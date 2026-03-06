ETV Bharat / politics

আশীৰ্বাদ যাত্ৰাত মানুহ দেখি অভিভূত মুখ্যমন্ত্ৰী : ডিব্ৰুগড়ত বিজেপিৰ মাণ্ডলিক কাৰ্যালয় উদ্বোধন

৬ মহলীয়া মাণ্ডলিক কাৰ্যালয়ৰ পৰাই চলিব উজনি অসমৰ আঠখনকৈ জিলাৰ সাংগঠনিক কাম-কাজ ।

CM Himanta Biswa Sharma inaugurated the Mandalik office in Dibrugarh
বিজেপিৰ মাণ্ডলিক কাৰ্যালয় শুভ উদ্বোধন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 6, 2026 at 1:25 PM IST

ডিব্ৰুগড়: "আশীৰ্বাদ যাত্ৰাত আমি কল্পনা কৰাতকৈ অধিক মানুহ সমবেত হৈছে ।" এই মন্তব্য উৎসাহী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৷ শুকুৰবাৰে যোৰহাটত এইদৰে কয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷ বিধানসভা নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰাৰ লক্ষ্যৰে ৰাজ্যজুৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত বিজেপিয়ে জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে । জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাৰ মাজতে ৰাজ্যৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী হিচাপে পৰিচিত হোৱা ডিব্ৰুগড়ত শুকুৰবাৰে মুকলি কৰা হয় বিজেপিৰ অত্যাধুনিক মাণ্ডলিক কাৰ্যালয় ।

ডিব্ৰুগড়ৰ জীৱন ফুকন নগৰত আটকধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মাণ্ডলিক কাৰ্যালয়ৰ শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে ভাৰত চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, বিজেপি ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়া, মন্ত্ৰী প্ৰশান্ত ফুকন, বিধায়ক ক্ৰমে - বিনোদ হাজৰিকা, চক্ৰধৰ গগৈৰ লগতে দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকল ।

বিজেপিৰ মাণ্ডলিক কাৰ্যালয় শুভ উদ্বোধন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে (ETV Bharat Assam)

অসম চৰকাৰে ডিব্ৰুগড়ক দ্বিতীয় ৰাজধানী হিচাপে গঢ়িবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী সচিবালয়, অসম বিধানসভা ভৱন আদি নিৰ্মাণ কৰিছে । তেনে সময়ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে গুৱাহাটীৰ বাজপেয়ী ভৱনৰ পাছতেই দ্বিতীয় ৰাজধানী ডিব্ৰুগড়ত বিজেপিৰ দ্বিতীয়টো বৃহৎ কাৰ্যালয়ৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰিলে ।

উজনি অসমৰ আঠখনকৈ জিলা সামৰি নিৰ্মাণ কৰা এই ৬ মহলীয়া ভৱনটো আজি মুখ‍্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰা পাছতেই আজিৰ পৰা দলটোৰ উজনি অসমৰ সাংগঠনিক কাম-কাজ ইয়াৰ পৰাই পৰিচালিত হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে ।‌

কি কি সুবিধা থাকিব এই মাণ্ডলিক কাৰ্যালয়ত:

অসমত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ডিব্ৰুগড়ত নিৰ্মাণ কৰা ছয়মহলীয়া উজনি অসমৰ মাণ্ডলিক কাৰ্যালয়টো অত্যাধুনিক ৰূপত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । এই ভৱনটোত থাকিব কনফাৰেন্স হল, সভাপতি কক্ষ, মুখ্যমন্ত্ৰী, জিলা সমিতিৰ কক্ষ, সংবাদদাতা সকলৰ বাবেও আছে এটা কক্ষ । এই কাৰ্যালয়ৰ পৰাই পৰিচালনা হ'ব উজনিৰ সকলো ধৰণৰ কাৰ্যসূচী ।

কিয় ডিব্ৰুগড়ত নিৰ্মাণ কৰা হ'ল মাণ্ডলিক কাৰ্যালয়:

ডিব্ৰুগড়ত উজনি অসমৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মাণ্ডলিক কাৰ্যালয় মুকলি কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, "ডিব্ৰুগড় আমাৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী সেয়ে ডিব্ৰুগড়ত আমি জিলা কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ নকৰি মাণ্ডলিক কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰিছোঁ । আজি আমি আমাৰ কাৰ্যকতাসকলৰ বাবে এই কাৰ্যালয় উচৰ্গা কৰিছোঁ ।"

