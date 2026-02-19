ETV Bharat / politics

কাজিৰঙাৰ গঁড়খিনিয়ে সিদ্ধান্ত ল'ব তেওঁ ক'ত থাকিব : ৰকিবুললৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শেল

কৰ্মমুখী অসমীয়া জাতি গঢ়াৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ । ৰকিবুল হুছেইন বিজেপিলৈ অহা-নহাকলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য ।

মুখ্যমন্ত্ৰী আত্ম নিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ চেক বিতৰণ কাৰ্যসূচী (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 19, 2026 at 8:49 PM IST

তেজপুৰ: "হিন্দু ধৰ্মক কেন্দ্ৰ কৰি ডিবেট কৰাৰ কোনো অৰ্থ নাই । ধৰ্মৰ ওপৰত নহয়, অৰ্থনীতি, সমাজনীতি বা ৰাজনীতিৰ ওপৰত আলোচনা হ’লে তাত যুক্তি থাকিব পাৰে ।" তেজপুৰত উপস্থিত হৈ গৌৰৱ গগৈয়ে জনোৱা প্ৰত্যাহ্বান প্ৰসংগত এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "হিন্দুৰ ওপৰত তেওঁ কি ডিবেট কৰিব ? হিন্দুক যদি তেওঁ ভালপায়, তেওঁতো ল'ৰা-ছোৱালীক হিন্দুৰ পৰা আঁতৰ নকৰিলেহেঁতেন । হিন্দুৰ ওপৰত ডিবেট কাৰ লগত হ'ব, যি হিন্দু ধৰ্মক ভাল পাব । মই যদি ডিবেট কৰিলে মই প্ৰভাৱিত হৈ, মোৰ ল'ৰা-ছোৱালীৰ ধৰ্ম সলনি কৰি দিও তেতিয়া কি হ'ব ? গতিকে তেওঁৰ পৰা আমি দূৰত থাকিব লাগিব ন' ?"

কৰ্মমুখী অসমীয়া জাতি গঢ়াৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (ETV Bharat Assam)

ইফালে ভূমি বেদখল সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়,"ৰাজ্যত চৰকাৰী আৰু বনভূমি মিলি প্ৰায় ৪০ লাখ বিঘা মাটি বেদখল হৈ আছে । ইয়াৰ মাজত বহু খিলঞ্জীয়া আৰু জনজাতীয় লোকো আছে, যিসকলক চৰকাৰে পট্টা দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া চলাই আছে আৰু আগলৈও চলাই যাব । ইতিমধ্যে ১.৫ লাখ বিঘা মাটি উচ্ছেদ কৰা হৈছে যদিও এতিয়াও বহু কাম বাকী আছে । উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ পিছত নিয়ম অনুসৰি উচ্ছেদ অভিযান অধিক দৃঢ়ভাৱে চলাব পৰা যাব ।"

নিৰ্বাচন সময়সূচী সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে নিৰ্বাচন বিহুৰ আগতেই অনুষ্ঠত কৰাৰ আবেদন জনাইছে । বাকী ৰাজনৈতিক দলবোৰেও বিভিন্ন স্মাৰক পত্ৰ দিছে । কিন্তু এই সিদ্ধান্তটো নিৰ্বাচন আয়োগে ল'ব আৰু নিৰ্বাচন আয়োগে যিধৰণে লয় আমি আমি স্বাগতম জনাম ।" নিৰ্বাচন একেটা পৰ্যায়ত নে একাধিক পৰ্যায়ত হ’ব, সেই সিদ্ধান্তও নিৰ্বাচন আয়োগই ল’ব । যি সিদ্ধান্ত আয়োগে ল’ব, চৰকাৰে তাক স্বাগতম জনাব বুলি তেওঁ স্পষ্ট কৰে ।

গুৱাহাটীত নিৰ্মিত শৰাইঘাট ৰণস্মৃতি উদ্যানত সকলো বীৰ যোদ্ধাৰ নাম সংযোজন কৰা হৈছে আৰু ফাঁচী বজাৰত অচিৰেই ইয়াৰ উদ্বোধন হ’ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনায় । নিৰ্বাচনী টিকট সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে অহা সাত-আঠ দিনৰ ভিতৰত টিকট ঘোষণা কৰা হ’ব ।

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতৰ পৰা চেক গ্ৰহণ কৰা মুহূৰ্তত এগৰাকী যুৱতী (ETV Bharat Assam)

আনহাতে অখিল গগৈৰ সন্দৰ্ভত কয়, "বৰ্তমান যি মানুহৰ লগত আছে কংগ্ৰেছ দলৰ লগত থকা ভোট মিঞা মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ ভোট ৰাইজৰ দললৈ যাব । ২০২৬ চনত নহয়, কিন্তু ২০৩১ চনলৈ এই ভোটৰ ৰাজনৈতিক ধাৰা পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।" ৰকিবুল হুছেইনক বিজেপিলৈ অনাৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "ৰকিবুল হুছেইনক মইটো ৰাখিব নোৱাৰো, এইটো কাজিৰঙাৰ গঁড়খিনিয়ে সিদ্ধান্ত ল'ব তেওঁ ক'ত থাকিব ।"

