কংগ্ৰেছৰ 'নতুন বৰ অসম'খন কেনেকুৱা হ'ব বুজাই দিলে মুখ্যমন্ত্রী ড৹ শৰ্মাই

কংগ্ৰেছৰ নতুন বৰ অসমখন কেনে হ'ব ব্য়াখ্য়া কৰিলে মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।
Published : January 31, 2026 at 2:47 PM IST
গুৱাহাটী : অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নতুন বৰ অসম গঢ়াৰ সংকল্পক লৈ সৰৱ হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ।
শনিবাৰে পৱিত্ৰ মে-ডাম-মে-ফীৰ দিনা গুৱাহাটীত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কংগ্ৰেছৰ নতুন বৰ অসমৰ দেৱাল লিখনক লৈ মুখ্যমন্ত্রীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ।
এই প্ৰসংগত কংগ্ৰেছক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি মুখ্যমন্ত্রী শৰ্মাই কয়, "কংগ্ৰেছে যিটো এটা ডাঙৰ শব্দ কৈছে, তেওঁলোকে কৈছে নতুন বৰ অসম, নতুন বৰ অসম মানে কি ? বৰ অসম স্বৰ্গদেউ চাওলুং চ্যুকাফাই ছশ বছৰ আগতে নিৰ্মাণ কৰিলে । নতুন মানে কি ? তাৰ মানে চাওলুং চ্যুকাফাৰ বৰ অসমখন নহয় । নতুন বৰ অসম মানে কি যে অবৈধ বাংলাদেশীসকলক সংযোজন কৰি তেওঁলোকে এখন নতুন বৰ অসম নিৰ্মাণ কৰিব খুজিছে । মই ইয়ালৈ আহি থাকোতে কংগ্ৰেছৰ দেৱাল লিখন দেখা পালো । এটা ভয়ানক দেৱাল লিখন লিখি থৈছে । বৰ অসম নহয়, নতুন বৰ অসম । এইটো এটা ডাঙৰ কথা ।"
কংগ্ৰেছৰ নতুন বৰ অসমখন কেনে হ'ব তাৰো ব্য়াখ্য়া কৰি মুখ্যমন্ত্রী শৰ্মাই কয়, "নতুন বৰ অসম মানে কি যে যিসকল বিদেশী সোমাল, বাংলাদেশী সোমাল তেওঁলোকক লৈ আজিৰ পৰা বৰ অসম এখন হ'ব; কিন্তু আমাৰ বৰ অসমখন হ'ল ছশ বছৰ আগতে স্বৰ্গদেউ চাওলুং চ্যুকাফাই নিৰ্মাণ কৰি থৈ যোৱা বৰ অসম । গতিকে মই কংগ্ৰেছক অনুৰোধ জনাম যে এই নতুন বৰ অসমখনৰ ধাৰণাটো আমাক বুজাই দিয়ক । আমাক লাগে স্বৰ্গদেউ চাওলুং চ্যুকাফাই নিৰ্মাণ কৰি যোৱা বৰ অসম । নতুন বৰ অসমৰ আমাক প্ৰয়োজন নাই ।" কংগ্ৰেছৰ নতুন বৰ অসমৰ ধাৰণাক লৈ এনেদৰে পুনৰ কংগ্ৰেছক উভতি ধৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।