অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকলক মই যিমান পাৰোঁ খেদি পঠিয়াবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু কৰি থাকিম ।"- শনিবাৰে খুমটাই সমষ্টিত উপস্থিত হৈ গৌৰৱ গগৈক তীব্ৰ সমালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।

মিঞা আৰু গৌৰৱ গগৈ তথা বিৰোধীক কঠোৰ সমালোচনা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"গৌৰৱ গগৈ আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ লোকসকলে মিঞাৰ ভোটৰ বাবে পাগল হৈ আছে । তেওঁলোকে নতুন এটা শ্ল'গান দিছে 'নতুন বৰ অসম' । 'নতুন বৰ অসম' মানে কি ? নতুনকৈ অসমত মিঞা আহিছে । বৰ অসম বুলি ক'লে চাওলুং চুকাফাই বনাই থৈ যোৱা বৰ অসম । কিন্তু তেওঁলোকে কৈছে যে নতুন বৰ অসম । নতুন বৰ অসম বুলি ক'লে নতুনকৈ অহা মিঞাসকলক লৈ অসমীয়া সমাজৰ ভিতৰত সোমাই দিব খোজা হৈছে । অসমত বিজেপি দলৰ চৰকাৰ নাথাকিলে তেওঁলোকে মিঞাক গোটেই অসম বিক্ৰী কৰি দিব । প্ৰতিদিনে দহ, বাৰ জনকৈ বিদেশী খেদি আছোঁ আৰু বৰ্তমান জিলা আয়ুক্তসকলকো বিদেশী খেদিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অনুমতি দিছে ।"

গৌৰৱ গগৈক সমালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (ETV Bharat Assam)

ইফালে কংগ্ৰেছ দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা হৰ্ষ মন্দৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা সম্পৰ্কে তেওঁ কয়,"হৰ্ষ মন্দৰে কোন হয় । যিজনে অসমত আহি এন আৰ চি উন্নীতকৰণ শেষ কৰিছিল । সেই সময়ত মই থাকিলে তেওঁক দেখুৱাই দিলোঁ হয় । তেওঁ মোৰ ওপৰত গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰু আপোনালোকে চাই থাকক তেখেতৰ ওপৰত এশৰো অধিক গোচৰ ৰুজু হ'ব । তাৰ বাবে মোৰ ওচৰত তথ্য আছে ।"

ৰাইজক অভিবাদন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে দেৰগাঁও সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ তেওঁ কয়, "দেৰগাঁও সমষ্টিত এইবাৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী থাকিব । কাৰণ বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত মই অগপ দলক টিকট দিয়াৰ সময়ত বিজেপি দলৰ কৰ্মীসকলক কথা দিছিলোঁ । গতিকে দেৰগাঁও সমষ্টিত এইবাৰ এশ শতাংশ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী থাকিব কিন্তু অগপই যদি বন্ধুত্বমূলকভাৱে খেলিব বিচাৰিছে আমাৰ কোনো আপত্তি নাই ।"

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰা একাংশ মহিলা (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে উন্নয়ন আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ বাৰ্তা শনিবাৰে খুমটাই সমষ্টিত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে খুমটাই সমষ্টিৰ নৰাগাঁৱত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা ছুইমিং পুল আৰু ইনড'ৰ ষ্টেডিয়াম উদ্বোধন কৰি খেলুৱৈসকলৰ সৈতে বেডমিণ্টন, টেবুল টেনিছ খেলাত ব্যস্ত হৈ পৰে । মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰসংগত বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খেলিলে টেবুল টেনিছ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ ভাষণত কয়,"মৃণাল শইকীয়াই পৰিৱেশ, কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পঢ়া-শুনা খেল আৰু বানপানীৰ সময়ত আপোনালোকৰ লগত জড়িত হৈ পৰে আৰু বহু উন্নয়নমূলক কাম কাজ হৈছে যি পূৰ্বতে হোৱা নাছিল । যাৰ বাবে মাৰ্চ বা এপ্ৰিল মাহত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব তেতিয়া বিজেপি দলক আকৌ চৰকাৰ বনাবলৈ সুবিধা দিব লাগিব আৰু খুমটাই সমষ্টিৰ পৰা মৃণাল শইকীয়া আকৌ এবাৰ নিৰ্বাচিত কৰিব লাগিব ।"

সম্পাদকৰ পচন্দ