অসম আন্দোলনৰ পাছৰ পৰিস্থিতি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে সেই সময়ত বহু অসমীয়া ৰাজপথত আন্দোলনত ব্যস্ত থাকোতে আন একাংশ লোকে খেতি আৰু ব্যৱসায়ত মনোনিৱেশ কৰিলে । ফলস্বৰূপে কিছু বছৰৰ ভিতৰতে অৰ্থনৈতিক শক্তিৰ ভাৰসাম্য সলনি হ’ল । এই বাস্তৱ সত্য আগতে কোৱা নাছিল যদিও এতিয়া সময় আহিছে সত্যটো মুকলি কৰিবলৈ বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

মুখ্যমন্ত্ৰী আত্ম নিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ চেক বিতৰণৰ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জিলা-ভিত্তিক পৰিসংখ্যা অনুসাৰে শোণিতপুৰত মুঠ ২,৩৮৯, বিশ্বনাথত ১,৮৫৪ আৰু দৰঙত ১,৩৫৮ গৰাকী হিতাধিকাৰী উপকৃত হয় বুলি উল্লেখ কৰে । এই তিনিখন জিলাত মুঠ ৬,৫৬১ গৰাকী হিতাধিকাৰী আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিছে । সাধাৰণ শাখাত ৬,৫৫২ আৰু বৃত্তিগত শাখাত ৯ গৰাকী অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে । মুঠ আৰ্থিক আবণ্টনৰ পৰিমাণ ৩৫ কোটি টকাৰো অধিক বুলি তেওঁ সদৰী কৰে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতৰ পৰা চেক গ্ৰহণ কৰা মুহূৰ্তত এজন যুৱক (ETV Bharat Assam)

এই আঁচনিৰ জৰিয়তে স্ব-নিৰ্ভৰ উদ্যোগ স্থাপন আৰু জীৱিকাৰ উন্নয়নৰ লক্ষ্যৰে বৃহৎ সংখ্যক হিতাধিকাৰী উপকৃত হোৱাৰ লক্ষ্যৰে এই ধন বিতৰণ কৰে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে । অসমীয়া জাতিৰ ভৱিষ্যৎ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ উদ্যোগীকৰণ আৰু কৰ্মমুখী সমাজ গঢ়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "কেৱল তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ চাকৰিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এটা জাতি কেতিয়াও শক্তিশালী হ’ব নোৱাৰে । ব্যৱসায় আৰু অৰ্থনীতি অসমীয়াৰ হাতত নথকাৰ ফলতেই আজিৰ দিনত বহু অসমীয়া নিজৰ মাটি বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে ।"

ৰাইজক সম্বোধন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে (ETV Bharat Assam)

মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, "যদি উদ্যোগী আৰু কাম কৰিব পৰা যুৱক-যুৱতী সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰি, তেন্তে অসমীয়াৰ ভৱিষ্যৎ অন্ধকাৰ হ’ব আৰু নিজৰ মাটিতেই একদিন ভগনীয়া হোৱাৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ’ব । সেইকাৰণে চৰকাৰে উদ্যোগীকৰণৰ লগতে চৰকাৰী চাকৰি সৃষ্টি আৰু সফল ব্যৱসায়ী-উদ্যোগপতি গঢ়াৰ দিশত কাম কৰি আছে ।"

কেইদিনমান আগতে গুৱাহাটীত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত হোৱা অনুষ্ঠানত চৰকাৰৰ চাকৰি নীতিৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়,"এইবাৰ ১.৫ লাখ যুৱকক চাকৰি দিয়া হৈছে আৰু অহা পৰ্যায়ত ২ লাখ যুৱক-যুৱতীক চাকৰি দিয়াৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও চিএম ট্ৰিপল এ বা উদ্যমিতা অভিযানৰ জৰিয়তে এইবাৰ ১ লাখ যুৱক-যুৱতীক ২ লাখকৈ টকা আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু আগন্তুক সময়ত এই সুবিধা ১০ লাখলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ পৰিকল্পনা আছে ।"

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰা একাংশ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখযোগ্য যে, এই আঁচনিৰ অধীনত সাধাৰণ শাখাৰ প্ৰতিগৰাকী হিতাধিকাৰীয়ে ২ লাখ টকাৰ আৰ্থিক সহায় লাভ কৰে, য’ত ৫০% অনুদান আৰু ৫০% সৰ্বসাধাৰণ ঋণ অন্তৰ্ভুক্ত। বৃত্তিগত শাখাতো একে ধৰণে ২ লাখ টকাৰ সহায় প্ৰদান কৰা হয় । লগতে দক্ষতা বিকাশ কাৰ্যসূচী আৰু বিপণন সুবিধা আদিও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।

