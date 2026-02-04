ETV Bharat / politics

ৰাইজে যি দেখিছে সেয়া নৃত্য-নাটিকা, নাটকখন অহা পাঁচ বছৰতহে হ'ব ! কি নাটক দেখুৱাব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ?

সোণাৰিত কংগ্ৰেছ আৰু মিঞাক লৈ সৰৱ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । সোণাৰিত কাক দিব টিকট !

CM Himanta Biswa Sarma slams Miya and Congress in Sonari
সোণাৰিত মুখ্যমন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 4, 2026 at 6:36 PM IST

3 Min Read
ডিব্ৰুগড়: "এতিয়া কংগ্ৰেছ দল আৰু মিঞা একেই ।‌ কংগ্ৰেছে যি ভোট পাব মিঞাৰ পৰাই পাব । মিঞাৰ বাহিৰে আন কোনো লোকৰ ভোট লাভ নকৰে কংগ্ৰেছে ।"-সোণাৰিত কংগ্ৰেছ আৰু মিঞাক লৈ এইদৰেই সৰৱ হৈ পৰা দেখা গ'ল ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক । মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ কৰি সাংবাদিকৰ সৈতে মুখামুখি হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছ দলে মিঞাক লৈ ৰাজনীতি কৰা প্ৰসংগত কৰে এই মন্তব্য ।

৫০ টা সমষ্টিত বিজেপিৰ এজন এজন প্ৰাৰ্থী:

কংগ্ৰেছ আৰু মিঞাক লৈ সৰৱ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ETV Bharat Assam)

ইফালে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত সোণাৰিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব সন্দৰ্ভত এতিয়ালৈ প্ৰাৰ্থী নিশ্চিত হোৱা নাই বুলি উল্লেখ কৰি সাংবাদিক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়,"সোণাৰি সমষ্টিত আমাৰ বহুকেইগৰাকী নেতাই টিকট বিচাৰিছে । টিকট যিহেতু এজনে পাব ভাবি চিন্তি দিব লাগিব । য'ত এজন প্ৰাৰ্থী তাত ক'ব পাৰি । ৫০ টা সমষ্টিত বিজেপিৰ এজন এজন প্ৰাৰ্থী । য'ত বেছি আছে তাত নিয়মমতে গৈ প্ৰাৰ্থী বাচনি কৰিব লাগিব ।"

অসমতো ভালদৰে ভোটাৰ তালিকা সংশোধন হ'ব :

ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ সংশোধনৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই কয়,"অসমতো ভালদৰে ভোটাৰ তালিকা সংশোধন হ'ব । অহা নিৰ্বাচনৰ পাছত বেছি ভালদৰে হ'ব । অসমত ভোটাৰ তালিকা সংশোধন দীঘলীয়া হ'ব । আমি নিৰ্বাচন আয়োগক এতিয়াই কৰিবলৈ কৈছিলোঁ, কিন্তু এন আৰ চি সম্পূৰ্ণ নোহোৱাৰ বাবে বিশেষ ভোটাৰ তালিকা সংশোধন কৰিছে ।"

উল্লেখ্য যে ঐতিহাসিক চৰাইদেউৰ সোণাৰিত বুধবাৰে বিয়লি উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । সোণাৰিৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ কৰিবলৈ অনুষ্ঠিত হোৱা বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । এই সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিয়ে সোণাৰি সমষ্টিত আনুষ্ঠানিকভাৱে ২৮,২৯৬ গৰাকী মহিলাক উদ্যমিতা আঁচনিৰ ১০ হাজাৰ টকাৰ চেক প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।

সভাত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ ভাষণ আৰম্ভ কৰি উদ্যমিতা আঁচনিৰ বিষয়ে সভাত উপস্থিত থকা মহিলাসকলক অৱগত কৰে । লগতে উদ্যমিতা আঁচনিৰ ১০ হাজাৰ টকাৰ সদ্ব্যৱহাৰ কৰিলে ইয়াৰ পাছত কেনেদৰে চৰকাৰৰ পৰা মহিলাসকলে লাভাৱাম্বিত হ'ব সেই বিষয়ে উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।

লগতে নিজৰ ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "দৰিদ্ৰ আৰু মধ্যবিত্ত সমাজৰ বাবে আগৰ কোনো চৰকাৰে কৰিব পৰা নাছিল যিখিনি বিজেপি চৰকাৰে কৰিছে । এইবাৰ মই প্ৰথম অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছোঁ ভালকৈ বুজি পোৱা নাছিলোঁ দুই তিনি বছৰ । তাৰ মাজতেই ইমানখিনি কৰিছোঁ । এইবাৰ ৰাইজে যি দেখিছে সেয়া নৃত্য-নাটিকা, নাটকখন অহা পাঁচ বছৰতহে হ'ব । ৰাইজক আৰু আমি আগুৱাই লৈ যাম ।"

আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই জনসভাৰ পৰাই সোণাৰি সমষ্টিত ১০ টা জগন্নাথ সামূহিক আৰু দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্ৰ, দিচাং নদীৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধ প্ৰকল্প, নাৰ্ছিং প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ লগতে সোণাৰি সমষ্টিত সৰ্বমুঠ ৯৯ কোটি টকাৰ উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আৰু শিলান্যাস কৰে । অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী যোগেন মহন, বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ, প্ৰাক্তন বিধায়িকা নৱনীতা কোঁৱৰ, প্ৰাক্তন সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈৰ লগতে আন কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

