অখিল গগৈ গৃহমন্ত্ৰী হ'লে মিঞাৰ ৰাজত্ব চলিব : মুখ্যমন্ত্ৰী
অখিল গগৈয়ে কংগ্ৰেছৰে মিত্ৰতাত নিমখ ঢালিব । কংগ্ৰেছত টিকটৰ বাবে মিঞা মানুহেই ভৰি পৰিছে ।
Published : January 24, 2026 at 8:19 PM IST
নলবাৰী : বিশ্ব অৰ্থনৈতিক মঞ্চৰ ইতিহাসত প্রথমবাৰৰ বাবে বাৰ্ষিক সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰি উভতি অহাৰ পিচতেই মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বজালে নিৰ্বাচনী ৰণশিঙা । মিঞাৰ বিৰুদ্ধে এক প্ৰকাৰ জেহাদ ঘোষণা আৰু বিধায়ক অখিল গগৈক কটাক্ষ কৰি নিৰ্বাচনলৈ সাজু হোৱা বুলি মন্তব্য় কৰিলে মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে । কেৱল সেয়াই নহয়, বিজেপিত যোগদান কৰিয়েই টিকট নাপাই বুলি সকীয়াই দিলে প্ৰাক্তন আছু নেতা শংকৰজ্যোতি বৰুৱাক ।
অখিল গগৈয়ে কংগ্ৰেছৰে মিত্ৰতাত নিমখ ঢালিব :
আজি নলবাৰী জিলাৰ ৩৮ নং বৰক্ষেত্ৰী বিধানসভা সমষ্টিত ৩০,৮,০৬ গৰাকী আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যাক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ দহ হাজাৰ টকাৰ চেক প্ৰদান কৰাৰ পিচতেই সাংবাদিকৰ আগত এইদৰে মন্তব্য় কৰিলে মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে ।
বিধায়ক তথা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি কয়, "অখিল গগৈয়ে যিধৰণে মিঞা মানুহৰ মাজত সোমাইছে, নক'বলগীয়া কথা কৈছে আৰু কংগ্ৰেছ চৰকাৰ হ'লে অখিল গগৈয়ে গৃহমন্ত্ৰী হ'ব যাৰ দ্বাৰা মিঞা উচ্চেদ নহ'ব, মিঞাই সুৰক্ষা পাব । যিবিলাক কথা তেওঁ কৈ আছে, ইয়াৰ দ্বাৰা এইটোৱেই বুজিব পাৰি যে যদি অসমত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহে মিঞাৰ ৰাজত্ব চলিব । অসমীয়া মানুহৰ কোনো কামেই নাথাকিব । যিধৰণে অখিল গগৈয়ে কথাবোৰ কৈ আছে, এয়া অসমৰ মানুহে দেখিছে, শুনিছে । অসমৰ মানুহে এটা সুস্থিৰ সিদ্ধান্ত ল'ব তাত মোৰ বিশ্বাস আছে ।"
কংগ্ৰেছত টিকটৰ বাবে মিঞা মানুহেই ভৰি পৰিছে :
ইপিনে, কংগ্ৰেছৰ পৰা টিকট বিচাৰি আবেদন কৰা প্ৰসংগত মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে কয়, "কংগ্ৰেছৰ পৰা টিকট বিচাৰি আবেদনৰ অন্তিম দিনা ৰাজীৱ ভৱনত ছমৰীয়া, গৰৈমাৰী, বৰপেটা, ধুবুৰীৰ কেৱল মিঞা মানুহেই ভৰ্তি হৈ গ'ল । টিকট বিচৰা ৭০০ জনৰ ভিতৰত ৬০০ জনেই মিঞা । কংগ্ৰেছৰ ভিতৰৰ পৰা এজন হিন্দু যুৱকে মোক হোৱাটচআপ কৰিছে-দাদা আমাক বচাওক । ৰাজীৱ ভৱণত আহিলে যেন কোনোবা মছজিদতহে নামাজ পঢ়িব আহিছো, তেনেকুৱা লাগিছে । তেওঁলোকে সংখ্যাহে দিছে, নামবোৰ প্ৰকাশ কৰা নাই । টিকট বিচাৰি কেৱল মিঞাইহে বৰঙণি দিছে । ঘুৰাই নাপাওঁ বুলি জানিও ৫০ হাজাৰকৈ টকা দিছে মিঞাই । কেৱল বিজেপিক হৰুৱাবলৈ উদ্দেশ্য ।"
