শদিয়াত জগদীশ ভূঞা 'গেষ্ট এক্টৰ'ৰ দৰে ভুটুংকৈ আহি ওলায় : মুখ্যমন্ত্ৰী

শদিয়া বিধানসভা সমষ্টিত বলীন চেতিয়াই বিপুল ভোটেৰে জয়যুক্ত হ’ব । জগদীশ ভূঞাই পাঁচ বছৰৰ পাছত নিৰ্বাচন খেলিম বুলি আহে ৷ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।

CM Himanta Biswa Sarma
শদিয়াত বলীন চেতিয়াৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 30, 2026 at 8:54 PM IST

2 Min Read
তিনিচুকীয়া : “শদিয়াত জগদীশ ভূঞাই পাঁচ বছৰৰ মূৰে মূৰে চিনেমাত ওলোৱাৰ দৰে এজন 'গেষ্ট এক্টৰ'ৰ দৰে ভুটুংকৈ আহি ওলায় । ইলেকচন হ'ব আকৌ গুচি যাব, তেওঁৰ কোনো টেনচন নাই । জিকিলেও চিন্তা নাই, হাৰিলেও চিন্তা নাই । তেওঁ এজন বিন্দাচ মানুহ ।” সোমবাৰে শদিয়াত বলীন চেতিয়াৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহি অজাপৰ প্ৰাৰ্থী জগদীশ ভূঞা সন্দৰ্ভত এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।

সোমবাৰে তিনিচুকীয়া জিলাৰ শদিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কাকপথাৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত বিশাল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চৰকাৰৰ আঁচনিসমূহৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰাৰ লগতে কংগ্ৰেছৰ অপশাসনৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰে ।

এই প্ৰচাৰ সভাতে বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ গীতত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে প্ৰাৰ্থী বলীন চেতিয়াসহ সকলোৱে নাচি-বাগি আনন্দ কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাইজক সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে অসম জাতীয় পৰিষদ দলে এইবাৰো খাটা নোখোলে । আনহাতে, এইবাৰ বিজেপিয়ে ৯০-১০০ খন আসন লাভ কৰিব বুলিও মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী । অসমৰ ৰাইজে বিজেপি চৰকাৰক পুনৰাই ওভতাই অনাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি তেওঁ কয় ।

ইফালে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "আজি পুৱা মাজুলী, নাওবৈচা, চিচিবৰগাঁও আৰু এতিয়া শদিয়াত আৰু গধূলি ডিব্ৰুগড়ত আমাৰ ৰোড শ্ব' আছে । অৰ্থাৎ আজি উজনি আৰু উত্তৰ অসমত বহুকেইটা সমষ্টি ক'ভাৰ হ'ব ।"

নিৰ্বাচনৰ ফলাফল সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "বিজেপিয়ে ৯০ৰ পৰা ১০০ ৰ ভিতৰত পাম । ১০০ চুব পাৰোঁ নুচুব পাৰোঁ কিন্তু ৯০-১০০ৰ ভিতৰত পাম । ইতিমধ্যে মোটামোটি অসমৰ ৰাইজে সিদ্ধান্ত লৈছে যে বিজেপি চৰকাৰ আমি ওভতাই আনিম ।"

আনহাতে, অখিল গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "তেওঁলোকতো নিজৰ নিজৰ সমষ্টিতে বন্ধ । তেওঁলোকে বেলেগৰ কাৰণে ক'ত চিন্তা কৰিব । শিৱসাগৰত মই ভাবোঁ এন ডি এ এইবাৰ জিকিব ।"

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
শদিয়া বিধানসভা সমষ্টি
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
জগদীশ ভূঞা
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

