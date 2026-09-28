নগাঁৱত প্ৰচাৰত নামিল মুখ্যমন্ত্ৰী: আজমলে হজ যাত্ৰা-ধৰ্ম চৰ্চা কৰক
বিধায়ক আজমলৰ নিৰ্বাচন খেলাৰ বয়স নাই, তেওঁৰ তিনি পুত্ৰৰ ভিতৰত এজনক ৰাজনীতিলৈ আনক বুলি আজমললৈ বিশেষ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ ৷
Published : September 28, 2026 at 4:17 PM IST
বঢ়মপুৰ : নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিয়ে প্ৰক্ষেপ কৰা প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷ সোমবাৰে কেইবাখনো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশ গ্ৰহণ কৰি কংগ্ৰেছ, এআইইউডিএফৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হোৱা দেখা গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক ৷
পুৱাৰ ভাগতে ৰহাত অনুষ্ঠিত প্ৰথমখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই সাংবাদিকৰ আগত কেইবাটাও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে ৷ বিশেষকৈ এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থী মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমললৈ কেইবাটাও পৰামৰ্শ আগবঢ়াই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷
বিধায়ক আজমলৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়,"সাংসদ হৈ তেওঁ বৰ্তমান সমষ্টিত কাম কৰাৰ বয়স নাই ৷ কাৰণ তেওঁ খোজকাঢ়িবলৈ হ'লে তিনিজন মানুহৰ দৰকাৰ হয় ৷ এটা বয়সত সকলোৰে এনে অৱস্থা হয় ৷ এতিয়া তেওঁ জিৰণি লোৱাৰ সময় ৷ এনে অৱস্থাত ৰ'দে-বৰষুণে কিয় নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব লাগে ৷ এই সময়ত হজ যাত্ৰা-ধৰ্ম চৰ্চা কৰি থাকিব লাগে ৷"
তেওঁ লগতে কয়,"আজমলে এতিয়া আশীৰ্বাদ দিয়াৰ সময় ৷ তেওঁৰ তিনিজনকৈ সন্তান আছে, তাৰে এজনক ৰাজনীতিলৈ আনক বা দলৰ এজনক প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিক্ষেপ কৰক ৷ ইতিমধ্যে তেওঁ বিধায়ক হৈ আছে ৷ তেনেস্থলত আমাক কামিহাড় ভাঙিম বুলি কোৱাৰ সলনি তেওঁ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়ক ৷ অন্যথা তেওঁৰ ৰাজহাড় ভাঙিব ৷"
প্ৰাৰ্থী, আঁচনি আৰু নিযুক্তিৰ প্ৰসংগৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত তেওঁ কয়,"ডিচি এজনক বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছে, এইটো ভাল কথা ৷ তেওঁ ৰাইজৰ বাবে কাম কৰিব পাৰিব ৷ লগতে অসমত আগন্তুক সময়ত দুই লাখ নিৱনুৱা যুৱক-যুৱতীক চাকৰি দিয়া হ'ব ৷ প্ৰতিখন জিলাতে ১০ হাজাৰ মহিলাক পুনৰ অৰুণোদয় প্ৰদান কৰা হ'ব ৷"
ৰহাৰ পাছতে চামগুৰিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰে ৷ তেওঁ কয়,"মই ৰকিবুল হুছেইনক ভয় নকৰো ৷ গ'ল দিবলৈ ৰকিবুল হুছেইনৰ ফুটবলত পাম নাই ৷ যদিহে চামগুৰিৰ উন্নয়ন লাগে তেতিয়াহ'লে ৰাইজে ৰকিবুল হুছেইনক নাইকিয়া কৰিব লাগিব ৷"
আনহাতে, নিমিষা ঠাকুৰীয়াৰ হত্যা প্ৰসংগত ৰহাত সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"ঘটনাটো আৰক্ষীয়ে চাই আছে ৷ কিন্তু নিজকে কেনেকৈ সুৰক্ষিত কৰিব লাগে সেইটো ধ্য়ান দিব লাগে ৷ তাই যিহেতু নাবালিকা নাছিল, সেয়ে পৰিয়াল বা ঘৰৰ লোকে যি সংস্কাৰ দিয়ে তাক মানি চলিব লাগে ৷ সংস্কাৰৰ ভিতৰত চলিলে নিজৰ লগতে সমাজখনো ভালে থাকিব ৷"
লগতে পঢ়ক:হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এআইইউডিএফৰ ৰাজনৈতিক অভিভাৱক: গৌৰৱ গগৈ