নতুন সমষ্টি ডিমৰীয়াত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰচাৰ সভাত জনসমুদ্ৰ : ডিমৰীয়াত হ’ব আধুনিক ষ্টেডিয়াম

নতুন সমষ্টি ডিমৰীয়াত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰচাৰ সভাত জনসমুদ্ৰ : ডিমৰীয়াত হ’ব আধুনিক ষ্টেডিয়াম
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিজয় সংকল্প সভা । দহ সহস্ৰাধিকৰ উপস্থিতিত ডঃ তপন দাসৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।
Published : March 31, 2026 at 4:54 PM IST
সোণাপুৰ : আগন্তুক নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ উত্তপ্ত হৈ পৰাৰ মাজতে মঙলবাৰে সোণাপুৰৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ৰীড়াংগণত বিজেপিৰ এক বিশাল 'বিজয় সংকল্প সভা' অনুষ্ঠিত হয় ।
বিজেপি সমৰ্থিত অগপ প্ৰাৰ্থী ডঃ তপন দাসৰ সমৰ্থনত আয়োজিত এই সভাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত থাকি এক নিৰ্বাচনী জোৱাৰৰ সৃষ্টি কৰে । দহ সহস্ৰাধিক পুৰুষ-মহিলাৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত অংশগ্ৰহণেৰে সভাখন এক জনসমুদ্ৰত পৰিণত হয় ।
বাংলাদেশী আৰু বিৰোধীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হুংকাৰ
সভাত ভাষণ প্ৰদান কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাংলাদেশী মূলৰ লোকৰ আগ্ৰাসনৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰে । তেওঁ কয়, "অসমত বাংলাদেশী মিঞাৰ দপদপনি সহ্য কৰা নহ’ব । আমাৰ বৰ অসম আগৰে পৰাই বৰ অসম হৈ আছে, কিন্তু কংগ্ৰেছৰ 'নতুন বৰ অসম'ৰ ধাৰণা বাংলাদেশত নিৰ্মিত । বাংলাদেশীৰ লগত অসম কেতিয়াও এক নহয় । কচুতলিৰ দৰেই তেওঁলোকক অসমৰ পৰা খেদি পঠোৱা হ’ব ।"
কংগ্ৰেছক কটাক্ষ কৰি তেওঁ লগতে কয় যে কংগ্ৰেছে কেৱল 'ধূতি, লুঙী আৰু আঁঠুৱা'ৰ ৰাজনীতি কৰে, তেওঁলোকে পাৰিলে লগত পায়জামাও দিব লাগে । তাৰ বিপৰীতে বিজেপি চৰকাৰে মহিলাসকলক আৰ্থিকভাৱে সবল কৰিবলৈ ১০ হাজাৰ টকাকৈ দিছে আৰু আগলৈ এই ধন ২৫ হাজাৰলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ।
ভাষণ প্ৰসংগত তেওঁ বিজেপি আৰু অগপ বুন্দিয়া-ভূজিয়া, চাহ-চেনিৰ দৰে বুলিও উল্লেখ কৰে ।
ডিমৰীয়াৰ বাবে বিশেষ ঘোষণা
ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰে । তাৰ ভিতৰত-
অৰুণোদয় আঁচনি : ডিমৰীয়াত নতুনকৈ ১০ হাজাৰ হিতাধিকাৰীক অৰুণোদয় আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ’ব ।
আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন : ২০০ কোটি টকা ব্যয়েৰে অঞ্চলটোৰ পথ-ঘাট নিৰ্মাণ কৰা হ’ব ।
ভূমিপট্টা : ডিমৰীয়াৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকলক মাটিৰ পট্টা প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হ’ব ।
ক্ৰীড়া আৰু শিক্ষা : ডিমৰীয়া সমষ্টিত এখন আধুনিক ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ কৰা হ’ব আৰু দৰিদ্ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ পঢ়া-শুনাৰ সম্পূৰ্ণ খৰচ চৰকাৰে বহন কৰিব ।
প্ৰদূষণ আৰু পানী : বৰ্ণিহাটৰ প্ৰদূষণ সমস্যা আৰু অঞ্চলটোৰ খোৱাপানীৰ সমস্যা সমাধানৰ আশ্বাস দিয়ে ।
কৰ্মসংস্থাপনৰ খতিয়ান
নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ইতিমধ্যে ১ লাখ ৬৫ হাজাৰ চাকৰি স্বচ্ছতাৰে প্ৰদান কৰা হৈছে । আগন্তুক সময়ত আৰু ২ লাখ চাকৰি দিয়া হ’ব, যাৰ ভিতৰত ৭৫ হাজাৰ শিক্ষক আৰু ২৫ হাজাৰ আৰক্ষীৰ পদ থাকিব আৰু বাকী অন্যান্য বিভাগৰ পদ থাকিব । যোগ্যজনে চাকৰি পাব বুলি তেওঁ দাবী কৰে ।
আনহাতে, সভাৰ অন্তত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "ডঃ তপন দাসে বহু হাজাৰ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিব ।"
নামনি অসমৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "যিবোৰ সমষ্টিত ৯০ শতাংশ সংখ্যালঘু লোক আছে, তাত ফলাফল মিশ্ৰিত হ’ব পাৰে আৰু তাত কংগ্ৰেছ-এ আই ইউ ডি এফৰ মাজতহে যুঁজ হ’ব ।"
প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ প্ৰচাৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে যিসকলে শাসনত থাকোতে একো কৰিব নোৱাৰিলে, বিৰোধীত থাকি তেওঁলোকে কি কৰিব ? আনহাতে, শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ নামত উছৰ্গিত 'জুবিন ক্ষেত্ৰ'ৰ কাম সুকলমে চলি আছে বুলিও তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু আক্ৰমণাত্মক ভাষণে সোণাপুৰ-ডিমৰীয়া অঞ্চলত বিজেপি-অগপ মিত্ৰজোঁটৰ স্থিতিক অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছে ।