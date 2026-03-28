ভাগিনে চেনেহেৰে দলিয়াই দিয়া আপেল খালে, ডিঙিৰ গামোচা ৰাইজক দিলে... জনসমুদ্ৰত অব্যাহত হিমন্তযাত্ৰা

ভাগিনে চেনেহেৰে দলিয়াই দিয়া আপেল খালে, ডিঙিৰ গামোচা ৰাইজক দিলে... জনসমুদ্ৰত অব্যাহত হিমন্তযাত্ৰা
লখিমপুৰত সন্ধ্যা জনসংকল্প যাত্রা ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ । লোকাৰণ্য পৰিৱেশ লখিমপুৰ নগৰত ।
Published : March 28, 2026 at 9:11 AM IST
লখিমপুৰ: শুকুৰবাৰৰ দিনটোত লখিমপুৰত বিৰামহীনভাৱে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । পুৱাৰ ভাগত বিশেষ বিমানযোগে লখিমপুৰৰ লীলাবাৰী বিমান বন্দৰত উপস্থিত হৈ হেলিকপ্টাৰ যোগে তেওঁ বিহপুৰীয়া, ৰঙানদী, নাওবৈচা, ঢকুৱাখনা আদি সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্রহণ কৰি এন ডি এ প্ৰাৰ্থীৰ সমৰ্থনত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় । দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰ অন্তত সন্ধিয়া তেওঁ লখিমপুৰ নগৰত জনসংকল্প যাত্রাত অংশগ্ৰহণ কৰে ।
যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হেজাৰ হেজাৰ লোকেৰে ভৰি পৰে নগৰৰ সকলো পথ । সৃষ্টি হয় লোকাৰণ্য পৰিৱেশৰ । এনে পৰিৱেশত নগৰৰ মাজেৰে জনসংকল্প যাত্রা কৰে ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । ডঃ শৰ্মাক এবাৰ ওচৰৰ পৰা চোৱাৰ হেঁপাহত হেজাৰ হেজাৰ লোকৰ সমাবেশ হয় নগৰখনত । যাৰ বাবে কেনিও ক'তো বিৰ দি বাট নোপোৱা অৱস্থা সৃষ্টি হয় । তৰণি হেৰায় আৰক্ষীৰ । যান-বাহনৰ বিকল্প পথৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ বাধ্য হয় ।
নগৰৰ মূল পথত কেৱল লোকাৰণ্য পৰিৱেশ । স্তব্ধ হৈ পৰে যান বাহনৰ চলাচল । এনে জনসমুদ্রৰ মাজেৰে নগৰৰ হাতীলুং এলেকাৰ পৰা ত্যাগক্ষেত্রৰ সমীপলৈ প্ৰায় পাঁচ কিলোমিটাৰজোৰা পথত সংকল্প যাত্রা কৰে ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । উল্লেখ্য ডঃ শৰ্মাৰ জনসংকল্প যাত্রাৰ বহু আগৰে পৰাই নৃত্য-গীতেৰে সমগ্র নগৰখনক প্ৰাণোচ্চল কৰি ৰাখে হেজাৰ হেজাৰ লোকে ।
অৱশেষত ডঃ শৰ্মাৰ জনসংকল্প যাত্রাই সমগ্র নগৰখনক পৰিভ্ৰমণ কৰি ত্যাগক্ষেত্রৰ ওচৰত সামৰণি মাৰে । এই যাত্রাৰ সময়ত পথৰ দুয়োকাষে ৰৈ ডঃ শৰ্মাৰ ওপৰত পুষ্পবৃষ্টি কৰে হেজাৰ হেজাৰ লোকে । বাহনৰ ওপৰত উঠি পথৰ দুয়োকাষে ৰৈ থকা হেজাৰ হেজাৰ লোকক হাত জোকাৰি সঁহাৰি জনায় ডঃ শৰ্মাই । বহুলোকে পুষ্পবৃষ্টিৰ সমানে মৰমৰ মামালৈ চেলেং, গামোচা আদিও দলিয়াই চেনেহ যাঁচে ।
ৰাইজে দিয়া এনে মৰমৰ উপহাৰসমূহ পুনৰ ৰাইজলৈ দলিয়াই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । মামাই দলিয়াই দিয়া গামোচা এখন ল'বলৈ হেতা-ওপৰা লাগে ভাগিনসকলৰ । যাত্রাৰ মাজতে কোনোবা ভাগিনে দিয়া আপেলো খায় ডঃ শৰ্মাই । এনেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জনসংকল্প যাত্রাই লখিমপুৰত অভূতপূর্ব সঁহাৰি লাভ কৰে ।
নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত ডঃ শৰ্মাৰ এই যাত্রাই বিশেষকৈ লখিমপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত গভীৰ প্ৰভাৱ পেলাব । দিনটোৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানে সমাগত নিৰ্বাচনত কেনে ফলাফল দিবলৈ সক্ষম হয় সেয়া নিৰ্বাচনৰ ফলাফলতহে স্পষ্ট হ'ব ।