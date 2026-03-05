হাতত পদুম ফুল লৈ গোগামুখত জনসমুদ্ৰৰ আশীৰ্বাদ ল’লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই

ETV Bharat / politics

ধেমাজি জিলাৰ দুৱাৰমুখ গোগামুখত আছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আজিৰ দিনটোৰ জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰা ৷

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 5, 2026 at 7:27 PM IST

ধেমাজি: দবা-শংখ, ঢোলে-দগৰে, গায়নে-বায়নে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক দলৰ উষ্ম আদৰণি মুখ্যমন্ত্ৰীক ৷ বৃহস্পতিবাৰে গোগামুখৰ পৰাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰম্ভ কৰে জন আৰ্শীবাদ যাত্ৰা ৷

গোগামুখৰ আৰক্ষী থানাৰ সমীপৰ ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুয়োপাৰে হাজাৰ হাজাৰ পুৰুষ-মহিলাই আদৰণি জনাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক । যিয়ে যেনেকৈ পাৰে, হাতত ফুল-গামোচা লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক আদৰণি জনায় । গোগামুখত প্ৰায় ডেৰ কিল’মিটাৰজোৰা পথ ৰেলী কৰি ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই ৷ গোগামুখ চাৰিআলিতো দেখা যায় একেই পৰিৱেশ ৷

সমাগত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে মুখ্য়মন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ গোগামুখৰ পিছতে ধেমাজি সদৰতো আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগমনক কেন্দ্ৰ কৰি একেই পৰিৱেশ দেখা যায় ৷ ইয়াৰ পিছতে ক্ৰমে চিচিবৰগাঁও, চিলাপথাৰ, চিমেন চাপৰি আৰু শেষত জোনাইলৈকে মুঠ ১৩১ কিল’মিটাৰ পথ অতিক্ৰম কৰি এই যাত্ৰাৰ সামৰণি পেলাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ হাজাৰ হাজাৰ লোক আৰু দলীয় কৰ্মীয়ে আৰ্শীবাদ প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক । ৰাইজৰ সৈতে উৎসাহেৰে ভাব বিনিময়ো কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ৷

অৱশ্যে বহু ঠাইত ‘‘মামা’’ক নিচেই ওচৰৰ পৰা চোৱা বা এবাৰ চুই চোৱাৰ আশা পূৰণ নহ’ল বহু মহিলা সমৰ্থকৰ । হাতত গামোচা, চাকি লৈ মামাক আদৰিব যোৱা বহু মহিলা বিমৰ্ষ মনেৰে ঘৰমুৱা হয় ৷ এই যাত্ৰাত অংশ লোৱা কেইবাগৰাকীও মহিলাই উৎসাহেৰে কয়, ‘‘আমাৰ আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰি ভাল লাগিছে ৷ তেওঁৰ আহিবলগা দিনত যি আশা কৰিছে, সেই আশা পূৰণ হওঁক ৷’’

পদুম লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰা (himanta biswa sarma x account)

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এই কাৰ্যসূচীত সংগ প্ৰদান কৰে ধেমাজিৰ বিধায়ক তথা ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়া, সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা, জোনাইৰ বিধায়ক ভূৱন পেগুকে ধৰি ভালেসংখ্যক দলীয় শীৰ্ষ নেতা-কৰ্মীয়ে ৷