"যোৱা কেইদিনমানত কংগ্ৰেছে জিলা সমিতিবিলাকক ২/৩ লাখকৈ টকা দিছে । এয়া মিঞাই দিয়া টকাবোৰেই বিলাই দিছে । এয়া বিজেপিক হৰুৱাবলৈ মিঞাসকলে সম্পূৰ্ণভাৱে জেহাদ বুলি ধৰি লৈছে । নহ'লে গুৱাহাটীত টিকট খুজিব ইমান মিঞা ক'ৰ পৰা সোমাই গ'ল । কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হ'লে কিমান মিঞা সোমাব কল্পনা কৰক ! অসমৰ ভৱিষ্যত কিমান অসুৰক্ষিত কৰি তুলিছে মিঞাই ? আগতে ময়ো আছিলো কংগ্ৰেছত । তেতিয়াও মুছলিম মানুহে টিকট খোজে, মিঞা মানুহে টিকট খোজে; কিন্তু এনেকে মানুহ লৈ আহি গুৱাহাটীত সোমাব ইমান সাহস কৰিব পৰা নাছিল । এতিয়া ভয় নোহোৱা কৰি দিলে । আমাৰ নেতাই পাকিস্তানী, গতিকে আমি কিয় বহি থাকিব লাগে ।" এই বুলি কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।
খিলঞ্জীয়া মুছলমানলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰা নাই :
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "এছ আৰ সন্দৰ্ভত কোনো হিন্দু আৰু খিলঞ্জীয়া মুছলমান লোকলৈতো জাননী প্ৰেৰণ কৰা দেখা নাই । কেৱল মিঞা মুছলমান লোকলৈহে জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে । মিঞাক অলপ উৎপাত কৰিব লাগিবই, নহ'লে মুৰৰ ওপৰত উঠিব । পাৰো নোৱাৰো মিঞাক দিগদাৰী কৰি থাকিম । ইয়াত একো লুকধাক কৰিবলগীয়া নাই । মই দিগদাৰীয়েই কৰি আছো , পাৰো নোৱাৰো পিছত হ'ব । দিগদাৰী কৰিয়েই থাকিব লাগিব । মিঞাই বুজি পাব লাগিব । অসমীয়াই ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত প্ৰতিৰোধ কৰি আছে । নহ'লে কতোৱেই যদি প্ৰতিৰোধ নকৰো মিঞাই ৱাক অভাৰ পাই যাব । গতিকে এছ আৰ, উচ্চেদ আৰু সীমা আৰক্ষীৰ যোগেদি হ'লেও দুই-চাৰিখন জাননী যাব মিঞালৈ । উৎপাত কৰি থাকিম । আইনৰ ভিতৰত সকলো নিয়মৰ মাজেৰে উৎপাত অলপ অলপ কৰিয়েই থাকিম । নহ'লে মিঞাই ভাবিব অসমীয়াক শুৱাই দিলো । ওপৰেৰে ৰোলাৰ চলাই দিলেটো নহ'ব । আমি দৰিদ্ৰ দুখীয়া, মিঞা, অসমীয়া, হিন্দু, মুছলমান সকলোৰে লগত আছো; কিন্তু জাতিক শেষ কৰা সকলৰ লগত থাকিব নোৱাৰি । জাতিটোৱে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত প্ৰতিৰোধ কৰি থাকিব লাগিব । গতিকে এছ আৰৰ যোগে জাননী গৈছে । অফিচলৈ আহিছে,অলপ কষ্ট খাইছে । এইবিলাকতো দি থাকিবই লাগিব ।"
'২৬ত বিজেপিৰ ফলাফল :
আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত মিত্ৰজোঁটৰ ফলাফল সন্দৰ্ভত মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে কয়, "এইবাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰায় ১০৬ টা সমষ্টিত বিজেপি মিত্ৰজোঁটে জয়লাভ কৰিব আৰু মিত্ৰতাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় একে থাকিব যদিও দুই এটা সমষ্টি সাল-সলনি হ'ব পাৰে ।"
শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ বিজেপিত যোগদান প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী :
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই এইসন্দৰ্ভত কয়, "তেওঁলোকে যোগদান কৰি পাৰ্টীৰ কাম কৰি থাকক; কিন্তু এইবাৰ নিৰ্বাচনত দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিব নালাগে । এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত টিকটৰ আশা নকৰিব । বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ ক্ষেত্ৰত অগপৰে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা আৰু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ প্ৰাথমিক আলোচনা প্ৰায় সমাপ্ত হৈছে । যিদিনাখন অমিত শ্বাহে শেষ কৰিব বিচাৰিব,সেইদিনাই আলোচনা শেষ হ'ব ।"
'হু ইজ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা' :
"মইটো কৈয়েই দিছো । মোৰ মাৰ নাম, দেউতাৰ নাম কৈয়েই দিছো । এইটোক লৈ বিতৰ্ক কিয় লাগে । তেওঁ ভাবে তেওঁৰ দেউতাকৰ নামটো ডাঙৰ নাম,মোৰ দেউতাৰ নামটো সৰু নাম ।"
'২৬ ক লৈ বিজেপিৰ প্ৰস্ততিত:
'২৬ক লৈ প্ৰস্ততি দেখিয়েই আছে । মই বিজেপিৰ নাম নলওতেই ৰাইজে আগতে হাত উঠাই দিয়ে । বৰক্ষেত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ কোনো সমস্যা নাই । নিৰ্বাচনত হৰা মানুহজনে কাম কৰি আছে । দলে সেয়াই চাই আছে । বৰক্ষেত্ৰীত হৰা মানুহজনে ৫ বছৰে সকলো কাম কৰিয়েই আছে ।" একপ্ৰকাৰ বৰক্ষেত্ৰী বিধানসভাত আগন্তুক নিৰ্বাচনত নাৰায়ণ ডেকাই টিকট পোৱাতোৰেই ইংগিত দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।
এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় ৰাজ্যখনৰ ৪০ লাখ মহিলা আত্মসহায় গোটৰ ৮ লাখ মহিলা লাখপতি বাইদেউ হৈছে । বাকী মহিলাবোৰকো লাখপতি বাইদেউ বনোৱাৰ লক্ষ্যৰে অসম চৰকাৰে মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে । এই আঁচনিৰ জৰিয়তে ৩২ লাখ মহিলাক সামৰি লোৱা হৈছে ।
আঁচনিৰ দহ হাজাৰকৈ টক লাভ কৰা মহিলাসকলে ব্যৱসায় কৰি ফলাফল ভাল হ'লে দ্বিতীয়বাৰ তেওঁলোকক আকৌ ২৫ হাজাৰকৈ টকা দিব । ব্যৱসায়ত উন্নতি লাভ কৰিলে তৃতীয়বাৰ আকৌ ৫০ হাজাৰকৈ টকা দিব । এনেকৈ লাহে লাহে মহিলা সকল লাখপতি বাইদেউ হ'ব পাৰিব ।
এই আঁচনি লাভ কৰিবলৈ তিনিটাতকৈ অধিক সন্তান থাকিব নোৱাৰিব বুলিও ভাষণত উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আনহাতে, বৰক্ষেত্ৰীত নতুনকৈ দুই হাজাৰ অৰুণোদয় দিয়াৰ ঘোষণা কৰাৰ লগতে কংগ্ৰেছ দলক সমালোচনা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "কংগ্ৰেছে এইবোৰ আঁচনিৰ বিৰোধিতা কৰে । এইবোৰৰ সলনি কংগ্ৰেছৰ মতে ধূতি, লুঙি দিব লাগে ।"
আজিৰ সভাখনত মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা জিএমডিএৰ অধ্যক্ষ নাৰায়ণ ডেকা,নলবাৰী জিলা আয়ুক্ত নিবেদন দাস পাটোৱাৰী,নলবাৰী জিলা বিজেপিৰ সভাপতি জয়ন্ত বুজৰবৰুৱা, নলবাৰী জিলা পৰিষদৰ অধ্যক্ষা গীতুমনি বৈশ্য উপস্থিত থাকে ।